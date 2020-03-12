偷改「中國台灣」的標示風波，NCC原本要業者簽切結書保證不再犯，現在卻宣布正式修法管制此事，把這一爭議明確地交給法律列管。

還記得去年11月掀起的「中國台灣」風波嗎？

2019年11月，在台灣販售的三款華為手機——P30、P30 Pro、Nova 5T，被不少用戶發現包括「來電紀錄」、「時區設定」和「軟體保固地區」等資訊標示中，原本的「台灣」被改為「中國台灣」，引起軒然大波。

當時，NCC（國家通訊傳播委員會）態度強硬，要求業者為手機和平板申請認證時，得在手機上顯示的內容、包裝盒、說明書上正確標示「台灣」、而非「中國台灣」，未能落實者則將撤銷商品認證證明， 並要求業者必須簽立切結書。 但就在昨（11）日，NCC宣布正式修法管制，把標示爭議升級到法規層次。

NCC今（11）日在確定要修法管制「中國台灣」標示後，在Facebook粉絲團發了一則「白話文」解釋，不少民眾表示贊同，是NCC粉絲團難得人氣較高的PO文之一。 Facebook

為避免類似情形再出現，NCC修正「電信終端審驗辦法」，增訂第二十條第二項第四款規定： 在裝置本體、說明書、包裝盒、內建韌體或軟體的螢幕顯示，有損害我國國家尊嚴之情形，經限期改正仍拒不改正者，NCC或原驗證機構將予以廢止其審定證明。

除此之外，NCC並擴大了適用範圍，不只是手機，還包括了所有電信終端設備：平板、市內電話、智慧手錶，MOD機上盒等等。

修法若順利，2個月內上路

以下為修改草案之說明：



鑑於近期部分取得審定證明之電信終端設備標示「中國台灣」屬為中共從事具有政治性目的之宣傳，損害我國家尊嚴，為維護國家尊嚴，爰於第二項第四款規定，有為中共從事具有任何政治性目的之宣傳標示，經限期改正仍未改正，原驗證機關（構）得廢止其審定證明或符合性聲明證明。

據了解，NCC會先限期要求業者改正，若未依規定執行，會廢止該產品的審定證明。如此一來，產品就不能在通訊行或網站販售，一旦販售則可依法開罰。

NCC先前強調，這項做法一直都不是針對中國品牌而來，而是所有品牌統一標準。但先前簽訂切結書時間，兩岸局勢略微緊張，多數陸系品牌遲遲無法達成簽結要求，導致新機無法銜接出貨。

盤點已進駐台灣市場的陸系手機品牌，包括華為、小米、紅米、OPPO、vivo、realme⋯⋯等等，《數位時代》在NCC的型式認證資料網站上查詢，發現自2019年11月中後，陸系品牌除了SUGAR外，都沒有其他品牌新手機再通過認證。2020年，大型廠牌也只有三星有新機在表單上，陸系手機幾乎缺席。

NCC透露， 若修法後行政程序順利，修正草案最快將於2個月內上路 ，面對此景，未來立場更加尷尬的陸系品牌該如何應對？或許只能且戰且走。

責任編輯：蕭閔云