宏碁要如何變成Nike一樣的生活潮牌？董事長陳俊聖把扔在集團角落不起眼的事業，翻新成賺錢生意，更用臭鼬計畫開拓新商機，他如何用2200天為集團打雞血？

「我們曾考慮一個生意，但最後決定不做，就是面膜。因為一片60元跟一片600元差在哪裡？面膜有敷跟沒敷，大家不知道到底有沒有效果。」宏碁（Acer）董事長陳俊聖透露。

從智慧佛珠、天主教念珠到面膜，成立43年的宏碁，正在推出或即將推出的服務，跟上一代認知已大不相同。陳俊聖主政下的宏碁，正期望從一個電腦品牌，轉型為生活品牌（Lifestyle Brand）。

「我們要把宏碁從產品品牌、產品模式，轉變為生活風格品牌，提供客群食衣住行服務！」陳俊聖沒有老宏碁人的包袱，在取得創辦人施振榮的信任下，宏碁，會走向什麼樣貌？

宏碁推智慧念珠，首度在義大利開賣 acer

快速發展多元新生意，「停留非長久之計」

「有法人告訴我，我來宏碁做的最大決定是不再做手機！」陳俊聖自嘲地拿出這段評語，但其實他任內決定「要做」的事更多。「我們不斷找新的生意機會，建立多元成長引擎，因為宏碁要成為未來型公司。」

從背包、帽子、滑鼠、鍵盤、電競座椅、體溫檢測器、到智慧佛珠，陳俊聖透露，最新廣受世界矚目跟梵諦岡合作開發的天主玫瑰金念珠，就是出自原本的手機團隊，當時他告知團隊：想要做手機就請離開，留下來就找新的生意機會，後來團隊找出了智慧佛珠跟天主念珠商機。「做了17年都沒賺過錢，台灣要做手機很辛苦。」他說。

另外有些事業，是本早已存在很久，只是過去不被重視的。

手機團隊成立酷碁開發3C周邊，海柏特（Highpoint Service Net work）過去曾是宏碁奪下公益彩券標案的團隊，2018年9月，這群150人的員工分割成立海柏特，負責台灣及東南亞企業客戶的維運服務。

遠在波蘭，一個團隊也找到新商機。「Sertec360」是新成立的公司，來自宏碁歐洲2,000人團隊中40％服務相關人員，這群員工本來負責維修宏碁歐洲PC，如今電腦市場10年萎縮三分之一，陳俊聖鼓勵他們找新生意，他們開始替電商維修各式退貨3C商品，「會修的就自己修，不會修的找會修的處理。」

業務做的順，現在波蘭工作站幾百位員工，更成為歐洲共享電動滑板車的大型維修站，而宏碁資服（AEB）則成為一家軟體服務公司，替客戶做E化，「這些都是從無到有的新經濟！」陳俊聖驕傲的說。

宏碁董事長陳俊聖說，宏碁要成為未來型企業 王郁倫攝影

宏碁最風光的時候，集團內最高曾有11家上市櫃公司，但陳俊聖2014年擔任救火員時，已經只剩宏碁自己一家；而如今，宏碁再度開枝散葉，併購建碁，分割安碁跟宏碁智聯，並推動通路代理商展碁3月登錄興櫃。

正如他6年前接任所言，「我希望三至五年，宏碁可以成為宏碁集團。」宏碁孵化的小雞正快速整軍向前行，「停留非長久之計」他說。

如今這些新事業，累積的營收占比也已經在2019年達到14.6％，相當342億元，超越顯示器單一產品線營收，這是宏碁首度揭露新事業數字，而毛利貢獻更高於平均，2018年來到38億元，獲利貢獻占比16％，2019年或許會更高。

Planet 9電競平台怎麼打空戰？

在核心事業：電腦、伺服器、顯示器業務上，宏碁也不想只留在硬體，他們放眼生態圈。

「我們下了三個錨，硬體、賽事、社交平台。」陳俊聖說，今年宏碁創辦的電競賽事進入第四年，亞太有4,000隊參加，看到很多周邊生意，比方轉播、紀念品等機會，今年宏碁更決定開始賣門票，2021年獲得大阪市跟JTB官方協會贊助，將移師東北亞。

其中，被看到的機會還有社交平台，Planet 9電競平台因此成立。宏碁巡迴舉行賽事，逐漸發現各地區會自組團隊，跟其他地區競賽，連鎖零售業、地區紛紛有自己的戰隊，比賽跟教練平台機會順勢而來。除了教練、組隊、練習，這個平台最關鍵的秘密是「數據」。

宏碁Planet 9平台開放兩個月已有過半海外用戶 王郁倫攝影

不管一個電競愛好者，是上平台找人對戰練習，還是找教練提升自己技能，所有數據都在Planet 9中，這成為「一種黏性」。玩家可以去任何電競平台練習，但在這裡，平台能提供每一場對戰的數據，告知遊玩過程中的戰略與操作強、弱點，甚至判斷找教練培訓到底有沒有用？

而教練若想要在上面開課，教練自身的電競數據成為一種憑證，足以解釋「一小時教練費為何是2,000元，而不是600元」。

「我們現在就提供數據，個人跟團隊數據，全球掌握。」陳俊聖說宏碁以前是完全硬體，一個一個產品推，做的是陸軍生意，但現在Planet 9做空軍生意，從總部台灣面向全球，開放封測2個月，57.6％帳號來自國外會員，其中美國11.8％最多，馬來西亞6.7％次之，越南3.4％、印度3.2％、菲律賓3.1％、加拿大2.4％、泰國2.3％、波蘭1.1％。

老牌翻新很難，不如做一個新生活品牌

從陸軍做到空軍，宏碁打算成為怎樣的生活品牌？「要改變宏碁做了40年的形象，轉變成生活品牌有點困難，不如做一個新的，所以我們推出Predator跟ConceptD。」陳俊聖說。

在新產品線規畫上，宏碁也沒有設計正式流程去討論。「我們多半是Skunkworks Project（臭鼬計畫），先在部門裡預算內小小做一做，有手感了再拿到會議上找我談。」陳俊聖說這樣的做法，不管是巧思還是創新，都讓他非常開心，也期望透過此方法讓宏碁加速成為未來型企業。

因為獨一無二，全世界教徒都在關注的天主玫瑰金念珠，目前在西班牙及義大利、英語系國家銷售，台灣因為沒有繁體版，遲遲無法推出。

宏碁陳俊聖表示核心業務外，新事業要以生活品牌佈局 王郁倫攝影

搭配梵諦岡開發的ClickToPray App與宏碁eROSARY智慧玫瑰金念珠，教徒可以用手在胸前畫出十字，開啟App進入念經模式。「這個天主念珠既得名又得利，但我們最後決定，扣除必要費用，所有利潤都回饋教區。」

「宗教不是賺錢的工具！」陳俊聖說，信仰是平安，是善惡道德的問題；不賺錢，心裡滿足感反而高，現在宏碁的體溫感測器需求大好，但宏碁也不會漲價，「這都是跟台積電學的，不管供需都不漲價，客戶才會信任。」

「我們不發災難財。」在宏碁的DNA裡，陳俊聖正導入他所帶來的台積跟英特爾文化。

責任編輯：張庭銉