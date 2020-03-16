武漢肺炎在國際上不斷升溫，歐美地區確診人數快速增加，蘋果、Nike、星巴克等巨頭也祭出更強的限制措施，因應疫情變化。

武漢肺炎（新型冠狀病毒）在全球不斷擴散，各家企業都面臨嚴峻衝擊，在防疫上更是不敢馬虎，紛紛祭出應對措施以安然度過眼前難關。

在中國疫情呈現緩和之際，歐美地區醞釀已久的疫情才正要爆發，隨著中國連日的低新增確診，目前已有超過50%病例來自中國以外地區。一星期前，中國確診案例占比仍高達68%。

因應疫情擴大，蘋果關閉大中華區外所有Apple Store兩週

蘋果就在上週末宣佈，將關閉除大中華區（台、港、中、澳）以外所有Apple Store直到3月27日，降低民眾及員工感染病毒風險，不過線上商店及App Store App仍舊正常運作。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，會做出關閉全球Apple Store的決定，是基於中國疫情延燒時的經驗。他們在那段期間學到，減少人群聚集以及保持社交距離，是降低病毒傳染機率最有效的方法。國際疫情持續升溫的此刻，他們欲利用更多辦法減輕客戶及員工受感染的風險。

由於疫情持續加劇，蘋果宣佈未來兩週內，除大中華區以外的Apple Store將全面關閉。 M Outdoors via shutterstock

先前中國疫情最嚴峻的時刻，蘋果曾在2月初下令暫時關閉中國辦公室與Apple Store，雖然重新開張花費超乎蘋果預期的時間，原訂關閉一週，但直到3月上旬中國Apple Store才全數恢復運作。

關閉Apple Store這項措施，一定程度導致中國iPhone銷量銳減，2020年2月中國iPhone銷售數量同比暴跌6成，僅賣出不到50萬部手機，如今在全球近乎全面關閉商店，很可能將對各地銷量造成影響。

維德布什證券分析師丹．艾夫斯表示，3月這季的iPhone銷售無疑說有多糟就有多糟，不過投資者都已經接受這個事實。

在關閉實體店面之餘，如同各大科技巨頭，蘋果也在上週呼籲各地員工改為遠距工作形式，減少人群聚集的疑慮。庫克指出，蘋果所有辦公地點都會進行徹底清潔，並將推出新的健康與體溫篩檢措施。

Nike關閉多地門市、星巴克中止內用服務呼籲手機預訂

在疫情蔓延下選擇大舉關閉國際實體店面的不單蘋果，知名體育用品品牌Nike也在週末宣佈，位於美國、加拿大、西歐、澳洲、紐西蘭等地店面，將在3月16日至27日期間暫停營運，所有受影響的員工都全額給付薪資。

Nike在全球擁有超過1千間店面，其中384間位於美國，本次關閉勢必影響重大。不過Nike表示，消費者依舊可利用網站及App購買產品，同時中國、韓國、日本以及其他地區的店面仍維持營運。

全球連鎖咖啡龍頭星巴克雖未大規模關閉國際店面，但也遏止疫情散布做出不少努力。從本週開始，位於重度疫區，以及學校、商場等人群高度聚集地點的門市將暫時歇業，而其餘店面的運作也採取一些應對措施。

繼上週要求員工必須每8分鐘清潔一次咖啡桌後， 本週星巴克更全面中止美國、加拿大地區店面的內用服務，不再提供任何座位 ，同時呼籲民眾採用手機訂購到店取貨的形式，減少人員之間的接觸，這項措施預計將實施至少兩週時間。

為避免咖啡廳成為民眾長時間群聚的場所，星巴克也宣佈北美地區將暫停內用服務，僅提供咖啡外帶。 Wachiwit via shutterstock

執行副總裁蘿森．威廉斯（Rossann Williams）表示，越來越多地區要求民眾保持社交距離，避免病毒傳播，因此他們決定進一步升級防疫措施，在美國及加拿大改為「僅限外帶」的服務模式，減少在咖啡廳的長時間聚會。

中國疫情爆發時，星巴克關閉當數過半數的門市。如同蘋果所聲稱，星巴克表示他們吸取了在中國時的經驗，認為這些辦法可有效降低肺炎蔓延。威廉斯相信，他們將可以快速、無間斷地轉換所有門市的營運模式。

資料來源：CNBC、Business Insider、Seattle Times

責任編輯：陳映璇