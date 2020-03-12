武漢肺炎肆虐全球，許多國家接連受到影響，而在昨（11 日）WHO終於宣布此疫情為全球大流行疾病。

全球疫情持續狂燒！世界衛生組織週三（11日）終於宣布，武漢肺炎（COVID－19）疫情達全球大流行，受此消息影響，道瓊指數應聲下挫，跌逾1400點，宣告進入熊市（又稱空頭市場）。

世衛週一幾乎承認疫情為全球大流行，直言大流行的威脅變得相當真實，短短不到兩天，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）週三宣布，武漢肺炎疫情已具大流行特徵，是全球大流行疾病。

譚德塞提到：「我們對（疫情）令人震驚的擴散與嚴重程度，以及對（某些國家）無所作為深感關切。因此，我們做出了評估，武漢肺炎（COVID－19）疫情達全球大流行。」

譚德塞呼籲：「所有國家仍可改變疫情大流行的程度，如果各國相應地發現、檢測、治療、隔離、追蹤和動員其人民，那些有少量病例的國家能防止疫情擴大，出現社區傳播。」

約翰霍普金斯大學追蹤地圖顯示的即時疫情數據（截圖於3月12日15:00）。 約翰霍普金斯大學

長期以來，世衛一直不願發表這樣的聲明，全球衛生專家表示，宣布大流行會造成重大的政治和經濟影響。

武漢肺炎疫情肆虐全球，傳播到100多個國家。目前全球有超過12萬人確診染疫，至少4373人死亡，除中國外， 義大利、伊朗、南韓和西班牙 等國已成為重災區。

世衛組織突發衛生事件計劃執行主任邁克爾·瑞安（Michael Ryan）警告：「伊朗和義大利目前是疫情重災國，其他國家很快也會感到同樣的痛苦。」

世界各國為抗疫群起奮戰，義大利實施鎖國、日本傳將進入緊急狀態、美國9州宣布緊急狀態、聯準會（Fed）緊急降息、英央行也跟進降息，各國經濟紓困措施也相應出爐。

南韓管制大型集會，伊朗暫停禱告集會、釋放七萬囚犯，還有許多國家宣布停班、停課、入境管制與旅行限制。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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