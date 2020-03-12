武漢肺炎疫情在美國持續升溫，隨著影星、球星陸續確診、NBA宣佈停賽，美國總統川普也出手限制歐洲旅遊往返，試圖加強對疫情的控制。

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情在國際快速升溫，身為醫療先進大國的美國，也無法倖免於這場災難。各大展會、活動紛紛面臨取消或延期，紐約新羅謝爾鎮更劃設方圓1.6公里的封鎖區派兵駐守，嚴重程度已不容輕忽。

截至3月12日為止，武漢肺炎美國感染案例已突破1,300人，更有38人因此死亡，就連奧斯卡影帝湯姆．漢克斯（Tom Hanks）也在Instagram上坦承夫婦兩人確診，嚴峻疫情令美國陷入恐慌，股市更持續重挫，各大產業面臨沈重考驗。

影帝湯姆·漢克斯（Tom Hanks）公開夫妻兩人確診武漢肺炎，成為本日熱議話題。 Shutterstock

球星確診武漢肺炎，NBA宣佈無限期停賽

對於難以迴避人群聚集的運動產業來說，肺炎疫情無疑是一大衝擊。美國職籃聯盟NBA因旗下球員傳出確診案例，於美國時間週三（11）晚間宣佈，隔日起所有賽事無限期停辦，直到另行通知。

首位在篩檢中呈現陽性反應的這名NBA選手，是爵士隊的中鋒Rudy Gobert。雖然Gobert沒有在當晚的賽事中出現，最近一場登上球場的比賽則是3月10日與多倫多暴龍的賽事。

也因此，包括多倫多暴龍隊在內，過去10天內曾與爵士隊比賽的球隊──克里夫蘭騎士隊、紐約尼克隊、波士頓賽爾提克隊、底特律活塞隊的球員，都被通知必須進行自主隔離。

NBA是全美第三大的體育聯賽，規模僅次於MLB（棒球）與NFL（美式足球），2018年營收達87.6億美元，無限期的停賽不光令球迷惋惜，勢必將對聯盟造成相當程度的財務負擔。

體育產業受創嚴重，日本甲子園也不辦了

NBA這令眾人錯愕的消息，只不過是體育領域受到疫情影響的其中一環，由於舊金山已禁止超過1,000人同場的活動，在NBA宣佈停賽當日上午，金州勇士隊就宣佈賽事將不開放球迷入場。

而美國大學體育聯盟NCAA雖未中止球季，也宣佈賽事將改成閉門賽，只有員工和選手家人可以參與，避免造成疫情擴散。原先計畫在3月9日至22日間舉的印第安泉網球賽，更是美國首例取消的體育賽事。

出於對疫情擴散的擔憂，日本決定暫停原訂3月登場的春季甲子園賽事。 mTaira via shutterstock

受到NBA中止賽季的影響，美國國家曲棍球聯盟也發布聲明，宣稱將考慮暫停比賽，不過需要一些時間討論，預計美國時間12日公佈。

順帶一提，日本原訂於3月19日登場的春季甲子園高中棒球聯賽，主辦方也以避免疫情擴大為由宣佈取消比賽，這是自1924年賽事成立以來，除二戰期間首度中止比賽。

川普禁止歐洲旅遊往返，航空業者苦不堪言

面對不斷惡化的疫情，美國總統川普宣佈將在未來30天內，暫停美國與歐洲的旅行往返，英國則不在此限。值得注意的是，該措施僅限制人員往來，貨物的運輸不會受到影響。

這項規定自週五（13）午夜生效，屆時申根協定的26個國家公民將被禁止入境美國，而從這些地區往返的美國公民、永久居民及其直系親屬經過篩檢後仍可入境。

儘管川普指責歐洲未能效仿美國，及早禁止中國入境，禁旅措施一公佈立刻招受外界質疑。在美國篩檢工具缺貨的現在，政府沒有理由以確診案例較少禁止歐洲旅客入境；而塔夫茨大學教授丹尼爾．德萊茲納（Daniel Drezner）認為，美國病例快速攀升的此刻，旅遊禁令可能無助於改善現況。

聯合航空、達美航空及美國航空有相當比例營收源自歐洲，被認為將是禁止歐洲航班後最大的受害者。 shutterstock

歐洲旅行往返是美國航空公司的重要財源，2018年造訪美國的歐洲旅客高達1,100萬人次，占當年所有海外旅客的27%。

聯合航空、達美航空及美國航空被認為是受這項禁令影響最深的三家航空公司。聯合航空去年營收74億美元源自歐洲，約占整體的17%；達美則為64億美元，約占15%；而美國航空則有46億美元由歐洲貢獻，占比約11%。

武漢肺炎疫情爆發後，航空產業受創慘重，這三家航空公司也不例外，與年初相比股價跌落約3至4成，而歐洲禁旅令頒布當日也分別重挫4%至6%。

另外，川普還計畫撥款500億美元企業貸款、延後繳稅期限，幫助中小型公司度過眼前的難關。美國政府認為，延後繳稅將可為美國經濟創造2,000億美元的現金流動。

即使疫情持續加劇、美股不斷下挫，川普依舊強調武漢肺炎不會成為經濟危機，並聲稱由於深厚的經濟實力，他們有充足的彈性、資源與儲備應對任何威脅。

資料來源：衛報、Skift、CNBC

責任編輯：蕭閔云