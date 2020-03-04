星宇航空目前只剩下一天一班的越南峴港航線，撐起整家公司的生計。不過，張國煒並沒有減薪或裁員，反而透過兩大策略練兵，要在亂流過後，繼續平穩飛行。

主打精品服務的星宇航空（STARLUX Airlines），在小年夜這天風光開航，卻遇上武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）攪局，讓全球航空業更陷入冰谷，許多人不禁感嘆星宇生不逢時，更替公司的營運感到憂心。

董事長張國煒倒是顯得樂觀，「現在有人說星宇好倒楣怎麼樣，其實我覺得還好啦！」上周在飛機修護棚廠動土典禮上，對著媒體這麼說。

才過不到一周，星宇接著宣布，自3月8日起停飛檳城航線，加上日前停飛的澳門，就只剩下一天一班的越南峴港航線，撐起整家公司的生計。不過，張國煒並沒有減薪或裁員，反而透過兩大策略練兵，要在亂流過後，繼續平穩飛行。

剩一條航線苦撐，張國煒這場仗怎麼打？

武漢肺炎疫情，目前仍看不到趨緩跡象，深怕自己被感染，非必要的旅行紛紛取消或延期。每天一開門就要燒掉上億資金的航空公司，沒有客人，自然沒有收入，裁員、減薪、鼓勵休假的消息頻傳，國際民用航空組織（ICAO）在一份報告中指出，疫情將使得全球航空業在第一季，損失上看40億~50億美元（約新台幣1,200億~1,500億元），產業陷入急凍狀況。

開航不到三個月，就遭遇逆風的星宇，截至目前，已取消超過100個航班，三條航線中的澳門、檳城都已宣布停飛，只剩下一天一班的越南峴港苦撐。

星宇三條航線中的澳門、檳城都已經宣布停飛，只剩下一天一班的越南峴港苦撐。 星宇航空

這波疫情下，星宇處境較為特殊，不像國籍雙雄受到的影響那麼大。主要原因有兩個，首先是航線占比。

目前星宇僅有的三條航線，沒有飛航疫情嚴重的中、日、韓。反觀，中港航線占華航營運的22%，2月粗估損失上看14億元；長榮中港航線占比約15%，2月損失至少也有10億元。加上沒有短程、長程班機，轉機接駁所造成的連鎖影響，票務處理上較為單純。

此外，目前星宇僅有三架班機，比起華航、長榮80~90架的規模，星宇的損失仍在可承受範圍。

在人人自危的關鍵時刻，張國煒打算怎樣打這場仗？

策略一：不放無薪假、不裁員，停飛兩航線止血

張國煒做的第一件事情，是減班、停飛來止血。

開航16天後，當機立斷停飛疫情嚴重的澳門航線，峴港、檳城減班，本周再將檳城停飛至四月底，維持一天一個峴港航班的運作。目前，星宇旗下有50名空服員、30名機師，以拉長排班間距的方式維持運作，而非減薪或放無薪假。

目前，星宇旗下有50名空服員、30名機師，以拉長排班間距的方式維持運作，而非減薪或放無薪假。 星宇航空

另外，星宇10架A321neo預定在2021年全部交付完畢，本來今年上半年會有新飛機加入，卻因為空巴產能出現問題，交機時間都有延遲3~6個月狀況。張國煒上週出席飛機修護棚廠動土典禮時，直呼好幸運，萬一飛機準時交機，也只能閒置在地面上，養護費用也都是成本，「好險我們現在只有3架飛機。」

策略二：優化系統、練兵，替疫情消退後反彈做準備

航線停飛，星宇的員工可沒有閒著。

張國煒下令，在疫情期間，依據前一個月顧客所給的反饋、批評，重新審視從地勤到客艙的服務流程，檢討是否有可以改善的地方，並投入人員培訓。

資訊系統方面，先前販售周邊商品的「星宇小舖」，因為物流出現問題，張國煒要求先下架調整，調整後已於2月26日重新上線；此外，官網、手機App的系統，也剛好趁著這個機會，重新優化功能與體驗。

上周位於桃機的星宇飛機修護棚廠，也正式動土興建，預計在2021完工，根據規劃，未來將爭取600億元的飛機維修商機。 星宇航空

不只如此，上周位於桃機的星宇飛機修護棚廠，也正式動土興建，預計在2021年完工，根據規劃，未來將爭取600億元的飛機維修商機。

張國煒表示，無論是窄體客機A321neo、廣體客機A350-900的交機計畫，或是2025年損益兩平的目標，都不受疫情影響維持不變。

面對危機，張國煒將不安化為行動，穩住軍心、強健體質，為了是在亂流後，可以飛得更高。

責任編輯：陳映璇