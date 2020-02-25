數據整合、訂閱體驗、直接面對消費者⋯⋯DMA整合台灣數位行銷產業高層觀點，分享2020年數位行銷7大趨勢。

台灣數位媒體應用行銷協會（DMA）發表《2020台灣數位行銷趨勢觀察》，訪談數位行銷產業內40位高階主管代表，根據數據、內容、網紅、電商、策略、管理及法規等面向，提出七大產業重要趨勢如下：

打破流量轉換迷思，成效行銷概念再定義

過去在數位環境中，最常被行銷人員所談論的，就是以流量為基礎的成效行銷。

然而，在此疫情時刻，從短期角度，消費意願會傾向保守，長期來看反而更該趁此時，找出品牌產生服務或能與客戶展開互動的「 微時刻 」接觸點，搭配以 客戶滿意度 為縱軸指標，將數位行銷以長期經營的思維，取代傳統採用的期間性專案的模式，建立更穩固的消費關係才是重點。

訂閱、推播掌握消費情緒，開啟正向內容循環

過去訂閱制內容的目標，講求較偏向創意洞察的發想與呈現，隨著數據與AI應用工具日漸成熟，內容行銷著力處不僅在於內容的產出，更將重視 內容產出後的體驗感 。

過去內容行銷奉為圭臬的「內容為王」，如今已不足作為稱霸市場的準則，現代閱聽人在接收資訊上，除了講求內容本身，對於整體的體驗要求也越來越高。也就是說，在擁有好的內容此基礎上， 行銷人更要思考，什麼樣的管道、時機、推播方法、溝通文案可以更完善整體的訊息接收體驗，讓內容行銷的效果達到加乘作用。

客戶端投入自建平台，數據整合更有威力

顧客透過多媒介與企業互動模式正在飛速成長，促使企業更重視透過數據平台這類的行銷技術，蒐集、分析和活用客戶資料，落實「以顧客為中心」的商業策略規劃。

粉絲變品牌大使，直接面對消費者

粉絲對於品牌本身有一定瞭解，品牌可利用網路社群分享口碑直接與潛在消費者產生連結，再簡化傳統經銷層級的利潤，透過提供優惠或分潤形式，更深入不同的微型市場，品牌給予的尊榮感與回饋，也能強化粉絲的黏著度。

自動化經營模式，跨境營運更有效率

流量紅利日漸縮減，加上意外的疫情，電商將加速經由投資 智慧銷售、個人化和內容自動化 等三大領域的優化，讓行銷人員將時間投資在更具創造力的思考與決策，以減少管理成本，並找出較願意在線上通路購物的用戶。

全方位數位顧問服務興起，重新評估成本與計價模式

品牌企業端日漸理解從客戶導向的營運模式發動變革的重要性，對於所有可以優化行銷工作、提升工作效率的行銷科技MarTech需求日益增加，將連帶使得企業與行銷服務提供者，必須重新思考服務與成本定價模式，打破僅以媒體採購的目標，重新拆解分配，甚至採取動態調整而非固定預算的做法，因應環境的變動。

打造健康傳播生態圈

當各方開始積極應用數據時，消費者隱私保護的聲浪也越來越高。此外，真實惡意誤導假訊息或似是而非未經查證的錯誤訊息，近來也造成社會不少的亂象，今年是一個好的時間點完成的思考品牌與企業的數位轉型，探索本身品牌、媒體應如何與消費者共創良好的雙向關係。

除了上述七大趨勢外，DMA理事長邵懿文針對突如其來的肺炎疫情，更呼籲行銷人：「挑戰無可避免，機會可以創造。」並指出經濟、社會震盪之餘，台灣5G基礎建設陸續展開，是積極強化創新、研發的時刻，行銷人更應把握這樣的變動時刻，直接面對消費者，找出持續傳遞品牌體驗的創新作法。

責任編輯：陳映璇