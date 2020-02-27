武漢肺炎、高通偷跑⋯⋯讓原本被看好的聯發科，跟高通的5G競爭態勢開始出現反轉。

「無論是已經發表，還是正在研發，已經有超過70個裝置確定採用高通Snapdragon 865處理器，」高通總裁克里斯提阿諾・安蒙（Cristiano Amon）於昨（26）日台灣時間凌晨舉辦的「What’s Next in 5G」 線上記者會中說道。

當2020年全球5G局勢越發明朗，Snapdragon 865是高通在第二輪5G晶片大戰中端出的新武器，與之同樣有著「旗艦定位」的競爭者，則是聯發科的5G SoC天璣1000。

去年底，天璣1000早了Snapdragon 865一週推出，聯發科除了趕上了4G時期的高通進程，第一款5G產品推出的就是系統單晶片（SoC），被外界一片看好；聯發科總經理蔡力行也立下要吃下全球四成5G市占的目標。

但隨著高通公布採用Snapdrgon 865詳細的廠商名單：華碩、黑鯊、富士通、 iQOO、聯想、努比亞、OPPO、realme、紅米、三星、夏普、Sony、vivo、小米、中興⋯⋯不但集滿了15家廠商，幾乎所有的陸系品牌也都在其中，聯發科原有優勢受到挑戰。

「先前市場氛圍都看好聯發科，但他們本來主力就在中國市場，受到武漢肺炎影響，中國5G滲透率和市場進展都緩了下來，加上在這『空檔時間』，高通又推出了第三代5G數據機晶片Snapdragon X60，讓聯發科先前的優勢削減了一些，跟高通的競爭態勢也出現反轉，」台經院研究員劉佩真分析。

局勢反轉，高通幾乎吃下所有中國廠商

「聯發科早期本來搶攻的就是中國中階市場，但在5G一開始就發表了天璣系列，加上中國企業的『去美國化』，也希望可以一口氣吃下中國廠牌的旗艦機種訂單，但從高通這次公開的資訊來看，似乎聯發科並沒有達到目標。」

仔細審視採用Snapragon 865的機種，包括OPPO Find X2、紅米K30 Pro、小米10、小米10 Pro、realme X50 Pro、vivo APEX 2020概念機、中興Axon 10s Pro⋯⋯等等，高通的成績昭然若揭。

反觀聯發科，即便小米、紅米redmi和OPPO等品牌，都曾為天璣1000出面站台，但目前確定採用天璣1000的只有OPPO Reno 3 Pro。

雖然蔡力行先前曾表示，聯發科的5G市場絕不止在中國，但韓系、美系品牌本就是高通的強項，加上武漢肺炎肆虐，中國智慧型手機需求大受影響，聯發科在臨近第一季的尾聲中，開始困難重重。

分析師：聯發科還有機會，下一波戰場是中階手機

「不見得聯發科未來就沒有機會了，接下來的競爭重點是中階市場，」劉佩真表示，下一波的戰局，是為了中階手機而生，天璣800及高通Snapdragon 765的對抗。

天璣800和Snapdragon 765，是下一波5G晶片競爭的重點。 聯發科

高通先前曾表示，搭載Snapdragon 765的裝置預計於今年第一季上市，而天璣800預計第二季出貨，倘若武漢肺炎在第二季末控制住，聯發科仍有勝算。

但劉佩真表示，高通跟聯發科的5G競爭之路，未來還有兩個重點可以跟進：價格和應用廣度。

一來，在武漢肺炎影響下，5G晶片的價格戰會不會提前開打，將會影響到兩家獲利水準，能不能靠5G晶片得到最大利潤是值得關注的焦點之一；再者，除了手機之外，與PC廠商的合作、甚至是在車用電子的運用，都是一片需要觀察新的戰場。

當此時此景，高通又跑贏了一步，聯發科該如何調整應戰腳步，市場都在等著看。

責任編輯：蕭閔云