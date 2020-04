Komodo Monitr針對年輕運動員、學生運動員的生理狀態和訓練目標做監測,自動化執行數據分析,除提供監測報告外,更提供個人化的訓練建議。

入選由臺灣教育部體育署與世界規模最大 HYPE 運動創新社群攜手打造的 SPIN Sports Accelerator,來自英格蘭、致力打造 komodo monitr 智能運動管理平臺的創辦人 Chris Bacon 回想,雖然首次創業歷經起伏,但每天仍有難以預料的挑戰或好消息發生,「就因為創業能夠由自己掌握計畫,所以仍有許多人喜歡創業吧。」他說道。

既然投入運動科學,就讓研究徹底實踐!

運動員在生涯早期遭受運動傷害的比例高達60%,這對於往後的運動生涯影響甚鉅,因此適當監督選手投入訓練時間、身體狀態是當務之急,而過去無論各國,都將此重擔寄託於教練身上。

運動教練所扮演的角色多重且複雜,除須指導比賽訓練之外,諸如目標設定、管理統籌、經費籌措、溝通協調、危機處理等也仰賴教練統一管理,工作內容繁複、數據量大、行政作業多。以歐美為例,許多教練一人得監督超過 100 個運動員,且多運用紙本和電子檔案(例如:Excel、Google Form)紀錄運動員身體狀況、訓練量多寡及類型,資料龐雜且難有系統化的管理。

未來,Komodo Monitr期許朝向「人工智慧應用」、「全球使用標準」和「最佳監測裝置」三大目標邁進。 Komodo Monitr

對此,曾於攻讀運動科學博士的 Chris 提到:「除了協助選手與教練更妥當的進行身體管理外,確保更多的運動員發揮其真正的潛力,也希望自己的博士研究有商轉的可能。」

科學化的「運動履歷表」,輕鬆掌握身心狀態!

「Komodo Monitr 提供的介面就像是履歷表,比如說運動員想要加入美國的運動隊伍,教練可從履歷表輕鬆掌握運動員的身體狀況和平常做的訓練。」Chris 提到,與團隊共同打造的智能運動管理平臺─Komodo Monitr,目前落點於紐西蘭基督城。他們針對年輕運動員、學生運動員的生理狀態和訓練目標做監測,有別於其他運動科技品牌,如:Kitman Labs、Smartabase、 Kinduct、Athlete Monitoring 等僅提供精英、職業運動的教練,使用上較為困難、進入門檻較高,Komodo Monitr 透過簡單易懂的 UX/UI 讓使用者能直觀使用,協助教練在避免運動傷害的同時,促成訓練成果的最大化、強化單次訓練的效能、提升選手整體表現。

除透過教練將所有資料彙集於手機App內,Komodo Monitr以API鏈結配戴裝置即可進行數具蒐集。運動員同時運用手戴式裝置(如:IOS Apple Care)在個人化的介面自行匯入例行性資料,包含:睡眠情況、營養攝取、受傷狀況等。 Komodo Monitr

除了透過教練將所有資料彙集於手機 App 外,鏈結配戴裝置亦可即時蒐集身體數據,系統支援多種不同廠牌裝置,如:iOS 上的「健康」應用程式(透過 Apple Watch),使用者毋須購買特定廠牌的智慧裝置,即可在個人化的介面匯入例行性資料,系統蒐集數據包含:睡眠情況、營養攝取、受傷情形等,AI 透過綜合性分析了解選手的身心狀況,以評斷當日是否有過度訓練、推斷發生傷害的可能性。

Komodo Monitr智能運動管理平臺介面相當個全面,其自動化執行數據分析,除提播監測報告外,更提供個人化的訓練建議。 Komodo Monitr

另一方面,Komodo Monitr 自動化執行數據分析,除提播監測報告外,更提供個人化的訓練建議,不僅運動員可更能掌握自身狀態,教練也可隨時調整、擬訂最合適的訓練計劃。針對手動鍵入的功能是否可能導致運動員數據造假,執行長Chris說道:「我們並不擔心運動員隱匿身心狀態,因為數據會說話。」

很顯然,以科學化的技術介入輔助,搭配教練實際研擬的訓練目標,雙管齊下,運動員訓練與管理不再只是土法煉鋼的舊有樣貌。

插旗澳洲與美國,鎖定臺灣為東亞測試市場

Komodo Monitr 智能運動管理平臺目前採用年訂閱制,提供一個月免費使用,一年平均要價1,040美元;目前,產品並不針對個人戶使用,多以運動組織為目標客群,如:國家及學校體育隊伍等,且將視運動組織規模調整價格。

雖然 Komodo Monitr 以澳洲與美國為主要長期市場,卻仍選擇進入臺灣,執行長 Chris 提及─與紐西蘭相比,臺灣運動基礎設施較完善,對團隊發展來說實屬優勢,不過,在新創環境方面其台灣與紐西蘭並無太大落差。

日前,團隊將台灣訂為東南亞測試市場,並在此找到硬體裝置可合作的夥伴以及製造商,研發更合宜的配戴裝置、為品牌技術再優化;此外,也邀集具運動科技專業的夥伴加入合作,期許團隊朝向「人工智慧應用」、「全球使用標準」和「最佳監測裝置」三大目標邁進,近期預計盡快結束募資種子輪 350,000 美元。

圖左為Komodo Monitr市場開發經理Jack Wood、圖右則為執行長Chris Bacon 。 Meet創業小聚

創業快問快答:

Q:長遠來看,公司想成為一家何種類型的公司?下一步的目標是什麼?你們如何完成?

A:

1. Short-term goals:

- Close our Seed investment round

- Expand into the Australian market

- Develop our own wearable device

Long-term goal:

- Be the number one choice for athlete development tools worldwide

Q:希望提供這個社會什麼價值?希望解決甚麼樣的問題?

A:We aim to provide strength and conditioning coaches with a tool that positively impacts the development of their athletes. More and more athletes are getting injured in the early stages of their sporting lives, which can have a huge impact later on. By providing coaches with a platform that tells them when an athlete is at risk of injury, or where they need to improve, we hope to ensure more athletes reach their true potential.

Q:就目前市場狀況,您認為貴公司服務的競爭優勢為何?

A:

- Ease of use

- Intelligent insights

- Universal to sporting code (can be utilised in all sports)

- Comprehensive (encompasses a variety of data)

公司資訊

公司名稱:Komodo Monitr

成立時間:2018/3/28

產品名稱:Komodo Monitr

上線時間:2019/2/11

團隊人數:6人

