趁著「LINE逃離潮」興起，各家通訊軟體是否能看準機會搶占市場？

整合了「LINE@ 生活圈」、「LINE官方帳號」的新版「LINE官方帳號」，連同新的收費制度，即將全面正式上線。自去年4月18日開始，新註冊的品牌經營者都已直接採用新版的LINE官方帳號；原有LINE@生活圈的帳號將於2020年1月14日至2月29日陸續升級，於3月1日迎來新的LINE官方帳號。

新版與舊版差最多的地方就是價格，新版的LINE官方帳號強調「零元起跳」、「用多少付多少」，不再以好友數量為付費的級距，而是發送的訊息數量。對於高頻發送訊息的使用者，如新聞媒體來說，新的收費制度將帶來更高額的費用。

也就是說接收訊息的好友總數，以及發文頻率，將決定LINE官方帳號的成本，而這也讓不少商家、媒體吃不消。如非營利網路媒體《報導者》便宣布終止LINE的新聞推播服務，「改版後的每月花費將比現況增加10倍以上，《報導者》財務難以承擔這樣的行銷費用，我們希望能將社會捐款主要用在調查報導上。」

坊間出現了各種「LINE逃離潮」，紛紛選擇其他類似的通訊軟體，又或者加大力度經營、開發自家的App、電子報等。

Telegram成為熱門新選擇

其中許多人選擇使用來自俄羅斯的Telegram。

如慈濟基金會與人文志業與志工群的LINE@就將在2020年1月底停止通知服務，轉移至Telegram。若以慈濟慈善基金會的3萬好友人數來計算，每日推送一則訊息，等同於一個月為90萬則訊息。以新版LINE官方帳號最高用量的月費與訊息費用來看，所需費用近6位數台幣。

慈濟基金會也撰寫了Telegram的設定與使用教學，包含字體大小的設定等，附上圖片來指導用戶使用。

其他如媒體地球圖輯隊，也宣布從LINE搬家，在Facebook上的貼文也提到：「由於LINE平台的收費方式有所更動的關係，為了能最大化利用資金、將成本集中在購買正版版權圖庫的考量下，小隊長們決定將於2020年3月結束LINE平台的內容經營與推播服務。」

而地球圖輯隊使用了Telegram、Twitter、Instagram，甚至是RSS訂閱與噗浪，幾乎是所有能觸及的管道皆已開通。

Telegram雖然成為許多人的新選擇，卻也擁有幾項缺點：如中文版是由社群自行維護、沒有影像通話等。

LINE官方帳號逃離潮，讓各家通訊軟體虎視眈眈

LINE是全台灣人幾乎人手一個帳號以上的通訊軟體，這一點短時間內不會改變。但是在官方帳號，企業與用戶溝通的部分，將有更多玩家投入搶食，不論是Telegram或者是國內外的新創公司。

成立於2013年的台灣老牌軟體公司Call Saver也趁勢於今年初推出官方帳號服務，讓各大企業組織免費註冊帳號、免費發送訊息給用戶。

目前已經有知名新媒體上下游News&Market、3C部落客電腦王阿達、長期推動公益社會服務的心路基金會、露德協會等企業組織在使用。Call Saver更近一步強調完全不限粉絲數、免月租費，每天可以發10次訊息等。

Call Saver過去專注於客服端，讓用戶撥打客服專線時不用再聽語音按下指令代碼，透過App自動跳轉真人客服，節省用戶的時間與通話費。今年則推動企業官方帳號，Call Saver創辦人暨執行長魏孝丞表示，「官方帳號是原先Call Saver題目的延伸，目標都是為了讓消費者與企業的連結更加緊密。」

此外，其實由台灣工研院所研發的國產通訊軟體「Juiker揪科」也有官方帳號的功能。不過，目前除了公部門單位曾宣導使用之外，似乎有些乏人問津。

Jello請來潤娥作為代言人，街口執行長胡亦嘉表示，Jello也會有官方帳號，更強調將是「完全免費」。 賀大新攝

而已經納入街口旗下的通訊軟體Jello，因街口執行長胡亦嘉一直都想擊敗LINE，不管是支付或是通訊軟體。在先前Jello的發布記者會上，不只請到韓國巨星潤娥代言，胡亦嘉也表示Jello也會有官方帳號功能，並強調完全免費，預計於2020年下旬開放。

責任編輯：蕭閔云