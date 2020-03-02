受疫情影響，許多企業都紛紛轉為「在家辦公」。雖然省下通勤時間，但時間久了，這讓許多職場人士開始懷念回公司上班的日子。

疫情之下，無數人開啟了「在家辦公」模式。社畜們不用再像沙丁魚一樣擠上地鐵、捷運，甚至實現了「躺著把錢賺了」的夢想，但不少人已經開始懷念回公司上班的日子。

雖然在家辦公省下了通勤時間，換來的並不是更多的摸魚時間。很快人們發現在家辦公不過是從一群人的996，變成了一個人的007。

（編按：996，即從早上9點做到晚上9點，每週工作6天，被稱作「996」的工作模式，逐漸在中國科技業成為普遍現象。）

同樣有意外發現的還有老闆們，經過兩週的遠程辦公後，他們發現 很多會沒必要開，很多班不必要加 ，「再不復工，公司就要發現沒有我們也能正常運轉了。」也不完全是一句玩笑。

在家辦公讓很多職場人士崩潰，也讓很多公司管理層發現發現遠程辦公也不影響專案推進，還有很多傳統行業瞬間轉型成了「網路企業」。

在家辦公看起來只是疫情中的權宜之計，然而在國外，遠程辦公已經成為一股不可忽視的潮流。

在美國超過八成的公司引入了遠程辦公制度，超過3,000萬人在遠程辦公，佔總工作人口的16％至19％，這個數字還在不斷增加。

疫情之後，還有必要回公司上班嗎？這是一個值得思考的問題。

工業革命之前，人們其實就是在家辦公

直到疫情到來之前，很多人對於遠程辦公其實還是很陌生。無論是逼仄的格子間，還是Google式的開放式辦公室，在辦公室裡度過大半輩子彷彿才是社畜們的共同宿命。

然而一開始辦公室並不是今天的樣子，在工業革命之前，很多農民、商人都是在家工作。辦公室（office）的說法也還不流行，更沒有「白領」這個稱謂，只有在帳房中工作的辦事員。

在19世紀，很多公司只有幾個人，所謂的辦公室也就是家庭式的小作坊，辦公員和老闆的距離十分「親密」，用著名辦公室空間史學家哈里·布雷弗曼的話來講，那時的辦事員是「助理經理，是隨從，是密友，是管理實習生，還是潛在的女婿人選」。

義大利佛羅倫斯的烏非茲美術館（The Uffizi Gallery），1581年建成後曾作為美第奇家族的帳房，還曾別用於政府辦公，因此被認為是歷史上最早的辦公大樓之一。

可現代意義的辦公室在工業革命到來之後才真正興起，市場經濟的繁榮滋生了大量的文書工作，辦事員的數量迅速成長，原來的家庭式辦公室無法滿足需求，才誕生了類似辦公室的場所。

辦公室的興起與當時日新月異的科技革新是分不開的。鋼鐵框架讓液壓電梯讓建築越建越高，打字機、電話、口述錄音機等裝置的出現逐漸構成了辦公室的核心，也增加了辦事員的工作量，辛克萊·劉易斯在小說《職業》中這樣描寫當時辦公室生活：

這些節省勞力的裝置不給任何人節省勞力，除了老闆。

隨著辦公室空間改變的還有辦公制度，20世紀初，科學管理之父弗雷德里克·泰勒（Frederick W．Taylor）的「泰勒主義」理念大行其道，泰勒把辦公室當作流水線工廠一樣管理，將辦公室設計成沒有柱子阻擋的開闊空間，讓管理者可以在高處的玻璃辦公室「集中監視」每一個員工。

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這便是最早的「開放式辦公室」，據悉這種辦公室的設計的靈感來源於英國哲學家傑里米·邊沁提出的「圓形監獄」構想，這種監獄由一個中央塔樓和四周環形的囚室組成，監視者不露面便能觀察囚犯的一舉一動，而囚犯則無法得知自己是否被監視。

二戰之後，「泰勒主義」逐漸在辦公環境中退場，取而代之的格子間。1968年美國設計師羅伯特·普羅普斯特（Robert Propst）設計了一套組裝辦公桌以及能從桌面上展開的隔斷，拉開了格子間辦公的序幕。

玩樂時間

正如開放式辦公室的出現和「民主」、「開放」的理念截然相反，後來被視為束縛創造力的格子間，最早卻因為給予了員工更多個人空間而廣受歡迎。

有意思的是，在個人電腦和網路出現之後，人們又開始追逐離開辦公室的辦公方式。1973年，NASA工程師傑克·尼爾斯（Jack Nilles）正式提出了「遠程辦公」（Telecommuting）的概念，Telecommuting是telecom（電訊）和commuting（通勤）的合成詞，當中的含義不言而喻。

之後二十多年間，不少科技公司開始加入遠程辦公的行列，當中不乏IBM這樣的大公司。但在網路大潮之中，以Google為代表的開放式辦公室才是主流，矽谷文化也隨著這種開放式辦公室在全球落地生根。

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而過去20年間，便利的行動裝置和以及無處不在的高速WiFi，以及一系列針對遠程辦公的協作軟體，遠程辦公的效率大大提升。2008年金融海嘯之後，不少公司正是通過遠程辦公縮減成本活了下去。

即便不是以遠程辦公為主的大公司，在經濟全球化的背景下也難免會有遠程辦公的需求。對於上班族來說，成為脫離「朝九晚五」上班制的「數位遊民」（Digital Nomad）也成為一種新潮的生活方式。

從最開始的家庭式辦公、被嚴格監視的辦公室，到幾平公尺格子間和網路公司的開放式辦公室，再到近年來興起的遠程辦公，人類的辦公方式似乎經過了一個輪迴，又回到了最初的樣子。正如smalltechnews的一篇文章所說的：

工業革命將人們趕到辦公室，而數位革命又將他們趕回家去。

全員遠程辦公的獨角獸公司，是怎麼做到的？

雖然在經過短短兩三週的遠程辦公之後，很多白領已經開始崩潰。然而在國外有一家公司，過去8年一直全員遠程辦公，非但沒有影響工作效率，而且去年9月募資後估值後已經達到27.5億美元（約新台幣835億元）。

這家公司便是Gitlab，一個與GitHub類似的軟體原始碼託管平台。但Gitlab最大的不同在於，公司中的1,196名員工遍布全球65個國家和地區，這些員工全部都在線上辦公。

Gitlab的共同創辦人之一德米特里·扎波羅熱茨（Dmitriy Zaporozhets）在2011年只是烏克蘭一家諮詢公司的工程師，因為公司認為購買程式碼託管平台的服務太貴，德米特里·扎波羅熱茨（Dmitriy Zaporozhets）決定自己開發了Gitlab。

第二年來自荷蘭的西德·西布蘭迪（Sid Sijbrandij）看到了Gitlab，決定這個產品有意思，就給德米特里·扎波羅熱茨（Dmitriy Zaporozhets）發了一封郵件，兩人一拍即合，決定圍繞Gitlab創辦一家公司。

德米特里·扎波羅熱茨（Dmitriy Zaporozhets）（左）和西德·西布蘭迪（Sid Sijbrandij） 愛范兒

不過他們很快發現了一個問題，西德·西布蘭迪（Sid Sijbrandij）和德米特里·扎波羅熱茨（Dmitriy Zaporozhets）身處烏克蘭和荷蘭，公司招募的第一個員工則是來自塞爾維亞，各自相隔幾千里，去哪個國家似乎都不太方便，索性大家都在家裡辦公吧。

當公司只有幾個人時，遠程辦公似乎沒什麼問題。但發展到1,000多人後，仍然能通過遠程辦公有條不紊地運行，才是Gitlab最令人驚訝的地方，這是怎麼做到的？

秘密其實都寫在了Gitlab在其官網上開源的3,000多頁員工手冊裡，裡面對協作工具、溝通準則、員工福利等所有事務都給出清晰指引，比如在線上文字溝通三次還沒能決定問題，就要通過視訊通話來溝通，並且還在不斷更新。

此外Gitlab為了增進這些「素未謀面」的員工間的感情，也十分重視「非正式交流」（Informal communication）。

在Gitlab每天的視訊會議中，每次電話會議之後都會有10－15分鐘讓員工談論與工作無關的視訊，下午有1.5小時的「虛擬咖啡時間」，算是線上的下午茶時光，每週或每月還有線上的「團建」。

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inc在一篇文章中指出，Gitlab這種遠程辦公模式最大的優勢不只是省下了辦公室的租金，而在於擴大了人才庫的範圍，不用再說服優秀員工從一座城市搬到另一個地方工作，可以吸納更多優秀的員工，Gitlab一個季度就能收到13,000多份簡歷。

2017年Gitlab一名員工曾誤刪了300 GB的數據庫，Gitlab就在YouTube上直播了8小時的數據恢復過程，反而獲得網友們的點讚。

或許正是因為這種開放的辦公方式和文化，在GitHub 2018年以75億元賣身微軟後，不少反對的工程師轉投Gitlab ，20萬個程式碼專案湧向Gitlab， Gitlab的訂單瞬間增加了7倍。

Gitlab目前已經是全球最大的遠程辦公公司，但卻不是第一家全員遠程辦公的公司。軟體公司Basecamp（原37signals）早在1999年就開始嘗試全員遠程辦公， Gitlab的「虛擬咖啡時間」或許正是參考了Basecamp的「虛擬茶水間」。

Basecamp CEO賈森·弗里德在《重來2》一書中指出，遠程辦公不僅是通過更低成本來提升業績，還能同時提升工作質量和員工的幸福感。

新時代的奢侈就是擺脫「日後再享受生活」的思維桎梏，現在就去做你熱愛的事，跟工作並行。

儘管如此，不可否認一些公司實行遠程辦公的初衷就是削減成本。房地產經紀公司eXp Realty在2008年金融危機後，因為資金短缺將所有辦公室都搬到了線上，比較特別的是，他們採用的是利福尼亞公司VirBELA的虛擬辦公室。

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這種虛擬辦公室有點像《第二人生》（Second Life）中的虛擬世界，每個人都擁有自己的虛擬形象， eXp Realty的數千名代理商和房產經紀都在這裡開會和培訓。

如今eXp Realty已經在北美擁有超過14000名經紀人，並於2018年登陸納斯達克，市值超過10億美元（約新台幣303億元），但eXp Realty現在仍然沒有租用辦公室，而是將遠程辦公進行到底，乾脆還收購了VirBELA 。eXp Realty的首席技術官斯科特·彼得羅尼斯（Scott Petronis）在接受採訪時表示：

虛擬辦公室是我們重要的成長引擎。如果是採用實體辦公室，我們根本不可能實現這麼快速的成長。

遠程辦公打破了時間和空間的限制，不少研究都指出遠程辦公的產出效率會比到公司坐班要高，然而在現實中，兩者孰優孰劣一直未有定論。

既然遠程辦公這麼好，為什麼IBM、雅虎都讓員工重新回到辦公室？

2017年，以遠程辦公聞名的IBM宣布將員工召回辦公室，如果不接受就離職，這在當時引起了不少爭論，員工們怨聲載道，認為這是變相裁員。

要知道在此之前，IBM在全球173個國家的38.6萬員工中，有40％都是遠程辦公，這為IBM共計節省了近580萬平方公尺的辦公空間，省下的成本約為20億美元（約新台幣607億元）。

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早在1979年，IBM為了節省辦公室空間，就讓5名員工在家安裝了一套綠屏終端機，這樣他們就可以在家辦公了。

那為什麼到了遠程通訊和協作更為便捷的今天，IBM卻取消了遠程辦公？

按照IBM西部通訊主管史蒂夫·曼尼奇（Steve Mnich）的說法，遠程辦公模式已經無法跟上軟體開發和線上行銷的節奏，及時響應客戶需求。

我們希望能把一些小型的、有自主權的靈活小組放在一起，我們也在努力投資新的基礎設施、工具和一些更現代的工作空間。

既然遠程協作工具已經能實現遠距離的實時溝通，那是什麼讓IBM的員工的響應速度呢？《大西洋月刊》（The Atlantic）一篇文章指出，這些技術本身沒有問題，可前提要人們主動去使用它。

1977年，麻省理工學院教授托馬斯·艾倫（Thomas J. Allen）的一項研究發現，辦工桌之間的位置越遠，員工交流的可能性就越小，當距離達到20公尺時，交流的可能性接近於零，這種現像被稱為「艾倫曲線」（Allen Curve）。

可不少人認為信息科技的發展會打破「艾倫曲線」，然而事實並非如此。根據麻省理工許願訪問學者班·瓦伯（Ben Waber）和IBM 一起做的調查發現，在同一辦公室內的員工遇到棘手問題時，雙方平均通訊數量為38條，而遠程辦公的數字則只有8條。

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除了IBM，雅虎在2013年也取消了在家辦公的政策。在雅虎內部的公開信中提到，「一些優秀的點子往往會在走廊、咖啡廳的閒聊、同客人的會談以及臨時的團隊會議中湧現出來。而在家辦公往往會帶來工作效率與質量的下降。」

這一決定同樣遭到了雅虎員工的強烈反對，但也有專家支持雅虎的決定，美國舊金山州立大學（San Francisco State University）管理專業教授約翰·沙利文（John Sulliva）指出，研究顯示在家工作的員工有著大得多的生產力，但創新能力卻較低。

如果需要創新，就要互動。如果需要生產力，就讓員工在家工作。

未來辦公室會消失嗎？

雖然不同公司對遠程辦公的態度不盡相同，但這並不影響越來越多上班族擁抱遠程辦公。

數據顯示自2005年以來，美國非自由職業者中經常在家工作的人數成長了173％，2018年已經有3.4％的勞動人口，約470萬人至少有一半時間在家辦公，而在美國有16％的公司在實施全員遠程辦公

而視訊會議公司Owl Labs去年發布的《2019年遠程工作狀況報告》顯示，有30％的人在從事全職的遠程辦公工作，有有42％有過遠程工作經歷的人計劃在未來5年內更頻繁地進行遠程工作

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值得一提的是，這些全職遠程辦公者的滿意度比到公司上半年的人高出22％，83％的受訪者認為遠程辦公能讓他們更快樂，遠程辦公者在5 年內的離職率也更低。

凱文·凱利也在一次採訪中也表示，遠程辦公會越來越普遍。他認為理想的模式是，一周中有四天在家遠程工作， 有一天或半天去辦公場所與同事們一起工作。

遠程辦公未來會不會像曾經的格子間和開放式辦公室一樣，成為主流的辦公方式。只能說科技基本掃清了遠程辦公的障礙，但這還不足以讓遠程辦公成為主流，正如「遠程辦公之父」傑克·尼爾斯（Jack Nilles）所說的：

我很早就意識到，科技並不是接受遠程辦公的限制因素。組織和管理的文化變革對遠程辦公的接受率更重要。今天仍然如此，遠程辦公的應用遠沒有發揮出它的潛力。

雖然遠程辦公正在興起，但目前生產實物產品的傳統企業還難以大規模應用。即便是網路公司，僅僅通過遠程辦公來溝通涉及多方的複雜需求，以及構建企業文化，也是不小的挑戰。

在《隔間：辦公室進化史》一書中，尼基爾‧薩瓦爾認為，辦公者願意拋棄辦公桌和辦公室這些象徵身份地位的東西，在暗示著定義了幾代白領人的職業路徑已走向尾聲，而另一種新的工作模式，儘管還未完全成形，已將其取代。

未來辦公室是否會消失？沒人能預測，但電影《辦公空間》裡的一句台詞應該說出了很多社畜的心聲：

人被生下來，並不是為了待在狹小的隔間內，對著電腦螢幕坐上一天又一天的。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：愛范兒