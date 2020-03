亞馬遜將對外授權無人收銀商店技術「Just Walk Out technology by Amazon」,並以簽約部分客戶。

亞馬遜宣布成立新的事業部門對外授權無人收銀商店的技術「Just Walk Out technology by Amazon」,亞馬遜也向《Reuters》表示,目前已獲得一些客戶的青睞完成合約簽訂。這並不是亞馬遜第一次將自家內部所使用的技術,在商業化之後,轉變為可銷售獲利的服務,過去包括倉儲物流及AWS雲端技術也都是。

Amazon Go

與Amazon Go不同的是,消費者在進入使用「Just Walk Out technology by Amazon」技術的店家時,必須在入口處插入信用卡才能進入商店,而不是掃描Amazon Go App,進入時閘門就會顯示亞馬遜的「Just Walk Out technology by Amazon」的商標,但其他品牌識別設計都仍以商店為主。

刷卡進入的消費者若與他人結伴同行,則不論是誰拿了商品都會被添加至消費者的虛擬購物車中,在離開後商店便會透過信用卡完成付費,而無需再透過掃碼或App來結帳。亞馬遜在為客戶建置「Just Walk Out technology by Amazon」技術時,不僅會支援攝影機、貨架傳感器的安裝,更提供24時全年無休的熱線服務。

Amazon Go副總裁迪利普·庫馬爾(Dilip Kumar)表示:「購物者的喜好將決定企業的規模。在客戶多半不喜歡排隊的狀況下,『Just Walk Out technology by Amazon』從根本上解決在實體店購物排隊耗時的痛點,而無人收銀商店的技術在零售業將會被廣泛的應用。」

無人收銀商店的技術主要是透過攝影機、貨架傳感器和App,讓消費者在選購所需商品後,無需排隊結帳就可直接離開,消費者之後只需透過App完成付款即可,商場範圍越大、銷售貨物越多都是增加辨識技術複雜度的原因,但也因為減少消費者排隊結帳的時間,而有效提升購物體驗。

無人收銀商店供應鏈繁多,台灣據悉光學鏡頭商亞光、先進光,微投影機揚明光、電子貨架標籤供應商元太、電子標籤驅動IC晶宏、自然光3D感測晶片鈺創都是供應商。

亞馬遜從2018年初至今,已開設20幾間無人收銀便利商店Amazon Go Store,以及在上個月開設首家無人收銀大型超市Amazon Go Grocery,隨著無人收銀商店技術持續優化進步,而將無人收銀商店的技術商業化,為其他零售商或服務打造無人收銀的購物環境。

亞馬遜佔地近3,000坪、銷售約5,000件商品的第一間無人收銀大型超市Amazon Go Grocery,今年2月在美國西雅圖正式開幕。 Amazon Go Grocery

美國風投公司Loup Ventures已將無人收銀便利商店Amazon Go視為主流,並預估無人收銀商店的零售市場將可增長到500億美元。

