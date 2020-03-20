疫情結束後，無接觸商業，還能活下去嗎？

在中國，不知道多久沒有身處瘋狂的擁擠之中了。

原本是早晨八點的地鐵站，是人聲鼎沸的活動現場，是熱浪翻湧的巨星演唱會……

而現在，「無接觸」改變了一切。

說不上是安心、無奈，還是懷念。在新冠病毒快而廣的人際傳播特性之下，「無接觸」模式進入了生活各個角落。

似乎唯有隔離所有外物，避免任何觸碰，才能保留住內心那僅存的一份安全感。

你點的早餐，從店內窗口滑出

早上戴好口罩，把臉遮得嚴嚴實實出門。早餐店的阿姨已經能夠自然順溜把早點從窗口滑出：

您的包子，接好嘞。

路上全程不敢大口呼吸。

在慢慢開始變得擁擠的地鐵上，就算瞥見了那令人心動的眼睛，也不敢再和對方面對面貼近，避開的視線裡只有四個字：有緣無份。

下地鐵，一旦口罩不小心扯歪或掉落，嘴鼻突然接觸到新鮮的空氣，頓感大難臨頭。災難電影里四處瀰漫的病毒似乎正全鑽入身體，立馬慌亂地戴上口罩，後背依然一層冷汗。

進公司電梯，你希望有人剛好按了你樓層

到了公司樓下，走進電梯，盼望著先進去的人恰好按了自己的樓層。

要是只能自己動手，在謹慎地輕點之後，那根接觸了電梯按鈕的手指，必然要在進入公司後反覆接受淨化。

走進並不寬廣的辦公環境，和同事自然也是無接觸。平時打打鬧鬧熱火朝天，現在歲月靜好忘我工作。

往常人事忙碌著進出招聘的會議廳，現在只剩他們和電腦螢幕上美顏過度的求職者「無接觸」面試。

在呼吸不暢、大腦閉塞地工作半天後，終於到了並不讓人期待的午餐時間。

外送App上，家家主打：無接觸安心送

同事們各自刷著外賣App，那些線下的大型知名茶樓、餐廳甚至酒店，也開始經營起了線上生意，招牌菜式進入了外賣菜單，美味佳餚琳瑯滿目，店舖首頁醒目地標示著「無接觸點餐」「無接觸自提」「無接觸安心送」。

不過只想吃單人份並分散用餐的上班族們，看一眼又退了出去。最後還是點了麥當勞。

麥當勞隨餐還有著外賣放心卡，標示著食物安全信息，在多個行業都暫停營業的當下，甚至能遇到不少健身教練外送員。

取單時，公司旁邊那無接觸的「智慧取餐櫃」人氣日益上漲。都因無接觸配送無論把外賣放在前台、櫃子上，還是家門口，在這些開放區域依然逃不了感染病菌的風險，於是美團很識時務地推出了這個新業務。

下午茶時間，點一杯「無接觸奶茶」

下午依然鮮少有人能抵擋住奶茶的誘惑，於是點了杯喜茶的「無接觸奶茶」。從前一拿到就迫不及待地大口啜飲，現在謹慎地撕開包裝吸得很小心。

就算去線下點，門店裡也有著取茶櫃，店員做好就放櫃子里通知顧客取茶，從二維碼下單到取貨沒有任何接觸，瑞幸的無人咖啡機「瑞即購」、無人售賣機「瑞划算」也終於有了用武之地。

下班後，路邊那飛蛾撲火後很快就門可羅雀的無人零售店，也開始陸陸續續有人進出。腦海裡突然出現了微博上那條熱搜新聞：

武漢火神山醫院的無人超市開門24小時，第一天就接待了200多人。

順豐速運這時發出一條派送信息：「全國齊心抗擊疫情，順豐提供無接觸派件服務，您可與小哥約定，將快遞派送到指定位置。」

關掉手機，你想著，之後幾天再統一拿還沒到的快遞吧。

走到家氣喘吁籲地取掉口罩，立馬全身脫得乾乾淨淨，痛快地衝上一個澡，隨後大字躺在床上，開始和男（女）朋友撥通視訊，開始了深夜場的「無接觸戀愛」 。

當然，還有一圈至今沒等到通知去公司上班的人們。

他們除了一周出去買一次菜，擁有著完全無接觸的24小時網路世界。

2020年一開年，一道「關閉售樓處」的鐵令，讓60餘個省市的銷售陷入人生迷茫，房仲開始面臨生死攸關的局面。

星巴克中國臨時關閉2,000多家門店，海底撈內地所有門店暫停營業，外婆家餐飲創始人吳國平說道：

即使不開業，我們每天一天亮就要支付250萬元（約新台幣1,067萬元）。

消費熱度不滅，只是需要更好、更安全

但事實上，人們的消費熱度並沒消減，只是需要一種更好的方式，一個更好的渠道。

所以「無接觸商業」，開始變換著花樣進入人們疫情下的生活。

同時，無接觸也催發了新的技術演進，這些技術從冷門或小眾的範圍，開始靠近我們的當下及未來。

地鐵站開始不再人工使用額溫槍一個個對著路人，而是採用無接觸測溫安檢一體機，一小時可以過300人。

辦公樓、工廠、小區開始試行3D人臉識別測溫，不僅減輕人力檢測負擔，戴著口罩也能進行人臉識別，這個技術用在公寓裡的智慧門鎖上，能讓你不拿鑰匙就開門。

走進公司，電梯間裡有了盒子形狀的無接觸電梯按鈕，它利用了空氣成像技術，人們只需俯視盒子，用手指靠近空氣中懸浮的一排數字，數字變色就點好了樓層。

無接觸餐廳裡有了更多智慧機器人。

美團的機器人「小二」上線，它負責了從後廚到無接觸取餐區到指定取餐點的全流程遞送，然後再由騎手或顧客拿走餐點。

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智慧機器人的應用不止於此，在很多重症區，它們成了打破「人傳人鏈條」的「防疫戰士」。

視覺技術、快速演進的AI技術，機器人的智慧化也加快了，識別三維世界的能力幾乎可以模擬人眼。

在重症區人手不足、一線醫務人員不堪重負的條件下，消毒機器人、配送機器人、測溫機器人、巡邏機器人齊齊上線，為人們提供了緩衝空間，它們24小時都無需休息，也能去到任何感染區工作。

同時，疫情用工荒之下，機器人大軍成了各類工廠流水線爭奪的對象，無人工廠有了實現的可能。

飯店裡的服務機器人上陣，送酒店用品、送外賣

工業分揀機器人、倉儲搬運機器人都可以最大程度減少人力需求，全季酒店裡的服務機器人還能幫人送酒店物品、外賣。

從室外走進家中，原本熱衷於單身、獨居的新一代年輕人，現在變得更「宅」了。

在那些百無聊賴的時刻，「無接觸」的休閒活動則成了新寵。

一些旅遊景點開始打造「VR旅遊」，房仲們開始打造「VR看房」，專注於發展虛擬現實的HTC下一場發布會打算直接無接觸「VR直播」……

這也讓人們有了更便捷、多元、多層次的體驗，也能無接觸地和商家進行更多互動。

Switch的健身環火了。這個讓人用一個圈就能在遊戲中減肥的玩具，上個月價格從七八百人民幣直接翻了一倍。

隨之而來的就是無接觸AR體感遊戲開始受到更多關注，遊戲的外部裝置有了「消失」的可能。

3D視覺公司奧比中光多款AR體感遊戲、AR體感健身App也在抖音快手上走紅，玩家憑空就能玩遊戲、健身，沒了那個圈，3D視覺識別系統也能讓你的動作更規範和有效。

正在普及的5G網絡，無疑是這些虛擬活動的加速器，而AI、AR、VR以及視覺識別的新技術，更成為了讓無接觸體驗更親民的推手。

危中有機，一場改造傳統商業的新力量正在醞釀。

疫情過後，「無接觸」還會在嗎？

2003年SARS之後還剩下什麼？

回想起來，除了防疫的經驗，就是電商的迅速崛起。

當時京東創辦人劉強東關閉線下，把業務轉到線上，然後就打造出了現在的京東商城。

而當下，從美團推出的一系列全鏈條的「無接觸」解決方案，到各大品牌及無人零售創業公司的「無接觸」商業模式，AR、VR企業以及奧比中光這些3D視覺公司創造的新面貌，同樣進一步提升了各行各業的數字化再升級，甚至會影響疫情後整個行業的發展形態。

多地政府部門也出台政策鼓勵「無接觸商業」服務，給「無接觸商業」的未來發展帶來了積極的預期。

奧比中光在接受採訪時說道：

伴隨著人工智慧、大數據、雲端運算、智慧終端等技術發展，「無接觸」經濟將進入發展快車道，契合人們生活方式、防護需求的「無接觸」經濟形態如AR體感娛樂、無人超市、智慧工廠等將持續深入人們生活，帶來更多便利。與此同時，生活所必須的「可接觸」場景也將繼續發揮作用。

未來，「無接觸」將與「可接觸」經濟互補發展，人們的生活方式將加速變革。

不過，「無接觸」依然還處於起步階段。

它首先要面對的問題，就像無人店的前車之鑑一般，省去了人力的成本，是否反而會增加後期人力營運和維護的成本。

畢竟「無接觸」也就是線上化和數位化的產物。

娃哈哈集團旗下自動售貨機公司宗盛智慧科技副總裁鄭飛在界面採訪時說道：

不要以為冠狀病毒來了，無人零售又站在風口上了。告訴你，沒有漂亮的銷售及贏利數據，沒人會來投你也沒人會來收你。

另外，「無接觸」尚在摸著石頭過河的路上，服務標準還不完善，盈利模式不清晰，這些都需要時間來解決。

所以，現在的無接觸，只交出了階段性的成績單。

疫情結束後，無接觸要持續走下去，依然要取決於之後的精細化營運，琢磨著如何適應未來的新需求。

否則，它很可能就是一陣過堂之風。

而好的一面是，在這個意外的窗口中，無接觸服務優化了很多產品，不斷滲透人們的生活，培養了更多新用戶，人們對這些技術的認知度正在提高，接受度也隨之更高了。

如此，「無接觸」走進未來的路，也會被照得更明亮一些。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒