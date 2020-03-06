《彭博社》稍早推出《The Green 30 of 2020》環保先鋒榜單，其中眾多汽車、電動車產業人物位居榜上，特斯拉執行長馬斯克更是焦點。

剛經歷延燒超過半年的澳洲野火、統計史上最熱的1月……種種跡象都在訴說一個訊息：氣候變遷正日益加劇。所幸，仍有不少人致力於緩解這樣的危機，國際媒體《彭博社》發佈推出《The Green 30 of 2020》榜單，挑選出30位2020年度對維護環保有所貢獻的企業家、政府官員、工程師或思想家。

在上榜的30位人選中，15位為企業的創辦人與高管，其中又有6位與車廠、電池供應商息息相關。好比說，特斯拉執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）就是之中最為知名的入圍者。

電動車產業崛起，馬斯克成對抗氣候變遷先鋒

汽車向來被視為污染及溫室氣體的主要源頭之一，根據美國環境保護局的資料，交通運輸占據溫室氣體排放量的14%，同時汽車製造也是重工業的一分子，對環境的影響不可謂不大。

但隨著電動車產業情勢逐漸明朗，這一切似乎出現轉機。特斯拉股價一度在2月初飆破900美元、保時捷也推出第一款電動車，顯然無論業界或投資者，都越來越看好該產業的發展前景。

特斯拉在經歷坎坷的2019前半年後，第四季交車數逾11萬輛，不光超過第三季成績，更是有史以來交車數最高的一個季度，新車款Model Y也預計會提早交車，顯示這間電動車龍頭已漸漸步上生產軌道。

隨著交車數創新高、上海廠揭幕，特斯拉終於站穩腳步，股價更一度在2月初飆破900美元。 shutterstock

且隨著上海廠正式啟動，特斯拉估計2020年總交車數可望突破50萬輛，外界認為特斯拉極有可能在今年賣出第100萬輛電動車，成為首間達成此成就的企業。

有趣的是，2月甫卸任的上海市前市長應勇也因與特斯拉達成合作設廠，而被羅列進30人名單之中。《彭博社》認為，這座工廠對特斯拉的意義非凡，預估將在2020年產出25萬輛電動車。

與此同時，稍早與特斯拉達成協議的寧德時代，其創辦人曾毓群也出現在榜單內。寧德時代是中國的鋰電池龍頭，為全球眾多車廠的電動車供應電池，福斯、戴姆勒、BMW皆是其客戶。

日前特斯拉已與寧德時代締結合作，後者將為中國產的Model 3提供電池，外界看好兩者的夥伴關係，很有可能進一步拓展至特斯拉全球業務上。

不只有特斯拉，Toyota、通用汽車也上榜

不光與特斯拉有關聯的人士入圍，逐漸擁抱新能源車潮流傳統車廠，也不乏技術人員、高管留名榜上。

Toyota研發總工程師田中義和是氫氣燃料電池車Mirai的開發者，當大多車廠朝電動車的方向邁進時，Toyota始終堅持在氫能源車的道路上。2019年Toyota一共產製3,000輛Mirai。

當各大車廠湧向電動車領域時，唯獨Toyota仍堅持在氫能源車的道路上，2019年的東京車展上更秀出了第二代Mirai。 TOYOTA官網

通用汽車創新副總裁帕梅拉．弗萊徹（Pamela Fletcher）則扮演推動該車廠新能源車發展的關鍵角色，參與及主導多款混合動力、電動車的開發，今年1月，旗下品牌凱迪拉克首度推出全電動車，同時通用汽車更定下目標，要在2023年時推出多達20款電動車。

另一位與通用汽車有關的入圍者，則是當前的LG化學高管丹妮絲．格雷（Denise Gray），她曾領導通用汽車的電池開發團隊，如今負責LG化學北美鋰離子電池業務。

去年12月時，LG化學與通用汽車宣佈共組合資企業，投資23億美元在俄亥俄州興建電動車電池工廠。

最後，中國電動車一哥比亞迪創辦人王傳福也入選這份環保榜單。《彭博社》指出，2019年比亞迪的電動計程車及公車成功在深圳減少222萬噸的碳排放。

成立於1995年的比亞迪，起初是間手機電池廠商，不過自2002年投入電動車領域後，便快速竄升成為全球電動車龍頭，不過這個頭銜已在2019年底被特斯拉給奪走。

完整榜單請見：The Green 30 for 2020

責任編輯：陳映璇