越來越多矽谷科技業者傾向消滅「辦公環境」，選擇讓員工自選工作空間的方案，而這不只考量降低成本支出，他們發現，員工集體辦公，甚至對公司沒有效益。

在矽谷房價持續飆漲情況下，越來越多科技公司傾向將辦公室搬離，或是規劃藉由網路遠程辦公運作模式，甚至有更多新創團隊從創立初期就沒有固定辦公室，所有員工都是藉由網路線上協同作業，不僅避免辦公環境建置損耗公司營運成本，同時也能消除特定員工在總部辦公室工作所產生 「優越感」 ，讓每一個員工獲得待遇能更貼近平等。

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雖然並非所有產業都適用上述情況，但越來越多藉由網路平台營運的科技業者傾向取消以辦公室聚集員工的工作模式，而是希望鼓勵員工可以透過在家工作，或是選擇讓自己輕鬆辦公地點，透過網路連線方式協同作業。

分散員工換取更高營運成本效益

目前將總部辦公室設立在舊金山市區的Twitter，執行長Jack Dorsey在稍早說明財報內容時，便透露希望讓員工團隊能以更分散形式運作，並且以此提高整體工作執行效率。

Jack Dorsey的說法，主要基於舊金山市區現行房價高昂，連帶也讓周遭地段房價居高不下，而往南的矽谷地區房價更是因為越來越多科技業者進駐而飆高，不僅讓員工面臨住房成本與平常花費壓力，必須花費長時間通勤等情況也造成不少問題。

因此在Twttier的看法裡，透過固定辦公地點聚集員工一同工作的運作模式，其實早已無法帶來更大效益，甚至也會造成公司營運必須花費更多成本，同時也可能因為鄰近地區花費、居住及交通問題影響員工招募，因此選擇在其他地區招募員工，或是鼓勵更多員工在家工作，或許將會成為接下來更多矽谷地區科技業者採取方式。

WordPress創辦人選擇取消租賃辦公室

另一個例子，則是創立Wordpress的Matt Mullenweg所成立公司Automattic，這間目前市值約達30億美元，並且收購Tumblr的15年公司，最早只有Matt Mullenweg自己一人，目前則是累積超過1,100名員工，並且遍佈全球75個國家地區。

而包含Matt Mullenweg在內主管或基層員工，幾乎絕大多數的人都是透過網路連線遠端工作，在2017年6月時候更決定關閉位於舊金山市區，同時也是Automattic成立以來唯一一間使用的辦公室，原因就是這間面積達1394平方公尺的辦公室，租賃6-7年期間根本就沒有人認真使用。

相比花費高額經費租賃辦公室，Automattic選擇向位於全球各地區的員工提供補貼，其中包含針對新加入的員工提供2,000美元資金，作為改善個人辦公環境經費，另外也會配置新款蘋果Mac裝置，或是員工習慣使用辦公設備，而若員工選擇在諸如WeWork等共享辦公環境工作，公司也會提供每月250美元補助，如果員工選擇在鄰近咖啡廳辦公的話，公司也會願意協助支付當天購買的咖啡、餐點費用。

所有內部溝通討論，則是透過網路連線交流，其中包含使用許多新創團隊都會使用的Slack，以及線上視訊會議系統Zoom，另外也包含Automattic自行打造、同樣以Wordpress平台運作，，並且針對團隊協同作業需求工作設計的P2，讓分散在全球各地區的員工都能「就近」透過網路一同工作、討論。

Zoom於去年（2019）在納斯達克掛牌上市。 Zoom via Twitter

其他像是2006年成立的網路貸款服務Lending Club，去年便大幅刪減位於舊金山的辦公員工人數，並且將工作職位移轉到猶他州等地區，而行動支付技術服務業者Stripe則是在去年宣布擴大招募100名以上可遠程辦公的工程人員，甚至Facebook執行長馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）稍早接受訪談時也透露，假如要再創立一間公司的話，一定不會選在加州灣區作為據點。

「去辦公室化」減少員工感受差異

除了成本考量，去辦公室化還有另一個好處，便是減少所有員工辦公環境待遇差異。

以Google為例，雖然在台灣辦公室的員工工作環境福利待遇並不算差，但是相比在加州山景城總部的辦公環境感受仍有不同，甚至部分福利也會因為各地區而異，雖然公司強調所有員工一律平等，只是員工之間難免還是會有某種程度上的比較，甚至也可能造成部分在總部辦公的員工產生「優越感」。

因此取消辦公室集中辦公，讓員工能以網路協同作業工作，並且選擇自己覺得舒適、方便的辦公環境，藉此大幅降低員工之間的待遇感受差異，並且配合特定情況如年度聚會等活動促進各地區員工彼此互動，將能有利提昇整體工作團隊之間合作效率。

遠距辦公需要多方面條件配合

不過，為了實現遠距辦公的「理想」，實際上有不少條件必須具足。

除了本身投入產業項目是否適合無辦公室，全部能以網路連接遠距辦公，實際上也必須仰賴目前網路服務平台技術精進，如此才能實現無縫銜接的異地辦公與線上協同作業工作模式。

當然，員工本身是否能有充足的自制力，以及忍受隨時可能被遠在他國主管緊急呼叫，或是在睡眠時間舉行跨國線上會議，其實也是決定是否能順利推動無辦公室、藉由網路連接運作的工作模式。

但其實以目前科技產業發展情況來看，除了特定產業可能仍需要一個合適的固定辦公環境，或是因應在地政府、法規要求必須設置實際駐點，否則藉由諸多常見的通訊軟體、線上服務，例如LINE、微信（WeChat）、WhatsApp等通訊服務，以及諸如Microsoft Teams、G Suite、Slack在內協作服務，搭配Azure、AWS、Google Cloud、阿里雲、騰訊雲等公有雲平台，甚至透過VMware、SAP在內軟體服務建置適合企業使用的私人運作平台，其實都已經足以讓絕大多數員工可以在家，或是戶外以遠距形式協同辦公，並非一定需要一個固定辦公室。

當然，針對部分需要固定辦公環境才能有所發揮的需求，部分科技業者雖然維持設置固定辦公室作為必要聯繫，或是讓特定需要在辦公室內才能順利完成手上工作的員工使用，但多半已經以工作完成進度目標為考核基準，而非以特定時間內是否都在辦公室內作為依據。

例如Facebook雖然在矽谷設置辦公室，但有不少員工選擇自己習慣時間工作，不僅能避開上下班顛峰時期車潮，同時也能依照本身生活需求與步調進行工作。

員工有更高工作彈性，產能效率反而更高

目前已有越來越多研究顯示，給予員工更大工作彈性，反而能促使員工產生更高產能效率，其中包含能讓員工免於上下班通勤移動期間的時間成本浪費，同時也能降低心情上的壓力等影響，使得員工能以更好精神狀態投入工作。

因此，開放遠距離辦公模式並非只會產生管理不易問題，事實上還能因此減少公司在辦公環境建置營運與維護成本支出，同時也能讓員工在個人生活與工作之間找到合適平衡點，使得越來越多原本位於舊金山、矽谷地區的科技業者開始傾向遠距離辦公工作模式，甚至選擇消滅「辦公環境」，或是直接遠離舊金山或矽谷地區另尋合適辦公地點。

本文授權轉載自：mashdigi

責任編輯：蕭閔云