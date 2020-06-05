每年7-10月都是颱風旺季，除掌握颱風即時動態外，停水停電該怎麼辦？是否要停班停課？《數位時代》一次整理5個實用平台，還有達人傳授防颱物資準備撇步！

每年梅雨季結束過後，時序就要進入颱風季節。這幾年受到聖嬰現象的影響，甚至到12月都有颱風生成的紀錄，但是台灣主要受到颱風威脅的時間，仍是落在每年的7-10月之間，因此民眾不得不提高警覺心。

每年7-10月就要步入颱風季節，該從哪裡掌握颱風的相關動態，以做好萬全準備？ bbernard via Shutterstock

當有新的颱風生成後，最令大家關心的不外乎是颱風的可能路徑、風力跟雨量的強度，以及是否有機會達到停班停課的標準，這些資訊除了可以從新聞媒體上獲得之外，又有哪些平台跟工具可以主動搜集相關資訊，讓每年都必須面對這個天災的台灣民眾，可以有多一點的準備，畢竟多一份準備、就少一份災害。

5個實用平台，一手掌握颱風相關資訊

官方網站上除了有即時的天氣資訊外，包括地震、空汙等民眾所關心的議題，在網站上面都找得到。警特報的選單裡面則會依照各種突發狀況而提供即時的資訊，颱風季節若有颱風警報，也可以從這邊掌握最新的颱風動態。不只有網頁版，中央氣象局也有APP：「中央氣象局W」提供民眾下載，包括iOS以及Android雙平台的用戶都能下載，從行動裝置上就能掌握最新的颱風動態。此外，中央氣象局也提供166、167氣象資訊語音專線，要民眾以官方的資訊為主、不要聽信來路不明的謠言。

國家災害防救科技中心LINE官方帳號

這是國家災害防救科技中心與LINE台灣在107年時合作所設立的官方帳號，民眾只要加入好友後就能掌握所在行政區的即時示警資訊，包括氣象、水文、交通跟民生等4類。由於這個國家災害防救科技中心的官方帳號是搜集了13個單位、22種示警資訊，因此包括地震、大雨，甚至是颱風的路徑圖都會及時提供，可以讓加入的使用者隨時掌握防災的資訊。

常常在颱風來時都會登上熱門看板前幾名的TY_Reasearch大氣版，也是一個很好掌握颱風資訊的平台。除了在颱風警報發布後，大氣板會根據中央氣象於每節的颱風最新動向進行更新並發布外，鄉民們也會留言分享所在地的颱風情況，讓其他使用者也能掌握不同地區目前的颱風狀況，同時若有停水、停電的意外發生時，也能看到鄉民們的分享而即時掌握到。

關於停班停課的訊息，還是以行政院人事行政總處的頒布命令為主，所以民眾可以到官網上去查詢是否有停班停課的訊息。而過去最容易出現關於居住地跟工作地不同，產生居住地正常上班、工作地停止上班的疑慮，勞動部就有出面指出，只要勞工途經的地點有宣布停班停課，就得以不出席、雇主不得不給薪。

颱風天是否會停班停課總是上班族跟學生最想知道的事情。 shutterstock

颱風來時最害怕的就是停水、停電，民眾除了可以去台電、自來水公司官網上查詢所在地區是否發生停電、停水的狀況，也可以透過通報的方式來告知官方、請求官方的協助。

廣播

有鑒於有些偏遠的地區可能會有收不到訊號的狀況發生，或是發生停電後沒有電視可看的窘境，氣象局其實也提供了廣播的服務讓民眾可以掌握天氣資訊、甚至是颱風的動態。「SSB無線電全天候氣象語音廣播」會在颱風警報發布的時候，以每1-3小時不等的頻率更新颱風警報資訊，平時則會美6小時更新天氣概況、近海以及3天漁業氣象預報。

防颱物資如何準備？家事達人有撇步

除了掌握各項颱風的動態與資訊外，颱風天前的準備也格外重要。中央氣象局就建議民眾，除了要將屋外或是院子內懸掛的物品或植栽取下，避免因東西被風吹起造成傷害；關閉非必要的門窗、並且用加釘木板、貼上膠帶來加強；同時也建議要儲存飲水，並且多準備1-2天的食物蔬菜以備不時之需。

家事達人陳映如就表示，颱風來前的相關準備都要設想可能發生停水、停電，因此食物應以可以於常溫下儲存為主，飲用水跟行動電源也要先準備好。 全家便利商店

家事達人陳映如就建議民眾，蔬菜的挑選可以包心菜類如高麗菜、大白菜，或是根莖類的如蘿蔔、蕃薯等來暫時取代葉菜類，除了是價格不容易因為颱風靠近而有浮動外，也可以於室溫下保存，對於颱風可能帶來的停電來說相對不容易受到影響。此外，她也建議民眾可以做一些壽司醋飯搭配海苔、肉鬆等作為主菜，主要也是考量到醋飯可以在常溫下保存的緣故。

不僅如此，她也建議颱風來前可以先將家中可以儲水的工具都先儲備好，包括自來水跟飲用水，不僅是防範停水的可能、也是為颱風過後水質不佳做準備。另外，也因應現代人手機不離身的習慣，她也提醒可以把所有行動電源都先充飽，避免停電時無法充電，而像是沙包、手電筒、收音機等工具也要備妥，才能在颱風來時做好萬全的準備。

責任編輯：蕭閔云