Facebook觸及率難做、LINE又改收費方案⋯⋯看準這個缺口，新創禾多移動科技創媒推出保證電商主「出1元賺5元」的廣告推播服務，會成為亂世英雄嗎？

「買廣告哪有保證銷售的？」行銷人、廣告主，一定多少都聽過、甚至說過這句話。廣告無法「保證」實際效益，幾乎可說是業內共識，是廣告業務與廣告金主都心知肚明、公認、默許的事情，然而，現在這件事可能要被顛覆了。

新創禾多移動科技創媒（以下簡稱禾多）從2020年起，跟客戶掛保證，提出廣告投資報酬率（ROAS）5的保證收入方案，也就是保證廣告主出1元，就能帶進5元的收入。

「我們幫你（客戶）做廣告，沒有達不到這件事，因為達不到，我的收入是零。舉例來說，你投我10萬，我保證做到50萬，而這10萬就相當於廣告抽成20%。」禾多創辦人林志堯說得明白，沒有做到5，禾多半毛都不拿。

提出這項堪稱前無古人的廣告收益保證服務，禾多是什麼來頭？它為什麼敢？

從瀏覽器AI推播做起，媒體、電商都是合作夥伴

禾多創立於2013年，是專注於 瀏覽器AI推播服務 的開發商，從2017年開始進行「禾多流量池計畫」，一方面提供媒體免費推播工具，網羅合作夥伴，一方面再將透過媒體內容觸及到的訂閱用戶，納入流量池中，並提供廣告主AI廣告投放服務。

造訪網站時，瀏覽器上方突然跳出通知問你是否允許顯示通知，若點選「允許」，就訂閱了該網站的推播。 數位時代截圖

累積至今（2020）年初，禾多表示，流量池已擁有1,800萬訂閱用戶，其中合作媒體已超過400家，包含中時電子報、財訊、Popdaily以及各類型部落客等。

在去（2019）年6月，禾多更推出試驗性AI廣告推播服務「Likr」，主打協助電商業者以更低的成本來精準投放目標消費者，去年總共與22家垂直型電商合作，領域包括服裝、鞋子、內衣、旅遊、生鮮等。

也正是這些電商客戶的使用成效，給足了禾多底氣。

舉例來說，生鮮電商愛上新鮮（i3Fresh）就是禾多數一數二的成功案例，在去年導入Likr的八個月中，投入總金額不到四萬元，卻創造了超過200萬元的營收，換算下來投資報酬率（ROAS）超過55倍，而22家客戶的平均ROAS，也有達到雙位數的成績。

此外，除了滿意投報率外，「禾多（的服務）還省人力成本，至少可省到1-2個人力。」愛上新鮮共同創辦人張承佑說。

AI廣告推播，話術能變成保證

這也正是禾多主打的一個賣點——AI廣告推播，客戶可選擇開啟AI推播，從判讀目標受眾、推播相應的商品等，全部都自動化。

實際是如何運作？禾多會先用1-2個月時間在客戶平台上安裝追蹤工具，累積消費者輪廓數據，再根據結果，從目前已有1,800萬訂閱用戶的流量池中，進行「消費基因」判讀。禾多表示，所謂的「消費基因」，是根據訂閱用戶的行為軌跡、關鍵字搜尋、喜好類型、閱讀停留時間等近百種參數所組成，透過AI撈出流量池中與客戶目標受眾相似度高的族群，進行推播廣告。

針對這樣的廣告方式，林志堯也提到：「推播最大的優勢在於，我們想讓消費者，在什麼時候看到商品、再行銷、再回購，都是可以主動控制的，以前要消費者上網（與Facebook或聯播網等廣告相比），才可以看到。」

確實，在Facebook下廣告，或是投聯播網廣告，靠的是在消費者打開Facebook或網頁瀏覽的時間，顯示他可能感興趣的行銷內容； 但禾多的推播方式，廣告主不用被動地「等」消費者來接觸廣告，而是可以主動出擊。

此外，張佑承也分享長期操作數位廣告的觀察，指出在Facebook投放廣告，ROAS平均約落在3，若能有4以上就算是很不錯的；而LINE官方帳號，ROAS則有機會高達10，且其推播功能也有主動出擊的效果，但限制在於消費者需要加入官方帳號，且接下來LINE官方帳號2.0上路，訊息按則數計算，成本也不可同日而語。

林志堯也指出，台灣AI業者多停留在「喊口號」的階段，都還在「協助」產業，卻無法確保實際產值的增加，禾多正是看準這個角度切入市場，「以前的叫『話術』，現在我們做『保證』。」

然而，禾多推出ROAS 5的保證方案，看起來相當有自信，也端出像是「愛上新鮮」這樣成效很不錯的案例背書，但經歷過Facebook觸及率暴跌、流量紅利消耗殆盡的行銷人們可能都明白，短期禾多或許能輕鬆做到很不錯的成績，但接下來，當客戶數多了、廣告量大了，而訂閱戶數成長卻趨緩時，能否維持相當的廣告效果，會是一個考驗。

不過，上述的挑戰，可能是在更遠一點的未來中，剛剛起跑的禾多，眼下能搶下多少客戶、是否能負荷這些廣告量，可能才是現在最迫切的問題。

「我們沒品牌、沒知名度，這是現實。我們是新起的媒體，要跟別人打出區隔戰，所以只能用技術去克服，」林志堯說，「講白了，我如果從頭到尾胡說八道，那電商來跟我買（服務），我就死了啊，我做不到那個營收（收益五倍），就『漏氣』啦，講再多沒有用，你來投廣告就知道，不能（達標）我可收不到半毛錢啊。」

責任編輯：陳映璇