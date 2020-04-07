尚承科技於2014年成立，目標解決物聯網裝置衍生的資安危機，防止客戶的智慧財產權被竊取、被山寨，同時也降低物聯網裝置被入侵的機率。

物聯網（IoT ,Internet of Thing）是現今日常應用十分廣泛的技術，未來世界朝 5G 時代推進，預測將有更多元的物聯網裝置應用出現，包括生產製造、金融、能源、醫療、日常生活、家居、智慧城市、車聯網等，在無處不聯網的時代到來後，人們的生活將大規模被 IoT 包圍。但於此同時，萬物聯網所衍生出的資安問題，變得更顯而易見了。

全球最大的微處理器IP廠商安謀（ARM）預測 2035 年將有超過一兆個物聯網裝置，而這些裝置因為相互連網，將有可能衍生一連串嚴重的資安問題，如「資料外洩」、「遭惡意攻擊」、「裝置遭駭入抄襲、山寨」。由於 IoT 裝置會仔細搜集與使用者及其環境相關的數據，包括影像、聲音、個人資料等，但因沒有妥善保管、導致駭客入侵，其損失將會不計其數；另一方面，當有相當大數量的物聯網裝置交互作用，此種複雜性雖可以使裝置功能更加多元、方便，但被駭入時所造成的傷害也會更大。

「尚承科技（ECOLUX）從2014年成立以來，目標都是解決「物聯網裝置所造成的資安危機」。創辦人暨執行長賴育承（Steve）分享，每一個物聯網產品皆具有完整的生命週期，從設計、開發階段，到後期由半導體廠商將物聯網製造、量產、部屬、使用與更新，過程中存在很多風險。

「ECOLUX提供物聯網全生命週期方案，防止客戶的智慧財產權被竊取、被山寨，同時也降低物聯網裝置被入侵的機率。」Steve 解釋，物聯網防範安全的技術門檻很高，但市場需求確實存在，「找出IC設計流程中所有步驟相對應的解決方案，融入現有的產業鏈當中，進而解決電子產業的人力欠乏與時間成本。」

電子產業產品易被「山寨」？ECOLUX提出三項解決方案

單就2018年，被山寨的IoT裝置約有3000萬台，這筆統計數據每年又以倍數成長。Steve解釋，電子產品通常內建MCU（Micro Control Unit，微控制器）與韌體，前者容易取得，後者則容易被山寨。

「山寨」使得電子產品的生命周期大幅縮短，並不利於整個產業鏈的發展，但應該如何解決？

Steve提出：「第一種可能是增加與MCU相關的安全硬體，另一個就是將韌體加密。」但以現階段技術來說，韌體加密的可行性比較高，「我們會在前面階段收取顧問費、替代開發費，後面則針對每一個經申請的IC，收取權利金。」

目前ECOLUX提供三項產品服務：

FEPS （Firmware Encryption & Protection Service，韌體加密與保護服務）：讓客戶的產品不被山寨，同時降低被入侵的風險。 SOTA （Secure Over-The Air Update Service，韌體安全更新服務）：確保韌體更新過程中不被駭客入侵，進而避免惡意程式入侵韌體、內部資訊遭偷竊。 DIMS（Device Identity & Management Service，裝置身份與管理服務）：連接各種裝置必須先經過身分驗證，換言之，裝置內部必須有「憑證」。然而，申請憑證需有「憑證中心」，一般製造商不太可能自行營運憑證中心、發證方、置入安全晶片等相關技術或設備。Steve提出，ECOLUX建立自家的憑證中心，如此有兩個好處，一是替客戶節省成本，另一是能夠彈性幫客戶媒合其他憑證中心。

「『憑證』是我們的解決方法之一，從晶片內部解決資安問題；在安全傳輸過程中，我們提供銀行等級的加密技術，將其應用於保護軟體、加密韌體。」Steve補充。

編按：韌體（Firmware）是介於硬體和軟體之間的一種程式指令或資料。

產品FEPS提供的物聯網全生命週期方案。 尚承科技

至於為何多數企業不考慮培植自家的資安團隊，Steve提出三點看法：「撇除合適人才難找的因素，首先，公司每年了不起就開發一個新的IC，如果養一個團隊就會變成固定人力成本，這並不划算；第二，很多客戶都必須面臨『上市時間』的壓力，無心應付其他（人力、時間等）成本；第三，產品從開發階段已經有安全風險，像是代工廠的品質如何保證？當韌體更新已經脫離公司內部，雲端的安全性又該如何確保？」

因此，為了協助企業在不用建置自家團隊、不改變製造流程的情況下解決資安問題，團隊提供具效率且相對划算的解決方案，「基本上，我們收到一個新的IC，他們只需要2～3天就能符合所有安全需求。」執行長提到，再者，從設備製造的源頭做起，建立整個cycle的安全，無論是韌體保護、韌體更新、晶片製造、產品交付，尚承科技都有能力做好安全防護工作。

不被創投青睞？換個方式突破瓶頸

回憶剛成立 ECOLUX 所面臨的第一個挑戰是募資困難，Steve 分享：「在2017年，我與近上百位的投資人晤談，但題目太新穎、沒有人聽過，投資人也許因為不熟悉產業細節，對我的創業提案不感興趣；直至2018年我遇見奇景光電Himax吳炳昇董事長，他也是工研院出身，很親切地詢問我細節，正巧！他當時也在進行AIot相關計畫，後來也成為我們的天使投資人。」

幸運地抓住機會，但 Steve 也同時反省自己的創業方向，認為當時貿然找投資人是不對的，應該要先找合作夥伴、找人幫ECOLUX推薦，證明這個創業題目具有市場價值。於是，創辦人毅然決然地停止募資，轉而透過人脈、參加國外展會等方式找尋合作夥伴，包含全球第三大MCU供應商Microchip、安全晶片供應商Infineon、NXP與奇景光電Himax。

「我們自詡為IoT最佳合作夥伴。」Steve自信說道，團隊的其中一項產品－FEPS通過ARM平台安全架構（Platform Security Architecture）的認證，成為台灣首家、唯一能夠直接協助其IP終端客戶打造軟體保護措施的公司；另一方面，國內IC設計領導廠商的新一代安全相關晶片，裡頭的安全機制，也是由ECOLUX設計提供。不僅如此，團隊亦參與OCF（OPEN CONNECTIVITY FOUNDATION），加入時間大約一年多，且在重大議案擁有表決權。

二次創業：過去的每一步都是關鍵

「我在工研院待了將近10年，於產業鏈的歷練夠久，當中跨足非常多領域，從純軟體研發、微機電研發、一直到IC的領域。」離開工研院後，Steve第一次創業，當時進入代理觸控晶片與指紋辨識模組的供應商，指派到深圳，而後卻發現公司被詐騙、面臨經營危機，「當時只有兩條路選擇，要不繼續代理，或讓團隊就地解散。我選擇第一條路，第一年當然賠慘了，但我覺得人生就是不斷學習、然後成長，能力就會提升到另一個階段。」隔年公司創造利潤，他果斷將公司賣給夥伴、回到台灣。

43歲二次創業、成立ECOLUX，「我真正想做的是以半導體基礎、但核心是軟體的事業，實現AIoT Security made effortless。」問及創業心得，除了享受問題被解決的成就感，Steve幽默回應：「想要弄死一個人就叫他去創業。」

尚承科技（ECOLUX）今年預計啟動A輪募資新台幣6000萬元，並以台灣公司為募資主體，於4月底前完成募資。

創辦人暨執行長賴育承（Steve） 賀大新攝影

創業快問快答

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

帶領尚承科技成為全球前三大安全晶片供應商的安全設計合作夥伴。 產品及服務正式上線至今不到一年，客戶數已突破100家。 競爭對手做不到的事，尚承科技做到了！

Q：最常被客戶或投資人問起的事情？您會如何回應？

「為什麼尚承科技可以獲得這麼多國際大公司的認可？」

A：「我們知道物聯網產業的痛點，並解決產業的安全問題。」

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

需要物聯網安全就想到尚承！ 未來5年創造10億營收。 透過與合作夥伴的緊密合作、共創雙贏。

團隊資訊

公司名稱：尚承科技股份有限公司

成立時間：2014/3/24

產品名稱：韌體加密與保護服務、韌體安全更新服務、裝置身份與管理服務

上線時間：2019/3/1

團隊人數：16名

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