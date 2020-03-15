碰到停電、跳電時別緊張，除了撥打台電客服專線1911外，還有許多網路工具可供排解問題。

突然遇到停電、跳電時該怎麼辦？第一時間民眾可以先檢查台電有無發出紙本的停電通知單，通常會註明停電事由、停電時間，提前告知住戶；或利用以下資訊平台即時查詢停電問題。

台電客服專線1911

台電客服中心提供24小時全年無休服務，服務項目包括供電線路設備維修、停復電查詢、電費及業務查詢、受理用電申請等；1911為免付費（公共電話除外），通話時間限制5分鐘。

在颱風期間若 「1911」 滿線，在中央氣象局發布陸上颱風警報後，台電會另啟動「0800019110」停電搶修語音專線查詢服務，並於解除陸上颱風警報後關閉。

民眾可以上台電官網使用「停電查詢及通報」，可以查詢停電、通報停電、案件查詢。停電查詢，輸入地址或電號，就可查詢是否停電及相關復電情形；停電通報，透過地址或電號、聯絡資訊及說明，即可通報台電某處發生停電及成立報案案件；案件查詢，透過「案件代號」可查詢案件的最新處理進度。

台電官網的「停電查詢及通報」，可以查詢停電、通報停電、案件查詢，無論是筆電、手機都方便操作。 台電

停電還有一種可能就是「被斷電」，若用戶電費遲遲逾繳，初期台電會給予繳費寬限期60天，第61天就會暫停供電，約第68日終止契約。

若不想逾繳電費帳單，可以下載台電e櫃檯App，開放線上信用卡、行動支付、條碼繳電費，並提供電費試算、用電申請等服務，即便電費逾期也能繳納。

台電e櫃檯App，即便是電費逾期也能線上繳納。 台電

跳電處理步驟

若碰到跳電問題，根據台電電力粉絲團說明：

先找出原因來源，例如是否正好使用高耗電電器在同一迴路上，或插頭沒插好快脫落等問題。 找出家中總配電箱，因為裡面的「無熔絲開關」，當用電過載時會發揮保護作用而跳脫，只要移除過多高耗電電器，把開關重新開啟，先切到OFF再切到ON，就能正常供電。 若是頻繁跳電，就要找專業合格水電師傅來檢查。

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停電應變處理

停電後應先拔掉易損壞的電器插頭，包括冷氣機、電冰箱、微波爐、電腦等，可預防電器因復電後瞬間高壓而損壞。 停電當下，記得先將筆電重要檔案儲存關閉，以免重要檔案遺失。 若工作上無法承擔停電、跳電風險，建議平常可準備UPS不斷電系統，當斷電時可以靠UPS短暫供電，做為電力備援使用。 隨身準備行動電源，停電時就能派上用場，即時幫手機充電，避免與外界亂絕聯繫。

責任編輯：蕭閔云