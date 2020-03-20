宅電開發出專屬手機App（ChargeSmith），提供車主最佳的充電資訊體驗，透過端對端的解決方案，解決充電站難找、充電樁狀態資訊不足、定位不準。

隨著環保意識抬頭與政策鼓勵，世界各國的電動車銷售量與日俱增，國際能源署（International Energy Agency, IEA）也估計2030年全球電動車數量將上看 1.25 億輛，和現今相比將達 40 倍成長，可見成長力道強勁。各國也紛紛喊出全面禁售燃油車的議題，歐洲國家包含挪威、荷蘭皆宣布預計於2025年開始實施，台灣則預計於2040年跟進。

2016 年成立的宅電股份有限公司（ChargeSmith），希望運用物聯網 （IoT）與車聯網（V2X）技術結合，與大型車廠、社區、公共場域合作，提供電動車車主更便利的充電體驗，進而讓社會大眾關注於交通、環境、與能源議題，加速台灣轉型成為永續能源國家。宅電共同創辦人暨執行長的陳青佑（Andy Chen）表示，過去業界最主要幫電動車車主解決的是購車子的問題，如家中充電樁設置、或找尋戶外充電站地點，但他創立宅電的過程中漸漸發現電動車生態系中其他痛點與需求：「其實問題的對象不只是車主，車廠也是很大的關鍵，如何幫車廠解決車主最常遇到的問題，才能協助車廠銷售更多台電動車，進而提升充電站與建置需求。」Andy提到。

從基礎建設做起，到專屬手機App，打造更完善的充電生態

「有別於特斯拉超級充電站，宅電打造的交流電充電站更適合台灣車主需求。」Andy 解釋，充電站分為直流電與交流電兩種，直流電充電站建置費用較為高昂且需要大量瞬間電力供應，較適合建置在交流道旁，滿足快速充電需求，目前台灣的直流電充電站共分為功率為 50 kW 的公共充電站以及 120 kW 的特斯拉超級充電站，能夠分別在75~120分鐘內完成一次容量為 100 kWh 電池的充電循環，並提供 400~500 公里的續航力。

而宅電提供的交流電充電站因為使用與居家用電相仿的功率，裝設容易、成本較低，適合建於住家、飯店、停車場等長時間停車位置，除了能夠空出直流電充電站給真正需要的車主外，更能提升夜間電力使用率，進而平衡尖、離峰電網間的用電差距，大幅降低電動車普及後對電網的衝擊，宅電目前已成為台灣市佔率最高的充電站服務平台，佔總體充電車量用戶總量的60%。

宅電與廠商合作，由廠商提供充電樁，並由宅電協助建置、推廣。 宅電

有了充電站之後，又該如何滿足電動車車主的需求並解決找不到充電站的問題？

宅電開發出專屬手機App（ChargeSmith），提供車主最佳的充電資訊體驗，透過端對端的解決方案，解決充電站難找、充電樁狀態資訊不足、定位不準...等問題，不僅內建地圖，同時與特斯拉合作，整合特斯拉車聯網服務與自建的充電站，更將原先自建超過400處的充電站透過物聯網技術與App結合，提供用戶充電站位置資訊，並能精準地計算出從用戶所在地出發到充電站所需之時間、距離、預計用電量，更能提前預約充電樁以及預估充電時間，目前ChargeSmith App 每月活躍用戶高達4,000人。

宅電

除了充電站資料自動回傳外，更透過電動車車自主回報充電站狀況，並運用車主位置、行車距離與路線、充電站使用頻率、與充電時間...等資料，透過數據統計分析製作熱點地圖工具，預估電動車車主在不同區域與活動範圍的充電需求。

由各充電站即時資料回傳與分析，能顯示各時段充電需求與密度。 宅電

充電生態不可或缺的場域應用，瞄準住家、社區大樓

電動車在外充電的需求可透過手機App找尋，但想要在自家社區大樓的私人車位設置充電站，卻是一大難題：「許多車主反應社區大樓並無建置充電站，若有車主提出需求，還必須經過社區管委會繁瑣的流程與評估。」Andy表示。

宅電因此也協助車主與管委會溝通，從場勘、評估到建置，除須符合規範外，更要解決如公共與私宅獨立分開電表、電力設備線路配置、責任管理維護...等問題，最重要的是如何讓社區居民安心且確保設備的安全性，透過自身的專業與經驗，至今已在超過140個社區中建置充電站。

與高端車廠合作，透過導流創造場域新商機

「以電動車充電站為例，我們發現有80%的充電站設置在低頻次場域（如高速公路旁、休息站），然而另外20%才是能創造效益之場域；而充電站的功能也不只是取電，車主一定會去這些地方，能為車主、場域帶來什麼價值？」Andy提到。然而，究竟該如何讓電動車車主至特定場域充電，並且滿足場域所預期的效益？

宅電先與高端車廠進行合作如保時捷、VOLVO、JAGUAR，看準這些購買電動車車主的高消費能力，並與商場、百貨公司、飯店民宿...等能長時間停留之場域合作，協助建置充電站，透過實體折價券或是相關行銷活動方式，將該客群導流至特定場域提供除免費電動車充電外，還可以提升該場域的消費、人潮與營利。

不只與高端車廠，宅電也與台灣新創悠勢科技（USPACE）合作，將USPACE 智慧地鎖設置於宅電自建的充電站，亦透過串接API的方式，能在ChargeSmith App中提前預定充電車位，解決非電動車佔用充電車位的一大痛點，提供車主更好的充電體驗。

宅電團隊，左起：共同創辦人暨營運長 郭顓毅Craig 、共同創辦人暨執行長陳青佑Andy、共同創辦人暨策略長 陳德威Davy Meet

創業快問快答

Q:創業至今，做得最好的三件事為何?

1. 建立系統化營運平台

從公司成立之初就立即規劃及導入 CRM、任務管理及雲端通訊等系統，使得業務高速擴展時能夠快速接下大量訂單，並持續提供高品質服務，避開了 1-10 常見的系統轉換陣痛期。

2. 遠端工作彈性策略

在營運之處就預先設計好如何提供一個契合夥伴生活型態的遠端工作方式，透過各種線上服務的協作以及完整的遠端工作規範，使團隊能夠無需花費大量時間精神通勤的情況下，也能無縫協作、時時對工作充滿熱情。

3. 透明化的營運管理

透過定期與夥伴同步市場及溝通團隊困擾，讓團隊能夠在營運或市場問題尚未發酵前就有完整對策，也與使得在對客戶溝通上團隊夥伴都有著共同的信任及獨自執行的能力。

Q:就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

高度彈性的客製化服務、長期積累的產業技術以及高市場佔有率，使得我們能夠與車廠深度綁定，建立護城河。

Q:創業，教會了你哪些事？簡單分享創業至今以來的心得感想？

我認為創業後才認知到，創業並非指設計出一個市場沒有的產品、找出潛在用戶、把東西賣出去就好了。其意義在於透過獲取各種資源為團隊夥伴營造良好的氛圍，並在和夥伴一起找出工作意義後，點燃他的鬥志，才能夠真正叫做創業 - 創造一個全新產業。

團隊資訊

公司名稱：宅電股份有限公司

成立時間：2016/12/16

產品名稱：ChargeSmith

上線時間：2018/8/1

團隊人數： 13人

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