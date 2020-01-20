Google母公司Alphabet近日市值突破1兆美元，分析師看好未來衝上2兆美元指日可待，不過亮眼成績背後也充滿了隱憂...

Google母公司Alphabet近日解鎖一項新成就，繼蘋果、亞馬遜、微軟之後，成為全球第四家市值破兆的科技企業。

Alphabet於上週四華爾街即將收盤前，市值首度突破1兆美元，股價收在1,450美元；隔日更再度上漲2%，達到1,479美元，使市值來到1.02兆美元。從2004年上市以來，Alphabet（Google）股價已成長超過1,600%。

Alphabet股價達到歷史新高，成為兆元俱樂部的一員。 Google

1兆只是起點，分析師看好Alphabet市值邁向2兆美元

20多年前自車庫起家的這間科技公司，如今在搜尋引擎、瀏覽器、影音平台及手機作業系統等，眾多與我們日常生活密切相關的領域上，都擁有無可比擬的地位。

但Alphabet締造的壯舉，可能才正要開始。根據《衛報》報導，Alphabet股價突破1兆美元的消息一出，便有分析師直言，1兆美元對Google只不過是起跑點，看好不久的未來，它將成為一間價值2兆美元的科技公司。

英國投資公司J Stern & Co資訊長克里斯多福．羅斯巴赫（Christopher Rossbach）認為，Alphabet主力收入來源廣告與雲端業務都還大有可為；投資顧問公司Monness, Crespi, Hardt & Co分析師也說，Alphabet的價值被低估了。

Google目前是全球最龐大的廣告業者，上一季的財報中，廣告營收達339億美元，占整體營收83%。儘管他們從不單獨公布雲端業務的收入，資料庫《Statista》的數據顯示，Google是當前公有雲市場的第三大業者，僅次於亞馬遜及微軟。

同時Google也對拓展新領域充滿渴望，不僅去年收購智慧手錶品牌Fitbit，祕密籌備一年的Google Health也開始有所動作，透露搶進醫療商機的野心。

Google去年收購智慧手錶品牌Fitbit，一展進軍醫療領域的野心。 Dedi Grigoroiu via Shutterstock

被Alphabet列為「其他投資」的各式子公司，產業類別橫跨生技、能源……到自動駕駛，顯見他們投資未來的強烈企圖心。羅斯巴赫聲稱，「不久的將來，Alphabet將成為一間市值2兆美元的公司。」

Alphabet目前是全球市值第三高的科技公司，僅次於蘋果的1.4兆美元和微軟的1.27兆美元。同為兆元俱樂部一員的亞馬遜，則暫時滑落至9,245億美元。

高成長背後的「內憂外患」

在輝煌市值與亮眼成績的背後，Alphabet仍有許多問題等待解決。科技公司日益龐大的企業規模，讓政府的監管也益發緊迫。

政府監管加嚴

美國總統候選人伊莉莎白．華倫（Elizabeth Warren）曾提出拆分科技巨頭的政見；去年9月，德州檢察總長也率領全美50多位檢察官，對Google的各項業務進行全面審視，這項嚴密的調查至今仍在持續當中。

與智慧音箱合作夥伴Sonos反目

近日智慧音箱廠商Sonos也指控Google竊取其專利。過去身為合作夥伴的Sonos，在Google低價智慧家居產品大舉壓境下，被迫向高端市場遷移，市占率因而一落千丈，兩者最終反目成仇。

投資新興科技未見成效

另外，Waymo、Verily等旗下子公司，象徵著Alphabet對未來的投資，但當下這些企業仍深陷嚴重虧損。上一季的財報中，「其他投資」項目虧損達9.41億美元。

縱使有著像Waymo這樣估值超過10億美元的獨角獸，在自動駕駛進展緩慢、獲利方式不明朗的現況下，這些投資何時能真正產生收益還是一項沒人能回答的問題。

內部矛盾不斷升級

近年來，Google的內部矛盾也越演越烈，從給予因性騷擾離開公司的Android之父安迪．魯賓9,000萬美元離職補償，到稍早有員工聲稱因參與抗爭而被公司開除，接連不斷的爭議事件，都導致人才流失加劇。

創投公司Andreessen Horowitz合夥人馬丁．卡薩多（Martin Casado）就曾在推特上提到，「Google現在人才流失好嚴重，那邊到底是怎麼了？」

再加上，財報發表前夕，外界往往會預估科技企業將繳出亮眼成績，而導致股價上漲。Alphabet將在2月3日公布2019年第四季財報，此時股價攀升究竟是曇花一現，還是預兆春天到來的嫩芽，屆時都將見真章。

資料來源：衛報、CNBC、MarketWatch

責任編輯：陳映璇