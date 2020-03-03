Alphabet旗下自駕車公司Waymo本週首度揭露外部融資，募得22.5億美元注資，同時執行長更揭露未來脫離母公司獨立的可能性。

Google姊妹自駕車公司Waymo本週宣佈，他們成功於第一輪外部融資中，從母公司Alphabet以外的投資者募得22.5億美元資金（約新台幣675億元）。同時執行長約翰．卡拉夫奇克（John Krafcik）更揭示未來脫離Alphabet的可能性。

本輪融資的主要投資者包括美私募股權公司Silver Lake Partners、美私人風險投資公司Andreessen Horowitz、加拿大退休金計畫投資局等，另外Waymo還提到其合作夥伴美汽車零售商AutoNation、加拿大汽車零配件製造商Magna International，以及Alphabet本身都有參與這一輪募資。

自駕車領導企業，Waymo首推自駕版共享乘車服務

Waymo誕生自Google 2009年籌劃的自駕車部門，Alphabet成立後才於2016年作為一間子公司獨立出來，目前在財報裡往往被放在「其他投資（Other Bets）」的欄位中，與Verily等其餘姊妹公司合併呈現。

2019年第四季的財報中，其他投資類別營運虧損共計約20億美元，雖然沒有Waymo單獨的資料呈現，自駕車技術尚未成熟的現在，可以合理認為Waymo仍處於持續虧損當中。

不過，本次對外募資大獲成功意謂著，Waymo絕非Alphabet一廂情願的押注，外部投資者依舊相當看好這間自駕車業者的未來發展。Waymo持續在鳳凰城、山景城等多個城市，對自駕車應用進行實際測試。

目前Waymo的自駕車已在全美多個城市進行測試，甚至推出自動駕駛版的共享乘車服務。 shutterstock

Silver Lake共同執行長Egon Durban表示，Waymp是自駕車領域公認的領導企業，也是唯一一間提供公共自駕車服務的業者。投入自駕車領域的企業多不勝數，但敢在沒有駕駛行駛下作為共享服務載人獨此一家。

卡拉夫奇克在官方聲明中提到，他們正在擴增團隊、獲取投資者及策略合作夥伴，並聲稱這些新夥伴在投資及支持科技公司創造顛覆性產品上，有數十年的老道經驗，期望藉由這次投資，與Alphabet一同加深在人員、技術、營運上的投入。

首度對外募資，致力朝商業化發展

Waymo將本輪募資定調為初始（Initial）融資，並強調許多投資者都對此非常關注，從目前順利的募資情況來看，未來出現第二波、甚至第三波的外部融資也是相當有可能的事。

卡拉夫奇克更聲稱，Waymo從Alphabet拆分成為一間獨立公司「也是未來的一種選擇」。

不過，Waymo首起外部募資仍令外界感到好奇，這間擁有全球數一數二富爸爸的自駕車公司，在資金上應是無虞的；或許某種程度代表，自駕車並不如過去想像中那麼快到來，Alphabet已不願獨自承擔Waymo連連虧損的財務負擔。

早前就有不少報導認為，Alphabet對「其他投資」的方針將在2020年做出轉變，他們無法再忍受永無止盡的虧損，預計會開始要求旗下企業朝商業化之路邁進。

實際上，恰好就在2月時，Alphabet宣佈中止旗下以「風箏發電」聞名的能源新創Makani，關閉理由便是認為這項技術商業化過程太漫長且凶險多端。

但Waymo近來的進展還是顯而易見的，目前旗下自駕車已在全美25個城市行駛超過2,000萬英哩。去年10月，Waymo更在鳳凰城推出自駕車叫車服務Waymo One，並開始嘗試為UPS從商店遞送至物流中心。

除了載客外，Waymo也積極推動自駕技術在物流方面的嘗試，宣佈推出Waymo Via服務。 Waymo

另外，Waymo本週還宣佈Waymo Via物流服務，聲稱目前正於加州、亞利桑那州進行測試，未來很快將拓展至德州及新墨西哥州。且除了自駕車本身外，Waymo也計畫向同行外的科技公司提供光達技術，創造營收來源。

雖然自駕車技術距離實際上路，或許沒有前幾年所想的如此樂觀，但技術領先群雄、一步一腳印嘗試開拓新業務項目的Waymo，目前仍舊是這塊領域最被看好的選手。

資料來源：Forbes、Business Insider、TechCrunch

責任編輯：陳映璇