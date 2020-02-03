今年四月，IBM執行長吉尼．羅密提（Ginni Rometty）將退休。新的經營團隊採雙首長制，能否讓昔日的藍色巨人再起？

全球女性企業領導人將減少一位，今年四月，IBM執行長吉尼．羅密提（Ginni Rometty）將退休。上任八年以來，她執掌IBM的轉型大舵，跨足雲端、AI領域，更在任內收購開源軟體企業紅帽（Red Hat），完成美國科技史上金額第三大收購案。

接下來，雲端與認知軟體的資深副總裁奎許那（Arvind Krishna），將接替執行長的位置，並將過去羅密提兼任的總裁一職切分開來，由紅帽執行長懷特赫斯特（Jim Whitehurst）擔任，確立IBM的雙首長制度。

隨著羅密提時代的結束，新的經營團隊，是否能讓昔日的藍色巨人再起？

確立IBM轉型方向，首位女性執行長將退休

上個世紀，IBM靠著大型主機硬體業務制霸科技業，然而隨著蘋果、Google等新一代科技公司的崛起，IBM也面臨轉型的重要功課。

2012年開始IBM面臨營收下滑危機，吉尼．羅密提（Ginni Rometty）在這樣的氛圍下，接下執行長一職。她是IBM第一位女性執行長，上任那年，在《Fortune》雜誌前500大企業中，只有21位女性當家，這個數字在去年上升到33位，卻也只占總數的6.6%。

「她接手執行長時，公司情況特別艱難，這些巨大挑戰她通通必須承受。」美國金融顧問機構Bernstein Research分析師Toni Sacconaghi說。

羅密提的獨特在於她的領導能力，2016年她公開表示，面對公司營收持續下滑，IBM將轉型成雲端運算服務商，以此降低對傳統硬體產品的依賴。

這個決定，替IBM訂下重要的轉型基礎，然而她也清楚轉型的決定，是必經過一大段陣痛期。在2014年一場訪問中，她曾說：「接下來幾年，會是相當辛苦的。」

羅密提是IBM第一位女性執行長，上任那年，在《Fortune》雜誌前500大企業中，只有21位女性當家，這個數字在去年上升到33位，卻也只占總數的6.6%。 shutterstock

自1981年加入IBM以來，羅密提擔任銷售、策略、行銷、服務等不同部門的主管，即便確立了雲端轉型的新方向，不得不面對的是，難以提振公司營收的巨大挑戰。IBM決定跨足雲端市場時，對手亞馬遜、微軟早已起跑多年，深陷泥沼的百年巨人要再次快跑，並非易事。

在羅密提任內，IBM財務狀況並不好，曾有連續22季營收下滑的紀錄，整體營收萎縮將近25%，大幅落後競爭對手。這是因為，羅密提接手初期，全球企業正邁入雲端時代，羅密提投入IBM相當多資源研發，然而轉型需要時間，才會產生接連不斷的虧損。

即便承受巨大財務虧損，《金融時報》仍給予羅密提不錯的評價，認為她做出了果斷的決策，像是2014年裁撤掉聯想（Lenovo）的低階伺服器部門。

同時，非常明確訂出公司營運方向，清楚確立雲端、AI等核心業務。尤其是2018年10月，宣布以340億美元（約新台幣1.05兆元），收購開源軟體企業紅帽（Red Hat）的決定，是替IBM奠定在雲端時代的重要基礎，這筆收購除了是IBM有史以來金額規模最大的交易，也是美國科技史上第三大。

羅密提任內，宣布以340億美元（約新台幣1.05兆元），收購開源軟體企業紅帽（Red Hat）。 shutterstock

「併購Red Hat將能突破現在的局面，改變雲端市場的一切。」羅密提當年曾這麼說。從營收來看，IBM在2019年總營收為771億美元，其中雲端營收占了212億美元，證明IBM已經不再是一家單純的硬體、軟體服務公司，已經轉變成一家提供雲端平台解決方案的公司。

羅密提選在這個時機退休，也象徵IBM正式進入雲端時代，轉型任務順利告一段落。

雲端獲利成長，新團隊如何讓藍色巨人再次閃耀？

未來IBM執行長一職，將由雲端與認知軟體的資深副總裁奎許那（Arvind Krishna）接任；總裁一職，將交由紅帽執行長懷特赫斯特（Jim Whitehurst）接任。這項決定，將過去由羅密提一人兼任的執行長、總裁兩項職務切分，正式確立IBM新的雙首長制度。

IBM總裁一職，將交由紅帽執行長懷特赫斯特（Jim Whitehurst）接任。 flickr via Red Hat

IBM因為持續擴大雲端事業規模，當年收購紅帽時，懷特赫斯特就被認為極有可能是羅密提的接班人；接任執行長的奎許那，在IBM任職30年，過去曾擔任混合雲資深副總裁、系統與技術集團開發和製造組織的總經理等職位。

奎許那是印度移民，大學畢業後才來到美國，在IBM任職超過30年，是非常資深的員工。上任後，也會成為繼微軟（Microsoft）的薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）Alphabet 執行長的皮蔡（Sundar Pichai）、Adobe執行長山塔努·納拉延（Shantanu Narayen）後，第四位印度出生的美國科技公司執行長。

印度裔的奎許那，將接任IBM執行長。 IBM

外媒大多看好奎許那接任執行長，主要原因是因為他本身就是雲端部門的主管，非常熟悉這項對IBM占比日益擴大的關鍵業務。當年收購紅帽時，奎許那是幕後重要大功臣，負責擔任首席架構師，帶領IBM完成史上金額最大的收購案。官方聲明稿中，羅密提稱讚：「奎許那是IBM下個時代，執行長是正確選擇。」、「是領導IBM及客戶邁向雲端及認知時代的最佳人選，將在關鍵技術發展上扮演重要角色。」

即便IBM近年投入大量心力在雲端上，但根據顧問公司Gartner數據，在雲端市場中，IBM市占仍不到2%，相較亞馬遜、Salesforce、微軟，仍有很大的成長空間。

近期也看見了成果，上個月IBM公布2019年第4季財報，雲端業務營收成長9.4％，來到72億美元，是過去6季以來營收首次出現成長。

即便IBM近年投入大量心力在雲端上，然而根據顧問公司Gartner數據，在雲端市場中，IBM市占仍不到2%。 shutterstock

意味著奎許那領導的雲端部門，已經開始看到轉型成果。在接下來的奎許那時代，藍色巨人是否能再次起舞，將是新經營團隊的重要任務。

責任編輯：陳映璇