美國科技公司包括微軟、Facebook、LinkedIn、Reddit、Twitter、Google和YouTube共同發表聲明，宣示面對新型冠狀病毒疫情的迅速蔓延，會團結一致打擊新冠病毒相關的錯誤訊息和詐騙。
聲明中寫到這些公司將保持緊密聯繫，阻止新冠病毒相關的錯誤訊息和詐欺事件在此時擴散，並提升各社交平台的權威性內容，同時與全球的政府醫療單位密切合作，共享持續且更新重要訊息。
隨著美國科技重鎮矽谷所在的北加州灣區的六個區已宣布「就地避難」
（shekter in place）直到4月7日，以降低新型冠狀病毒的傳播，共計約有670萬的居民受到影響。舊金山市長倫敦·布里德（London Breed）表示：「除基本需要外，所有商業活動都必須停止，居民請留在家中減少出門，但必要的政府職能和醫院、藥局、超市、外送服務等仍將保持開放。」
根據《華盛頓郵報》報導，多位矽谷科技公司的代表在上週與川普舉行會議，針對新冠病毒的假消息商討因應對策。事實上，美國政府也可說是假消息的受害者。美國政府稍早前也針對「美國考慮全境封鎖以阻止新冠病毒的傳播」此一假消息，主動出面澄清；其他假消息還包括紐約將關閉地鐵系統、假的醫學常識建議等等，而這些假消息遍佈各大社群平台。
微軟表示：「自新冠病毒爆發以來，此刻我們正對臨複雜且範圍廣泛的窘境，許多與疫情相關的錯誤訊息在網路上流竄，科技公司此時應該更積極的透過審核政策，減少假消息、詐欺、和其他趁機得利的騙局，例如價格詐欺、假治療真斂財等訊息。」而Twitter則是向《The Verge》表示，將開始為非政府組織提供廣告服務，以推動公共衛生宣導。
責任編輯：蕭閔云