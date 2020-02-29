台杉投資數位音訊處理新創DSP Concepts，共同投資人還有聯發科、Sony、BMW、Porsche，看好未來龐大的聲控應用需求。

台杉投資旗下的物聯網基金於28日宣布，領投高階嵌入式數位音訊開發應用的DSP Concepts（美商迪思比股份有限公司）1,450萬美元（約新台幣4.35億元）的B輪募資。

而其他共同投資人只能用星光熠熠來形容，DSP Concepts也提到這是一份「令人難以置信的投資人名單」，其中涵蓋國際知名消費型電子產品、汽車、半導體等產業鏈，包含BMW i Ventures（A輪領投後續投B輪）、Porsche Digital、Sony Innovation Fund、聯發科創投以及ARM物聯網基金。在投資人的支持下，DSP Concepts有望加速於3C產品與車用市場上的發展，台杉投資也將藉由此次投資全力協助該公司在亞洲佈點開發。

DSP Concepts能受到這麼多大廠的青睞，最主要是因為聲控功能、語音助理被視為未來的趨勢 ，車載、消費性產品有望爆發更大型的聲控應用需求。但消費者在追求更精確、靈敏的語音控制系統同時，不同的產品開發設計者卻要面對愈趨繁複的音訊處理及語音環境應用需求，DSP Concepts便是專注在數位音訊開發應用的新創。

克服多音源、高噪音，「音訊演算法」成關鍵

當聲控介面已經成為手機、智慧家電、智慧音箱、穿戴裝置、無線耳機到汽車電子的標準配備，面對的挑戰也越來越多。

其中聲音的識別是第一道關卡，畢竟要先分得出哪一個才是使用者的聲音，才有後續的應答。然而，消費者在使用聲音下達指令的同時，可能身處在各式吵雜的環境之中，不管是其他人或是動物的說話聲、音樂、廣播、環境或是大自然的噪音等等。

噪音、雜訊都會降低語音助理的靈敏度與辨識度，進而降低應用軟體的運算能力。當處在音訊有多處來源、遠場環境（譬如客廳、會議室）會更加明顯，因此具有強大的音訊演算功能將是「聲控未來」的產品領先關鍵。

為提高語音指令的靈敏度及凖確性，台杉投資此次領投的DSP Concepts，其產品之一就是音訊演算軟體TalkTo，針對多噪音的環境所設計的演算法，能夠抑制雜訊、取消迴聲等，運用高端的麥克風處理及機器學習技術，可在多音源、高噪音的環境下，達到大幅減噪並清楚傳達語音指令。

簡而言之，可以讓智慧產品在電視聲音、其他人聲、環境音的干擾下，仍可清楚地聽懂使用者所傳遞的指令，DSP Concepts的技術能減少現有產品所搭載的陣列麥克風數量，協助工程師節省系統設計成本。

除了音訊演算法之外，DSP Concepts也有一站式的解決方案，應用的產品更是從GoPro到Tesla等知名廠商。 DSP Concepts

除了音訊處理相關演算法之外，DSP Concepts也推出適用於各項產品音訊運用的一站式處理系統方案，使用上如同拼樂高，透過簡單易懂的圖像式使用者介面，工程師可以自行設計、拼裝出各家產品特有的音訊效果。重點是該產品所設計的音訊效果，已可直接搭載在各大晶片廠的晶片上，包含意法半導體（STMicroelectronics）、聯發科、高通、德州儀器（Texas Instrument）、恩智浦半導體（NXP）等等，成功運用於超過4千萬台的各式產品設備上，如GoPro相機、保時捷、特斯拉車用音響裝置等等。

拓展亞太市場，DSP Concepts將在台設立辦公室

台杉投資表示，台灣從汽車、手機、精密機具有完整的產業鏈及硬體開發組裝的強項，未來若能在產品開發設計時，同時配備高效能演算的音訊軟體功能，將可增加產品終端價格並做出市場區隔。

希望藉由此次領投DSP Concepts B輪募資，串連該公司在音訊軟體演算的研發技術，應用於台灣不同產品的上游生產鏈，提升台灣廠商在音訊處理的能力。DSP Concepts已在台杉投資協助下，於今年初在台灣開設分公司做為亞洲市場的主要據點。希望藉此招攬台灣優秀訊號處理人才，擴大亞洲市場的銷售服務及與台灣產業鏈進一步的合作。

而DSP Concepts也在本輪募資的新聞發布稿上寫道：你好台灣！（Hello Taiwan），提及將在台灣設立辦公室，作為開拓亞太市場的先鋒，未來將持續擴張至日本。

責任編輯：陳映璇