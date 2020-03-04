二月底一筆人事異動，全聯二代接班計畫浮上檯面。回顧過去幾年，數位轉型、商品優化、店型提升都為全聯帶來新氣象，但在交棒以前，林敏雄還有哪些事需要完備？

2月24日，全聯突然發布一筆人事異動通知，原執行長謝健南退居二線，接棒給新任總經理蔡篤昌，外界解讀此舉為全聯董事長林敏雄欲接班給大兒子林弘斌所做的事前準備，同時也是已屆70歲的林敏雄退休前的最後一哩路。

全聯屢創佳績、業務創新，為二代接班鋪路

2019年，全聯年度總營收創下1,300億元新高，全國門市數量破千，自有支付PX Pay也迅速爬升到第三大行動支付。今年下半年，全聯數位轉型的最終部曲「實體電商」即將上線，再加上未來將加強的物流、後台系統建設，全聯公子的登基之路可說是已鋪上紅毯。

不過，這樣的充足準備與亮眼成績，在五、六年前是難以想像的。據了解，當時雖然全聯營收每年皆有成長，但單店平均營收卻是往下降。如何將人流引進來，讓公司更加健全地成長，成為重要的挑戰。

對此，全聯用創意的新策略成功贏取顧客的青睞。在商品方面，全聯就以「帶路雞」生鮮、麵包及甜點等高頻次及高話題性的商品，做出與同業間的區隔，提升人流數；店型方面，全聯也與日本設計師西川隆合作，砸下重金打造明亮舒適的購物空間，翻轉傳統的全聯門市形象；自去年五月開始的數位轉型策略，更成功教育市場，帶著婆婆媽媽走進行動支付的世界，並擴大打擊面，提供分批取貨、宅配到府等新型態購物方式。

全聯找來日本設計師西川隆，打造明亮空間，提供消費者新的消費體驗。 全聯

這些開疆擴土的戰役，林弘斌也有功勞在身。目前擔任全聯商品部副總經理的他，十年前從紐約學成歸國，從收銀員、搬貨等基層工作做起，逐漸升到店經理，並在全聯開發生鮮時，回到總部負起重責大任，成功把生鮮的營收占比做到20%。此外，他同時也擔任全聯阪急麵包公司的董事長、並且以專案負責人的身份處理PX Pay行動支付相關的業務。

雖然外界預測林弘斌在短期內還不會正式接班，在那之前全聯依舊有許多改良必須到位。物流系統與會員經營優化，就是其中幾個重點項目。

重點發展項目：冷鏈物流與會員經營

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，近來許多全聯門市都擴增冰箱，希望提升如牛奶等「日配」（即鮮度高的每日配送產品）的銷量。事實上，牛奶類型的產品就如同生鮮，消費頻次高，能夠增加來客數量，但劉鴻徵坦言，冷鏈物流的整合始終是全聯的痛點。

目前來說，日配品的物流主要由供應商處理，這也導致店家門市必須分次與不同品牌產品的物流商收貨。此外，由於全聯無法監控各家業者的冷鏈物流過程，參差不齊的配送品質也是一大困擾。為降低損毀率與缺貨狀況，並減少人力負擔，冷鏈物流的整合可說是不得不做。

事實上，過去全聯就已經整合過乾貨的物流，將各個供應商的貨品先運到北、中、南的DC倉儲，再進行統一配送。但冷鏈物流的技術更繁複，包含了可以即時監控物流車溫度等物聯網智慧系統的建置，DC倉內的低溫倉儲也需要更完備。

這些也都是未來全聯智慧物流計畫的一部份。預計2021年，擴建中的全聯高雄岡山智慧物流中心將完工，找來群燁系統來建設能感應出不同形狀、重量、體積的商品，並依此做差異化的排列，預計廠區內自動化比例可達九成。

全聯電商App PX Go!率先各大超市，推出分批取貨與宅配等服務。全聯也預計進一步導入AI標籤技術，優化精準行銷。 全聯

另外，今年另一個重點則放在會員經營的優化上面。劉鴻徵表示，基於Line@的計費方式調整，會員的精準行銷變得更重要。全聯正在考慮投入AI標籤的技術，提升廣告投放的效益。既有的PX Go!電商App，預計會有新一波改版。

林敏雄在二月底發佈人事異動通知時曾表示，放眼下個20年，全聯將展開「20+20」全面升級計畫。全聯雖然沒有詳細說明計畫內容，但無論是在數位轉型、後端營運以及會員經營上，似乎都在優化既有的基礎，為「後林敏雄」時期揭開序幕。

責任編輯：陳映璇