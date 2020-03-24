IBM在2012年面對轉型危機，當時由現任總裁暨執行長羅密提扛下重任，帶領團隊走向創新，而她即將在今年4月退休，由這兩位接任執行長與總裁職務。

IBM現任總裁暨執行長吉妮·羅密提（Ginni Rometty）退休後，四月開始將由阿文德·克里希納（Arvind Krishna）與吉姆· 懷特赫斯特（Jim Whitehurst）分別接任執行長、總裁職務。在嶄新的雙首長組合中，前者是產品與技術背景深厚的「朝中老臣」，後者是領導魅力與業務能力兼備的「沙場新將」，顯見IBM積極投入雲端與人工智慧等新興業務的企圖心，同時並希望藉由紅帽（Red Hat）的「開放與創新」文化扭轉多年來營收下滑、股價低迷的困境。

吉姆· 懷特赫斯特（Jim Whitehurst，左）與阿文德·克里希納（Arvind Krishna，右）。 Jim Whitehurst、IBM Twitter

IBM歷經一個世紀的蛻變與發展，如今已是年邁109歲的軀老，儘管數十年來一直都是引領大型企業商業系統、軟體、技術與服務的科技巨擘，仍舊逃不過時代變遷帶來的影響，2012年面臨轉型危機，吉妮·羅密提（Ginni Rometty）臨危授命扛下掌舵重任，帶領團隊從傳統走向創新，有驚無險地完成過渡期使命，並且迎向兵家必爭的雲端市場。接續，雙首長面臨的市場挑戰則更顯艱難

挑戰1：逆襲雲端，Amazon、微軟強敵環伺

近年，雲端技術大舉席捲企業市場，IBM面對微軟Azure、Amazon AWS等競爭對手的強勢壓境。在吉妮·羅密提（Ginni Rometty）的主導下，積極收購65家公司，廣納混合雲、資訊安全、人工智慧、量子運算和區塊鏈等新興業務與技術。去年，IBM完成歷來最高額的Red Hat收購案，隨著「多雲架構」成為企業雲端策略的新主流，也讓原本錯失公有雲先機的IBM，得以迅速搶食混合雲市場，為營收成長帶來一線曙光。

根據IBM最新公布的財報顯示，2019年總營收為771億美元（約新台幣2.3兆元），相較去年同期下降3.1％，其中，雲端運算與認知軟體的營收佔居212億美元（約新台幣6,351億元），成長11％。另外，第四季總營收為218億美元（約新台幣6,531億元），比去年同期成長近0.1％，是連續五季下降後首度出現微幅成長，其中雲端運算與認知軟體的營收為72億美元（約新台幣2,157億元），成長了8.7％，是完成收購Red Hat以後的雲端收益歷史新高。

然而，殘酷的是，大多數分析師認為在未來五年中，IBM的年營收僅能以約6.4％的速度成長，且在眾多科技巨頭中，蘋果、Amazon、微軟和Google都已經是「兆美元俱樂部」成員，似乎讓IBM急起直追的距離看起來更加遙遠，擺脫「老牌」的轉型之路也更為迫切。即使買下了「開源生態系教主」Red Hat，多數企業依然不會將IBM視為雲端供應商的領先者。

根據投資銀行Jefferies推估2020年全球雲端業務市佔率，Amazon AWS的60％和微軟Azure的31％仍然遙遙領先，第三名的Google Cloud則有9％市佔率，IBM僅能稍稍看見Google Cloud的車尾燈。

挑戰2：重返榮耀，新舊交融成為下一階段挑戰

不過，IBM在AI和量子運算等其他新興科技的投入卻不容小覷，這也就是為什麼會讓技術背景深厚的阿文德·克里希納（Arvind Krishna）視之為「在正確時間的正確選擇」，他在IBM將近30年的資歷裡跨越了多個領域，從資訊管理和分析、系統製造、IBM Research到最近的雲端等，同時還擔任Red Hat收購案的首席架構師（CAO）。

換句話說，阿文德·克里希納（Arvind Krishna）主導了IBM關鍵技術的推動。不久的將來，隨著IT產業朝5G、人工智慧和量子運算等新一代解決方案與商業模式的發展趨勢，管理高層對先進技術的掌握與評估能力，藉以確定組織的前進方向，也變得更為重要。

眾所皆知，IBM和Red Hat的文化南轅北轍，儘管IBM自認為是開源工具的早期使用者，但組織龐大的跨國際企業內部文化，卻明顯缺乏現代科技公司的敏捷性與靈活度。反觀更開放、更年輕的Red Hat更能輕鬆適應市場變化。

IBM現任總裁暨執行長吉妮·羅密提（Ginni Rometty）宣布退休，她在任期內收購多家公司，讓 IBM無懼同業競爭。 Asa Mathat / Fortune Live Media via Wikipedia, cc by 2.0

為了避免扼殺創新，Red Hat的大部分決策不是由高層管理人員來決定，而是將責任都下放給工作團隊，短短幾年成功將13,000多名員工的中型企業發展為擁有350,000多名員工、在177個地區營運的跨國企業，獲得天價的併購是吉姆· 懷特赫斯特（Jim Whitehurst）用實力證明了自身的經營能力，也讓他一躍成為IBM內部文化變革的新希望，希望在繼續維持Red Hat領導地位的同時，也能對IBM的文化創新帶來積極的影響。

在IBM正式宣布羅密提退休之前，堪稱為開放原始碼社群搖滾巨星的吉姆· 懷特赫斯特（Jim Whitehurst）原本是繼任的熱門人選，但接下來的雙首長制也普遍獲得了讚賞，一般認為Krishna作為IBM的資深員工，自然更加了解IBM的優缺點，也能更穩扎穩打的進行和緩與流暢的內部改革，降低組織外「空降部隊」與「異文化」引發的衝突與抵制。分析師也認為，兩人的高度互補，形成一個充滿活力的典範，讓客戶和股東安心放心之餘，讓人期待IBM接下來能否重返榮耀。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：FC未來商務

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