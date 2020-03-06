當同齡友人並非YouTube頻道的忠實觀眾，若要突破同溫層、經營影音內容，你得要鼓起莫大勇氣踏出這一步。

許多接近不惑之年，或者更年期前後的人士，如果跟朋友提到想開個YouTube頻道，很容易得到這樣的質疑：「都一把年紀了，當什麼YouTuber？」

同樣來自他人質疑的狀況，也不只會發生在「當YouTuber」一事，諸如創業、轉換工作跑道、投資比較有風險的項目等等，關乎職涯與未來生活的重大抉擇，都可以套用之。

以當前社會的價值觀而言，似乎一把年紀就得著手規避風險，依循這個脈絡，若是規畫退休生活，像是打太極、學習書法等活動，或者鑽研養生之道，相對符合大眾期待的多，當你的同溫層都不關注YouTube頻道，你跑出來當YouTuber自然是有點離經叛道的意味。

放下面子展開冒險，先做自己再說

年紀不過是標籤，而非罪過，但是「出來賣老臉」的輿論，恐怕是許多中年人想做而不敢做的最大心理壓力。台灣說的「五、六年級」這個世代，體驗過髮禁和體罰的教育制度，在保守低調的風氣裡，「表現自己」常常被當「高調愛現」，不是被鼓勵的價值觀。人說「棒打出頭鳥」，萬一真開了YouTube頻道，做出來被朋友恥笑、留言被打槍，加上沒什麼人訂閱怎麼辦？種種恐懼使得人裹足不前。

若現在不做，難道要退休之後再來後悔：「早年我因為面子問題，放棄成為獨霸一方的YouTuber？」如果做什麼都要聽別人的意見，別人會負責你的生涯規畫嗎？我出來當YouTuber不成功，你又是多成功的YouTuber？

而且，從事YouTuber實際上沒有想像中的丟臉，你只需要把自己包裝好一點、影片後製做得有水準一點。許多YouTuber最缺乏的，是一開始的基礎訂閱量，就這一點來說，中年時期的人脈維繫正處於人生巔峰，應該要好好利用。不可諱言，強大心理素質確實是成為YouTuber所必須具備的，如果將來酸民留言不客氣一點，就會把你氣到心臟病發作，或羞愧到無地自容，那可能你真的不適合踏出這一步。

也有許多人想經營網路內容，同時又深怕影響現在的職場。舉例來說，年輕的基層員工經營YouTube頻道，不禁會被老闆認為「沒時間加班，卻有時間拍片？」（這邏輯真的奇怪），或者是有時候必須請假拍片，難免影響到工作。許多中年在職人士位居管理職，當自己投身拍片，總覺得難以跟公司交代。

我身為網紅發案中心負責人，對此實在感到遺憾。當今市場上缺乏中年世代，以至於許多品牌都找不到適當人選，像是專門的財經知識、中年保養領域，或者飽含人生經驗和內涵的談話性節目。

當然，許多人無法找到一個開明、允許員工經營YouTube的老闆，只好轉往不露臉的方式經營，例如戴著假鬍子、頭套個紙袋進行拍攝，就怕被看出是公司的一員。

若是我，大概可以很誠懇地跟老闆說，等我得到十萬訂閱就送公司業配一支，或者十萬訂閱感謝影片，我的經紀活動也都給公司處理，以爭取公司認同。

擁抱歲月痕跡，期待不一樣的熟齡新星

而踏不出第一步的理由是：沒有時間。「沒有時間」分成兩種，一種屬於「我想做但我懶得弄」，這一群抱怨沒有時間的人，但面對某某攻略／ＸＸ傳之類的宮廷劇，倒是70幾集都在短時間內追完了。另外一種沒有時間，大概就是「沒辦法固定產出內容」，從這一點來說，我也是。

不管是Facebook粉絲專頁，或者YouTube頻道，以目前的演算法推斷，最低的上片頻率就是7天，亦即每一周都要更新內容，而且該內容還要有相當程度的觀看時長，否則就觸及不到粉絲與訂戶了。許多YouTuber不但每周上兩支片，而且還在固定時段開直播，若不是專門的團隊，素人自食其力這樣進行，勢必耗費大量時間。

一開始拍個幾集都不是問題，但是再有趣的主題，愈到後面愈困難，所以找主題和想梗、保持創意，變成產出內容的莫大壓力。

以我在網紅發案這一行的經驗，常常小型的YouTuber光是一支客製化影片，收費就十幾萬元了，更有年輕的個人YouTuber，單月跟我們申請勞務報酬50萬元。若不談收入，就演藝圈而言，幾乎沒有中年出道這回事，許多YouTuber強烈的素人感，走在路上與其擦肩而過，都不得不讓人狐疑：是他嗎？還是看錯人？網路給了大家平等表現自己的好機會，中年頻道稀缺，熟齡市場蓬勃發展，何不適時進場呢？

責任編輯：陳建鈞

《數位時代》長期徵稿，針對時事科技議題，需要您的獨特觀點，歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄edit@bnext.com.tw，文長至少800字，請附上個人100字內簡介，文章若採用將經編輯潤飾，如需改標會與您討論。

（觀點文章呈現多元意見，不代表《數位時代》的立場