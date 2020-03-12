智飲科技董事長葉棋揚在3年前第一個投入智慧茶飲機的市場，希望把工廠無人化的概念導入到服務業，但卻發現市場推展上遭遇一些很關鍵的問題。

「智慧煮麵機、智慧咖啡機、智慧茶飲機」這些全自動化的智慧型機器，在日常生活中出現比例越來越高，也逐步取代人力、提供口味標準化、品質一致的食物或飲料。從經營者的角度來看，最在意的或許是採購機器的費用與人力成本之間的效益評估；對消費者而言，最大挑戰或許是「人」的溫度難以割捨。

主打智慧茶飲機的智飲科技，在歷經多年的產品開發與市場探索之後，開始調整產品思維，從追求完全自動化到趨向務實。智飲科技董事長葉棋揚表示，6～7年前注意到工業4.0的趨勢，心想服務業也應該進入4.0的世代，3年前第一個投入智慧茶飲機的市場，希望把工廠無人化的概念導入到服務業，但卻發現市場推展上遭遇一些很關鍵的問題。

首先，為了追求全自動化的目標，一台機器可能動輒要好幾百萬，這對小本投資的餐飲業來說投入金額太高；其次，全自動化的流程未必適合服務業，例如要插單時就無法處理，而且如果全部都由機器代勞，消費者也會覺得缺乏人的溫度。

葉棋揚強調，自動化不應淪為口號，重點要放在能解決店家的痛點，協助餐飲業產業升級，因此，他們自行經營茶飲店、歷經多時摸索後，發現應該鎖定重複性高的中段工作環節，並以合理的價格推出自動化機台，讓店家可以解決人力流動率高、培訓時間長等痛點。

8～15秒就能自動完成一杯茶飲調製

智飲科技推出的智慧茶飲機，外觀像是一台冰箱，內置有冰箱、冰槽、果糖機、攪拌機，最多可接15條管線，只要先行輸入品項及配方，透過15吋觸控螢幕進行操作，除了固態原料（如珍珠）需要人工操作外，其他程序只要一鍵即可完成，約8～15秒就能完成一杯茶飲，至少可以省去一位調茶員工的人力，培訓時間則可從至少兩週縮短為最多兩天。

此外，這台機器還有智慧提示、遠端更新、維修服務、數據分析等功能，只要茶飲達到低液味時，就會自動提示要準備煮茶及補茶，另外可掌握茶飲用量數據，可進行熱門時段及熱門品項的分析，而包括茶飲品項、配方比例皆可客製化。

新進員工「一鍵出餐」照樣行

無獨有偶，獵豹移動近期也推出首款全自動現調飲品機「豹甜蜜」，只要自行置杯、加入冰塊後，設定甜度、容量即可自行調做茶飲，省去人工量杯、搖茶的時間，約15～30秒即可自動現調各式飲品，比起人工出杯的速度45～60秒，至少可節省一半時間，而且省去員工培訓的時間，新進員工無須教學也可一鍵出餐，並有自動清潔管理的功能。

獵豹移動AI推廣部商務總監呂偉強表示，這台飲品機的口味、物料、配方均可客製化，如果店家需要飲品選單及原料供應商也可協助，可支援4G及WiFi連線，透過雲端管理工具，可隨時掌握原物料庫存及飲品銷售狀況，提供數據分析。

該機台已在台灣及美國銷售，其中以飯店、餐廳、宵夜攤、展覽等詢問度最高，美國則有飯店將其改造為全自動調酒機，後續也將增加外接管線、支援行動支付等功能。

開啟全自動銷售新商業模式

除了智慧茶飲機以外，包括智慧啤酒機、智慧咖啡機也積極搶市，但除了節省人力成本的訴求外，也都紛紛探索可能的創新商業模式。由智活開發的智慧啤酒機，主打「0.1坪的酒水吧」，其採用支付後自動出酒的模式，讓消費者DIY自行完成，店家不用耗費人力也無須經手金錢。

智活的智慧啤酒機（圖中）於2019年國際連鎖秋季加盟展亮相，獲得大量訂單 FC未來商務

這台智慧啤酒機採用一體成形，桶酒及氣瓶均置於機器內，降低管線造成之風險，並可透過物聯網控制出酒量及泡沫量，目前在台灣已有40幾個據點，包括熱炒店、餐廳、夜市及酒吧在內。其開放合作經營夥伴參與投資，由公司、場域方及經營夥伴一起分潤，經營夥伴支付權利金後，可針對特定店家場域的營業額進行分潤。

由隆美麥國際開發的Touch Cafe智慧研磨咖啡機，則是主打從豆到杯的精品咖啡，一鍵即可完成，其與咖啡師一起研發，將咖啡師的手沖技法記錄在雲端，透過精確測量與參數設定，掌握每一環節的標準化，還原咖啡的研磨與手沖技法，彷彿喝到如同大師親臨沖煮的極品咖啡，一台機器可製作18款冰熱品項，出杯速度約55～120秒。

這台智慧研磨咖啡機所佔空間約0.16坪，適用於飯店、餐飲、百貨、辦公室、健身房、學校、公共空間、無人商店等環境，除了現金付款外，也支援悠遊卡、Line Pay、Apple Pay等多元電子支付系統，可完全做到全自動銷售，另可透過遠端操控及即時分析數據；除了銷售咖啡飲品外，也可透過43吋螢幕收取廣告收益。

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責任編輯：林芳如、蕭閔云

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