2019年金融新創GDP成立，並打造PezzaLoan平台，試圖扭轉傳統金融業重視財報數據、擔保品的觀念，改以「數據資產」作為借貸融資的評估標準。

「隨著新創、電商產業蓬勃發展，『無形資產』對於一家企業而言相當重要，包含品牌價值、流量數據等等。」新創GDP（Global Digital Payments）共同創辦人兼執行長黃俊傑（Amos）分享市場趨勢。

2019年團隊成立，目標扭轉傳統金融業重視財報數據、信用評分及擔保品的概念，改以「數據資產」作為借貸融資的評估標準。Amos表示，新創業者在「融資」階段尤其容易四處碰壁，「傳統銀行很重視資產比重，他們會假設你（申貸者）沒有還款能力，因此會要求擔保；但許多企業並沒有廠房、沒有存貨，他們純粹就是電商，即便擁有營運或行銷方面的能力，或者年營業額已經破億，但由於這些無形資產無法鑑價，因此很有可能被銀行拒貸。」

打造PezzaLoan網路借貸媒合平台：「流量數據」也能借貸

Amos 回憶前一次創辦Viscovery的經歷，也曾面臨向銀行、租賃公司融資的困難，「如果當時沒有獲得投資人的幫助，我們很難度過難關。」這問題源自於市場、金融機構與政府普遍沒有無形資產融資的概念，而國內的法規環境及觀念也尚未成熟，更遑論存在一套完整、可信的評估機制。

由於理解企業取得資金的重要性，Amos 希望提供中小微型企業不一樣的放貸條件。「目前主力產品PezzaLoan通過大數據、AI模型、區塊鏈等技術，將那些『看不見的資產』轉變為可模擬的風險指標，並進一步完成鑑價。」Amos解釋PezzaLoan的平台運作，透過AI分析企業未來毛利及還款能力，並打造精準風控與多維度的信用分析模型，進而加速貸款等金融服務的申請流程，讓數據成為驅動資金貸款的原動力；而「區塊鏈」應用，則是在用戶同意的前提下，以聯盟鏈（Consortium Blockchain）的形式打通數據資料壁壘，同時透過加密機制解決數據隱私與安全性的問題。

如何建立不同產業的模型？Amos提到：「舉例一家民宿業者申貸，我們會蒐集這家公司在網路上的各種數據，像是在Booking、Airbnb、Agoda的流量、轉化率、評價排名、訂單等資料。」只要團隊能夠從網路上得到第三方數據，進而了解客戶的營運狀況，就能夠受理貸款中介；同時，為了擁有更具說服力的「數據」，團隊積極與核心企業合作，例如ECFIT CRM、Accupass活動通、CARPOST與奇想創造（GIXIA Group）。

在商業模式方面，採行一次給付方式，「我們重視企業本身的營運效率、發展前景；一旦透過數據化分析，就能十分清楚內部經營狀況。」Amos認為，將閒置資金交給具有潛力的企業、創造效益最大化，比起「擔保」這件事情更有意義；即便企業沒有廠房設備等有形資產，也能穩健地邁入經營的下一階段。

PezzaLoan經手的案件，皆會詳細分析申貸方的各項營運數據。 PEZZALoan

另一方面，如果借方違約怎麼辦？以及如何保障貸方會員的權益？

Amos 答到：「PezzaLoan平台擁有三種配套機制，分別是『信用審核機制』、『擔保品』與『壞帳買回』三項。」除了傳統機構所審核的財務資訊，PezzaLoan 會要求借款人提供即時營運數據，以此即時調整借款人之風險等級。對於 C、D、E 級的借款人，我們會徵提負責人的本票，一旦借方超過 60 天不還款，平台會啟動「壞帳買回機制」、按比例買回未償付的本金債權，將投資者的風險降到最低。

創業圈的黃金陣容，聯手解決傳統金融業痛點

GDP的組成堪稱黃金陣容：吳詣泓 Victor 同時也是Vpon共同創辦人，善於數據分析；擁有律師身分的劉偉立 ，專業領域其中一項正是科技新創投資；許毓仁 Jason 則擅長區塊鏈開發；而Amos本身專注AI技術。

回想連續創業的甘苦，「我一畢業就創業，當時對市場環境、公司運營相當不熟悉，全部自己摸索；比起第一次創業懵懵懂懂，這次（創辦GDP）的成長速度非常快，像是去年一季就推出一個產品。」Amos分享，創業過程中深刻體認即便技術再牛逼，市場才是王的道理，「市場會告訴我們現在該做甚麼，並幫助我們找到最適合自己的賽道。」

「我們預計今年的目標是放貸達10億。」Amos對此有信心，認為各個產業皆有強烈的融資需求。下一步該往哪裡走？團隊表示，現以國內發展為主，下半年往海外國家拓展，同時啟動Pre-A輪融資，「我們現處評估階段，必須審慎思考各國市場的投資情況；希望這項服務在五年內可以擴及亞洲各國，只要具有潛力的新經濟產業都可以透過PezzaLoan平台貸款，讓更多熱錢投入借貸市場，活絡市場經濟及增加產業的多樣性。」

與CRM、POS系統商ECFIT合作，推出符合電商需求的一條龍服務

今（2020）年 2 月，GDP（Global Digital Payments）亦宣佈與專注 CRM 顧客關係、智慧倉儲、POS系統等數位轉型解決方案的ECFIT 英特泰斗展開合作，推出以中小型電商業者為 T A的供應鏈金融平台，將銷售資料、來客流量等經營數據，通過大數據、AI 模型等技術轉為可模擬的風險指標，目標讓所有電商皆可以更有效率的方式獲得融資。

此次 ECFIT 與 PezzaLoan 的合作，將會打通數據資料壁壘，可提供客戶從內部資料管理至外部資金媒合的一條龍服務，同時，PezzaLoan 亦可透過 AI 模型分析企業未來的毛利及還款能力，精準地掌握風險、建立完整的信用分析模型，加速中小企業（尤其是新創）貸款、融資的可能性，讓數據成為驅動資金貸款的原動力。

GDP共同創辦人兼CEO黃俊傑（Amos）。 侯俊偉攝影

創業快問快答

Q：要達到下一步目標，團隊目前缺乏的資源是？

目前因為這一個產品才剛成立不滿三個月，群眾認知度和信任度都還不足，目前我們正在積極開發媒體及政府資源，希望透過媒體提升產品認知度、透過政府認證或是計畫提升產品信任度。

Q：創業，教會了你哪些事？簡單分享創業至今以來的心得感想？

以PezzaLoan而言，金融產品比起其他產品更需要信任度，投資人之所以願意投錢，很大的原因就是期待獲利，所以如何提升產品信任度是目前最重要的課題；此外，創業不是一條容易的路，但絕對不要害怕失敗，當產品或是策略有60%的完成度時，就要用敢去嘗試，因為沒有產品是100%完美的，不如先投入試驗，從錯中學，更可以了解策略及方向該如何做調整。

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

合作核心企業串連供應鏈金融生態系 AI企業健檢報告 產品開始3個月內就收到近兩億元融資委任，並陸續完成中

團隊資訊

公司名稱：經濟體有限公司

成立時間：2018/10/15

產品名稱：PezzaLoan

上線時間：2019/10/21

團隊人數：14名

官方網站｜Facebook｜ 新創資料庫