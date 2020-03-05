承擔離岸風電國產化要求最重的開發商CIP，宣布近900億元的彰芳西島風場專案融資到位。為什麼CIP可以創下台灣史上單一專案融資案最大本土參貸金額？

被稱作是本土比例最高的彰芳西島離岸風場計畫，在經歷種種考驗後，開發商丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）5日對外公布近新台幣900億元的彰芳西島風場專案融資到位細節，將正式下單給供應鏈廠商，進入建造階段。

CIP的專案融資由由中國信託商業銀行與日本三菱日聯銀行擔任共同財務顧問及領銜主辦，共計25家國內外金融機構聯貸，其中本土金融機構融資占比超過3成，連保險公司也加入，創下台灣史上單一專案融資案最大本土參貸金額。

600MW裝置容量的彰芳西島計畫是國產化要求最高的風場之一，承擔不小的建造風險，卻廣獲本土金融界的支持，為什麼？

本土銀行、壽險業都力挺，刷國內風電專案融資紀錄

先來了解CIP背景，它是丹麥最大的軍公教退休金 PensionDanmark 共同創辦，背後機構型投資人有42家歐、亞退休基金與歐洲投資銀行；且具備歐洲前14大離岸風場的開發、採購、建造到維運的經驗，在人脈、資金、技術俱全。

此案由中國信託商業銀行、日本三菱日聯銀行擔任共同財務顧問及共同領銜主辦，獲得高達6國出口信貸（ECA）支持，包括日本、韓國、英國、丹麥、挪威與荷蘭，寫下台灣離岸風電史上最高ECA信用擔保比例。

保險公司也參與其中，在離岸風場的建設及營運的風險及保險安排上，由怡安保險（Aon）擔任保險顧問，共計23家國內外保險公司參與承保。

CIP對外公布近新台幣900億元的彰芳西島風場專案融資到位，已正式向供應商核發開工通知。 CIP

怡安風險管理集團台灣董事長暨執行長梁漢文坦言，投資台灣離岸風電對壽險業來講是新的風險嘗試，「尤其台灣具有地震、颱風2大風險，CIP又選擇在風險這麼高的地方開發離岸風電，當初其實有很大的疑慮，」但後續CIP團隊主動跟政府機關、供應鏈溝通，逐步解決保險公司的擔憂，成為全台首宗獲本土壽險業投資的離岸風電計畫。

公股銀行未加入成遺珠之憾

此外，CIP必須承擔高達27項的國產化要求，這點讓銀行業者有疑慮。不過CIP透過台、歐合作的運作模式，媒合台廠與國際業者成立合資公司，像是水下基礎供應商，媒合世紀集團與丹麥水下基礎結構供應廠Bladt Industries 共組世紀鈽錸特；海事工程上，則促成台灣造船公司與比利時DEME Offshore共組台船環海，確保歐洲經驗可以移轉到台灣，讓銀行業者釋疑。

CIP必須承擔高達27項的國產化要求，其水下基礎下單給世紀鋼。 CIP

可惜的是，這次公股銀行未參與。CIP台灣區開發長許乃文表示，公股對於CIP風場須承擔高國產化要求，有風險疑慮，以及擔心風場建置成本過高，「對於官股沒有呼籲政府的政策，覺得可惜。」CIP財務長徐正穎補充，公股銀行雖然沒趕上，但並沒有脫隊，只是內部作業必須因應專案融資做微調，還需要時間。

不過，CIP是採取專案融資的形式，沒有母公司擔保，或許是讓公股具有疑慮的地方；相較另一家開發商沃旭能源是丹麥上市公司，又有母公司擔保，其250億綠色循環融資案，就獲得8家公股銀行支持。

針對接下來的區塊開發階段，CIP執行長侯奕愷也呼籲，希望政府能提高標準，把本土融資占比要求，從20%提高到30%，多鼓勵公股銀行、壽險業加入；且延續可執行國產化項目，讓國內有足夠大的內需市場練兵，創造良性競爭。

責任編輯：林美欣