美國科技重鎮矽谷所在的北加州灣區的六個區宣布「就地避難」降低新型冠狀病毒的傳播，此時科技大廠也宣告攜手打擊新冠病毒相關的錯誤訊息和詐騙在社群平台流竄。

美國科技公司包括微軟、Facebook、LinkedIn、Reddit、Twitter、Google和YouTube共同發表聲明，宣示面對新型冠狀病毒疫情的迅速蔓延，會團結一致打擊新冠病毒相關的錯誤訊息和詐騙。

聲明中寫到這些公司將保持緊密聯繫，阻止新冠病毒相關的錯誤訊息和詐欺事件在此時擴散，並提升各社交平台的權威性內容，同時與全球的政府醫療單位密切合作，共享持續且更新重要訊息。

隨著美國科技重鎮矽谷所在的北加州灣區的六個區已宣布「就地避難」

（shekter in place）直到4月7日，以降低新型冠狀病毒的傳播，共計約有670萬的居民受到影響。舊金山市長倫敦·布里德（London Breed）表示：「除基本需要外，所有商業活動都必須停止，居民請留在家中減少出門，但必要的政府職能和醫院、藥局、超市、外送服務等仍將保持開放。」

亞馬遜今（17）日也傳出要增聘10萬新員工，以支應疫情爆發後，暴增的物流需求。 shutterstock

根據《華盛頓郵報》報導，多位矽谷科技公司的代表在上週與川普舉行會議，針對新冠病毒的假消息商討因應對策。事實上，美國政府也可說是假消息的受害者。美國政府稍早前也針對「美國考慮全境封鎖以阻止新冠病毒的傳播」此一假消息，主動出面澄清；其他假消息還包括紐約將關閉地鐵系統、假的醫學常識建議等等，而這些假消息遍佈各大社群平台。

美國政府也成了假新聞受害者（圖為紐約天際線）。 ShutterStock

微軟表示：「自新冠病毒爆發以來，此刻我們正對臨複雜且範圍廣泛的窘境，許多與疫情相關的錯誤訊息在網路上流竄，科技公司此時應該更積極的透過審核政策，減少假消息、詐欺、和其他趁機得利的騙局，例如價格詐欺、假治療真斂財等訊息。」而Twitter則是向《The Verge》表示，將開始為非政府組織提供廣告服務，以推動公共衛生宣導。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：The Verge-1、The Verge-2、CBS SF BayArea