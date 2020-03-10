從慈濟、媒體到蔡英文總統，各組織與名人開始投入Telegram的懷抱，為企業創造經營顧客的新管道，但切記客群願意互動的關鍵，仍在內容本身的價值。

你也TG了嗎？我想這不會只是問句，很可能是「現在進行式」了！

2020年實在是一個充滿變化與不確定的一年。從武漢肺炎帶來的經濟衝擊，到通訊平台的變化。正當LINE＠升級成官方帳號2.0後，大多數人都在觀望著通訊平台的變化時，Telegram（TG）開始成為新的選項了。

總統蔡英文也開始啟用Telegram圈粉。 蔡英文官方臉書

有一派的朋友認為，用戶習慣已經被LINE制約，轉移的可能性很低，也認為還沒有朋友在用。而有一派的朋友，想的是未來收費的成本影響甚大，需要找一個新的平台來滋養客群。其中，慈濟就是開第一槍的組織。而這麼一槍，可說是點燃台灣對此平台的關注！

Telegram在台灣可能會如何拓展開來？

值得注意的是，Telegram在台灣是沒有運營團隊的。也就是Telegram將來若能在台灣占有一席之地，可說是台灣一連串自發運動帶來的。就像是一場自發的社會運動，特別讓人好奇變化的可能性。

這項自發的社會運動，起因正來自於LINE2.0官方帳號收費。這影響許多早年透過LINE@（LINE2.0官方帳號的前身）經營客群的朋友與媒體。舉例來說，像是經營親子母嬰的部落客或團媽們，她們正是透過大量的訊息溝通往來，達到與其他媽媽們的聯絡與關係建立。收費後，對於重視情感交流的族群來說影響太重。團媽們會大量轉移至Telegram是完全可以理解。

何況，對團媽來說，TG群組提供20萬人交流，私領域的流量將比LINE群（500人）大多了，可說是非常巨量的「流量池」。

知名部落客野蠻王妃的FB廣告。 江仕超

或許你會想說：團媽有什麼影響力？有辦法讓人轉移嗎？事實上，團媽就是一群極有號召力與黏著性的族群。團媽之間的情感關係非常深厚！所以，當她們圈內有此運動時，肯定會帶走一群具有高頻互動的族群。

接下來，像是媒體型的企業，有大量新聞或文章的發送需求，也會面臨到高額成本的負擔。就像是雜誌媒體、公部門、政治人物…等，都可能會選擇離開。就像今天收到蔡英文總統唯一官方Telegram訊息，也為TG在台灣發展帶來很厚實的強心針。

當具有媒體影響力的單位與名人開始轉移時，我想TG感染全台民眾的數量將會像滾雪球一樣。這時候TG用戶數就像「產品生命週期」中所描述，一旦有媒體推波助瀾時，便加速跨越鴻溝了！ 到那一刻，TG在台灣便有舉足輕重的地位。

隨之而來，企業嗅到「風向」產生時，全台可能就會像過去Facebook、Instagram、LINE@一樣刮起「轉移紅利潮」。比如：限時搶購活動！只在某某TG。

對台灣來說，TG會有轉移或使用不習慣的問題嗎？

滿常有朋友有類似的質疑。但就筆者觀察，台灣人在通訊或社群平台上的接受度很高。 讓我們把回憶找回來，早年的蝦皮是怎麼讓人轉移購物習慣？它透過大量運費補貼吸引許多用戶後，久而久之這群高頻交易的族群也習慣該平台了。發展至今，大家想要購物自然而然會想到：你蝦皮了沒？就跟你Google了沒，是一樣意義。

關鍵是，能給鐵粉什麼新的價值？有禮物好康嗎？或者有什麼獨特之處。

如果未來經營TG失敗了，我們的確賠掉一些時間，但客群關係還是在的！要回到LINE的擁抱隨時都有機會，但現在你不動，就完全沒有機會了。

Telegram夯了！而我們企業該留意什麼？

企業要「造勢」成社會運動可能很難，但「順勢」就很自然而然。隨著TG在台灣隊長的號召下，我想許多公部門或名人們也會陸續響應這場TG轉移運動。此時，企業順勢而為，給予一些誘因，就能趁早建立新的流量池。

TG轉移潮給予企業一個經營客群的新管道，可說是迎來一段新的流量紅利期。



然而，免費流量的背後，我們該留意些什麼？在《數位時代》的〈行銷人注意！LINE帳號2.0改版倒數計時，官方指引3明燈〉文章中有提到一段：

「（品牌）傳不對的訊息給用戶，只是在『殺』了你的好友，被封鎖等於是扼殺消費者接觸我們的機會，所以要用對的訊息跟內容，才能把好友圈起來（套），有正向的互動循環才能一起『養』用戶、『養』營收。」

所以，未來想要投入TG的企業，請留意如何適時適量傳「優質訊息」給你的用戶！ 千萬別因為能免費傳送訊息而過度使用，導致歷史重蹈覆轍。若是你選擇在LINE持續經營，則可以參考此文〈LINE訊息費用化後，品牌該如何「賴」以為生？〉

Telegram或LINE都是一種通訊工具的選擇，真正讓客群願意沉澱與互動的關鍵，還是取決於企業給予的價值與內容。



最後，你也TG了嗎？

責任編輯：陳建鈞

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