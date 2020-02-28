台北國際連鎖加盟大展春季展，正式參展家數不如預期，僅約70家。不過，並非所有類型企業都被牽連，像是無人咖啡機、智慧餐車等科技應用，仍有高詢問度。

台北國際連鎖加盟大展春季展，是近期少數選擇不更改時間、取消的展會之一，原先估計應有150家業者參與，受到疫情影響，今（28日）天正式開展家數僅約一半。不過，並非所有類型企業都遭牽連，像是無人咖啡機、智慧餐車等科技應用，在現場仍有高詢問度。

台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東表示，全台連鎖店約有60%公司是餐飲業，確實，受到這次疫情影響，這也是協會一個月前決定不延期的主因：在困難時期繼續推動商業發展。

台北國際連鎖加盟大展春季展中，約有65％業者是餐飲業。 吳元熙攝影

李日東說，很感謝政府願意幫忙，期待進入三月、四月後，振興方案能讓產業找回成長動力，尤其目前這段時間，千萬不能抽中小企業銀根。

疫情帶動「餐飲外帶」潮，餐飲科技應用詢問高

為吸引加盟，大型早餐連鎖品牌：麥味登、拉亞漢堡，紛紛針對加盟主提供30萬、50萬零利率的貸款方案。拉亞漢堡母公司、森邦集團處長鐘婉屏表示，自疫情爆發以來，全台超過500間分店業績持平，影響不大，推測與消費者習慣「外帶」有關。

台灣連鎖加盟促進協會表示，疫情因素雖有影響，但餐飲與手搖飲業者卻在外帶市場看到機會，平均成長2~3成。

拉亞漢堡強調，自家門市業績並未受到武漢肺炎疫情太多衝擊，不過也因此並未設定參展目標，而是以宣傳品牌為主要目的。 吳元熙攝影

2016年成立的精品咖啡品牌黑沃，擁有十數位國際烘豆師，專門在國際市場尋找咖啡豆、研發新品，此次也選擇在加盟展推出「外帶」店型，滿足不同的消費習慣。

值得注意的是，不只餐飲品牌賣力搶加盟主上門，展會中的科技亮點也不少。

城間小轆有MIT自行車品牌史特龍助陣，在餐車改裝上具有優勢。 吳元熙攝影

城間小轆展出「智慧餐車」，除協助加盟主依照預算、需求客製化改裝餐車，並提供餐車定位、餐點管理、線上點單與支付等服務串接，看好「巷弄商機」成長性。

城間小轆董事徐浩庭表示，透過地圖顯示餐車位置、餐點熱銷與剩餘份數，加上推播系統促進消費，能讓加盟主省下店面費用，以較低的創業成本在餐飲業起步。斗六50年小吃老店鄧（登邑）肉圓目前也是客戶之一。

智飲科技（Drinktec）展出的自動化手搖飲機，外型像一台小型冰箱，強調能在八秒內製作一杯手搖飲，省下工作人員搖茶、加糖、搖杯過程，系統會蒐集茶葉消耗數據，並自動提示煮茶和補茶時間。

「我們曾推出全自動的手搖飲機器，但因為機器體積大，易造成業者負擔，加上只要一個流程出錯，製作上就需要從新來過，決定再次投入時間研發產品，」智飲科技表示，目前已獲得英國業者訂單，會在短期內上線。

TOUCH CAFE無人現磨咖啡販賣機，主打獨家參數、蓋杯功能，要價約40萬。 吳元熙攝影

此外，無人咖啡機在展場也有高人氣。有別於超商推廣「鮮食」販賣機，TOUCH CAFE認為「食材過期」是加盟主一般最擔心的問題，咖啡豆較不容易出現這種情況。

隨著消費者對無人商店接受度提昇，現磨咖啡販賣機競爭者變多，他們看好「自動蓋杯」系統，讓最後現煮咖啡的封蓋過程也完全機器自動，減少手觸摸污染機率，能呈現差異化。

專加點餐通在台灣擁有約三千間餐廳客戶。 吳元熙攝影

自助點餐機熱潮，亦在展場內出現，至少有喬伊歐德、康特、專加、大麥智能餐飲等四家業者擺攤吸客，鴻發國際甚至提供「臉部辨識」功能，表示經顧客同意後，可記錄客戶身分，當再次造訪時快速顯示歷史訂單，辨識成功率98%、可在0.13秒完成。