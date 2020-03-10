在高通立下五年內要投資台灣七億美元的承諾後，這一間晶片龍頭大廠的投資的範圍，也開始擴及到台灣新創圈，9日在台灣正式揭牌的「高通台灣創新中心」。

「很高興，已經有兩個台灣新創團隊進入高通Advantage Network中，他們會變成高通供應鏈中的成員，包括我們以後用的零組件，或許會考慮用這些團隊的產品，」高通副總裁暨台灣區總裁劉思泰說道。

受到疫情應想，高通副總裁暨台灣區總裁劉思泰在9日出席媒體活動時緊緊帶著口罩，表示自1月舉辦的CES過後，自己再也沒出過國、出過差。 唐子晴攝影

無論是台灣本土，還是境外業者，為了企業社會責任也好，為了擴大自家的守備範圍也罷，大型集團和企業開始越發關注起新創圈，在台灣和新創圈連結匪淺的龍頭企業，就包括了阿里巴巴、LINE、研華⋯⋯等等。

兩年前，在高通立下五年內要投資台灣七億美元的承諾後，這一間晶片龍頭大廠的投資範圍，也開始擴及到台灣新創圈。

在2019年6月，高通舉辦了第一屆為期6個月的「高通台灣創新競賽（Qualcomm Innovation in Taiwan Challenge，簡稱QITC）」，在超過100個報名團隊中，最終入圍10個團隊，共計提供約40萬美元（近1,200萬台幣）的總金額外，有兩個團隊還成功進入高通的Advantage Network，也就是「商業供應鏈」中，不僅有機會成功高通官方的合作夥伴，也大大擴展在國際上的合作機會。

如若這是高通涉入台灣新創新的第一步，今（9）日他們跨出了第二步，正式成立了「高通台灣創新中心」，近百坪的空間是專門為了QITC而設立，甚至備有只提供入圍新創團隊使用的「專屬實驗室」。

在高通台灣創新中心裡，有多個會議室和開發空間，除了開會、開設課程外，也能舉辦一些活動與workshop。 唐子晴攝影

東南亞第一座，為新創團隊設立的專屬基地

「在印度也有類似為新創團隊設計的空間，我不敢說台灣創新中心是亞洲第一個，但一定是東南亞第一個，」劉思泰說道。

高通台灣官方表示，在這一個空間中，除了為會開設為QITC團隊們設計的課程，未來也是高通與新創團隊溝通開會時的重要場域；至於入圍的團隊，可向官方申請舉辦活動外，還能使用「專屬實驗室」，進行各種測試實驗。

雖然實驗室並不大，但劉思泰表示，高通其他的實驗室租用需求排得很緊，內部各種團隊綜合申請使用，但這一間實驗室不同，專門提供給新創團隊使用。 唐子晴攝影

內部有可以測試NB IoT規格、射頻的綜合測試儀。 唐子晴攝影

其中就有新創團隊的產品正在進行測試。 唐子晴攝影

以及可測試多項無線射頻規格的綜合無線測試儀。 唐子晴攝影

「其中最大的幫助之一，是讓開發者降低使用高通平台的門檻，對我們這類經營聲音算法的公司來說，如何把算法整合進聲音平台中，好比耳機，如果沒有硬體原廠的支援，會是一個很大的障礙，」在2019年競賽中，獲得第一名的洞見科技（RelaJet）營運長陳宥任說道。

有了實驗室，除了能方便地進行各類高通運算平台的測試外，陳宥任表示，透過高通與廠商「牽線」，才能成功地在一季之內，把軟體運算法到晶片，再到終端產品成功整合在一起。

高通會根據不同團隊的產品，推薦可以和高通相應搭配的運算平台進行測試與開發。 唐子晴攝影

但值得注意的是，高通本身並未投資這些新創公司，而僅是扮演「扶植」的角色，包括資源上、技術上的扶植，例如提供高通技術資源協助、開設商業輔導資源課程、協助申請智慧財產權之外，還有獎金上不無小補的扶植，除了10支入圍團隊，都將各自獲得1萬美（約台幣30萬）外，前三名團隊最高可再獲得12.5萬美元（約台幣375萬）。

大廠扶植的另一層意義：站在巨人的肩膀上

但回顧2019年，其實不少參賽的新創團隊並非「新人」，在新創圈中就已經擁有一定的知名度。

像是在2018年成立，專注在AI語音解決方案的洞見未來，要打造人聲分離功能的助聽器，其營運長陳宥任表示，自成立後雖然都獲得不少公司的認可，但真正採用的人還是少數，有些「老王賣瓜，自賣自誇」的味道，直到跟高通合作後，像是「站在巨人的肩膀上」、知名度攀高，也像是一種獲得「權威認可」，因此簽下了不少新訂單；而經營光場飄浮影像技術的第三名的團隊Lixel也表示，也在競賽後，獲得數百萬美元的投資。

高通官方表示，第二屆QITC目前已開始徵件，預計4月完成初選，而後將進入為期5個月的育成階段，11月進入最終決賽。

2020年第二屆QITC的總獎金，和2019年相同。 唐子晴攝影

責任編輯：蕭閔云