通用電氣確認該公司的錢董事長暨執行長傑克．威爾許（Jack Welch）在3月1日過世，享壽84歲。

通用電氣（General Electric）證實該公司的錢董事長暨執行長傑克．威爾許（Jack Welch）於3月1日過世，享壽84歲。威爾許的妻子蘇西．威爾許（Suzy Welch）告訴《New York Times》，死因是腎衰竭。

威爾許在80年代接任通用電氣的執行長，在當時美國景氣衰退的狀況下，帶領積弱不振的通用電氣轉型瘦身，在威爾許任職期間，通用電氣的營收增長了近5倍，而公司的市值增長了30倍。一舉從市值從120億美元增至4,100億美元，成為全球市值最高的公司之一。因此1999年，《Fortune》雜誌將威爾許譽為「20世紀的最佳經理人」。

威爾許也是位受人敬重的管理大師，在振興通用電氣的過程中，藉由果斷有力的領導和管理，不僅有效改革了通用電氣的業務，同時將多個工業部門推向全球市場，並且裁撤了獲利不佳的部門。

此外，他也進行大規模的裁員，在威爾許任職通用電氣的期間，裁員10萬人，約佔通用電氣當時員工總數的1/4，然而，他積極挖掘人才並且愛才惜才卻也是有名的。因此1982年美國《Newsweek》週刊就送威爾許「中子傑克（Neutron Jack）」的稱號，因為中子是只傷人命而不損害建築物的武器，藉以隱喻威爾許不用拆辦公室就能讓員工消失。

威爾許在80年代接任GE的執行長，在景氣衰退的狀況下，帶領積弱不振的通用電氣轉型瘦身，任內讓公司營收增長了近5倍、市值增長了30倍。 shutterstock

現任通用電氣執行長勞倫斯·庫爾普（H. Lawrence Culp Jr.）在聲明中表示：「今天對整個通用電氣集團來說都是悲傷的一天。 傑克對於通用電氣的重要性超過大半個世紀，並且重塑了通用電氣和商業世界的面貌。儘管我從未直接與傑克（Jack）一起工作，但他在我的整個職業生涯中一直具有強大的影響力。」

在2001年被威爾許選為通用電氣領導人繼任人選的傑夫·伊梅爾特（Jeff Immelt）在LinkedIn表示：「傑克是我見過的最好的老闆，因為他總能讓員工感到很有價值。傑克直率坦白且隨性、平易近人的個性，讓通用電氣成為了一個真正的團隊，我們都喜歡為他工作，而他也希望周圍的人能夠成功。」

資料來源：CNBC、CBS

責任編輯：蕭閔云