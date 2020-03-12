台灣健保史上首度開放網路預購買口罩，唯一的App頻爆閃退，網站一度當機，這股年輕人在「網路排隊」買口罩的氣勢，凸顯未來政策兼顧老中青代消費習慣的必要。

編按（3月12日15:05更新）：健保署再更新最新數據，下午三點，開放預購6小時，已有78萬人次登入App（使用人數19.4萬），口罩預約完成的人數5.8萬人。

3月12日，台灣健保史上首度用網路預購方式開放口罩購買預約，也被稱為口罩實名制2.0。

9點開通，搶口罩人潮瞬間湧入，健保快易通App就不斷閃退，後來民眾轉往網站購買，也一度讓網站掛點，官方公佈9點湧入20萬人次登入App，當下只有7人在App預購到口罩。被戲稱跟天團五月天演唱會55萬人在線搶票一樣激烈。

開放前一小時起就狀況不斷，包括App預購系統塞爆閃退，健保署公佈網路預購開跑3小時（9點至12點）總計有52.52萬人次登入App（14.51萬不重複人數），完成口罩預購約3.58萬人。

「問我穩不穩，還沒有真正開車前都不會知道。」健保署長李伯璋緊急召開記者會，10點初對外說明網購口罩第一天狀況。儘管開通前測試又測試，「壓力測試時，很難真正預測實際狀況。」他說。

健保署署長李伯璋認為擴充伺服器設備後將很快抒解塞車人流。 王郁倫攝影

超過6成是老人！藥局口罩買主大數據

為了預備買口罩人潮，健保署日前就做了準備，除央請中華電信把網路頻寬從1G加大到4G，伺服器同時上線人數負載拉高到8萬人，但首日人潮實在太多，李伯璋說，現在已敦請廠商又加購伺服器處理器設備，再拉高負載上限，「政委（唐鳳）也在幫我們優化！」健保署小組說。

由於用健保署「健保快易通」手機App預購口罩人數眾多，也凸顯年輕世代行動購物習慣已養成。

「大部分的人，尤其是年輕人，政委唐鳳分析，在社區藥局買口罩的人，年輕世代使用率少，只有40%，因為他們要上班，沒有時間排隊買口罩，所以決定開放新管道網路買口罩。」李伯璋說。

「而年輕人用手機買比例較高，前端頻寬我們準備了，但健康存摺（健保快易通App裡面的功能項目）容量要擴大。」李伯璋說。值得注意的是，藥局前排隊的叔叔阿姨們，很可能也會幫家中一位年輕成員代領，意味40%是年輕人的數字可能還含很多水分，是由長輩們代為去實體藥局領的。

排隊買口罩有6成是老人 shutterstock

3小時內5.62萬人預購完成，App族高於上網

「大家不要急，用桌上電腦登入可以分流，不過得用插卡機。」李伯璋說，而健保署團隊也上緊發條。

一般民眾可能不理解，這次政府團隊用三套管道迅速組成eMask口罩線上預購系統，唯一的手機App預購平台是三年前健保署推出的「健保快易通」裡，利用健康存摺功能增加而來的，也因此這套系統只能用健保卡登入跟認證。

目前健保署有小組緊盯後台負載量。 王郁倫攝影

另外透過桌上電腦登入的網路平台eMask口罩預購系統，都要插卡認證，但也是12日相對通暢的方式。該預購網站開放健保卡或自然人憑證認證登入，前者有500萬用戶，民眾登入預購口罩會連到財政部系統中，而自然人憑證平均每年有280萬人以此工具報稅，透過自然人憑證預購口罩則連到內政部系統統計。

也因此，現在有多少人預購口罩？需要整合健保卡跟自然人憑證雙邊公部門數據。而健保署統計至12點為止，利用App預約人數約3.58萬人，而用健保卡在網路預購人數約2.04萬人，合計3小時內有5.62萬人用健保卡預約到口罩（未計入自然人憑證部分）。

「我們健康存摺剛開通有30幾萬會員，三年來累計171萬會員，平常一天只有8千人次登入，但最近是每天8～10萬會員的增加，昨天上線人數就超過20萬人。」

到底年輕人有多想買口罩？健保署公佈，今天9點時，登入健保快易通App使用人次高達20.06萬人，但當時只有7人預約到口罩。後續每小時仍不斷增加2萬人登入，顯然多數人仍然希望越早完成預購越安心。

健保快易通的健康存摺過去一天8千人上線，今天暴增數十倍 王郁倫攝影

台灣在防疫戰上打的精彩，政府也加快口罩分配政策彈性，不斷因應局面調整，從實體藥局通路擴大到年輕世代習慣的App預購，即便最終仍或要用抽籤方式分配口罩，無異也是台灣數位國家政策的一次隨堂小考。

責任編輯：蕭閔云