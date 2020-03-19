娛樂社交電商平台有閑專注在銷售動漫電玩遊戲（ACG）市場。今年，更展開與日本最大Cosplay社群平台「Coslab！」的合作，要搶這塊利基市場。

在2019年初開始試營運的娛樂社交電商平台有閑，是屬於橘子集團旗下的事業體，是台灣相當年輕的電商平台。主打「拼團」、「拼券」這樣的社交電商功能，期待用遊戲化、社群化的團購方式帶動購物能量。

在商品策略上，儘管站上也有各式居家生活、食品保健等民生用品，但更為聚焦在開發ACG（即Anime、Comics、Games，也就是日本動畫、漫畫、電玩遊戲）這類娛樂類的商品項目。從開站至今，儘管並未公布整體營收數字，但有閑電商表示，每個季度的站上交易額大約有20%-30%成長。

為持續驅動站上的成長動能，有閑的策略是持續開發利基型的商品項目。「我們現在是以電玩動漫類商品為主，今年目標是持續擴充商品數量，」有閑娛樂總經理施凱文說。

正因如此，經過半年籌備時間後，有閑電商展開與日本Cosplay社交平台「Coslab！」合作。施凱文說，希望今年能夠讓有閑站上「Coslab！獨家旗艦店」成為Cosplay商品線最齊全、最集中的線上商城。

專攻日動漫、遊戲，有閑主動聯繫上Coslab！合作

對有閑而言，日本動漫、遊戲相關的商品是重點開發方向，因此Cosplay也是一個重要的市場。從去年中旬開始，有閑電商便開始主動與日本Coslab！聯繫，意外發現「Coslab！」正有進軍台灣市場的計畫。

根據「Coslab！」觀察，自推出App的中文化版本之後，在短短未滿3個月的時間內，台灣的活躍使用者就增加將近3倍。「台灣使用者這麼支持我們，不為大家服務就太失禮了！」Coslab！社長野田憲史這樣說。

正因雙方一拍即合，有閑不但成為了「Coslab！」在台灣的電商獨家合作夥伴，往後「Coslab！」在台灣的一切電商銷售事宜都將由有閑代理。另外，「Coslab！」在台灣Cosplay圈所舉辦的活動、線上社群經營，也都將由有閑電商代理經營。

在未來，除了在有閑站上的「Coslab！獨家旗艦店」之外，也計畫在其它電商平台開店。這些電商銷售的品項，將由雙方共同討論決定。施凱文透露，「儘管目前還沒有共同開發商品，但這也列入我們一定會執行的計畫。」也就是說，未來除了持續開發日本進口的Cosplay相關商品之外，也會在台灣開發Coser（Cosplay玩家）所需要的飾品、特殊化妝用品這些商品。

談到台灣的Cosplay市場，野田憲史認為，現今台灣多數Coser是仰賴中國大量生產的服裝道具及COS相關用品。「但我們知道在台灣及日本也有更多追求精緻度的作品，所以也想藉由跟大家分享好東西的同時，讓更多高品質的作品被看見。」

目前，在「Coslab！獨家旗艦店」已經上架近百項Cosplay玩家會用到的服飾、特殊化妝用品。野田憲史表示，今後將持續上架Cosplay相關產品，預計今年會把品項數擴充到500件以上。

為何看好Cosplay市場？有閑：價格敏感度較低

Coslab！創立於2015年，目前站上有10萬會員，儘管跟其他社交平台相較下人數不多，卻已經是日本最大的Cosplay社群軟體。

「Coslab！獨家旗艦店」中，可以找到各類Cosplay相關產品。 有閑電商

面對如此利基型的市場，其中的消費者購物習慣與民生用品市場大有不同。施凱文指出，「經營這個市場的挑戰是，很難抓住一個商品，馬上把所有人吸引過來。」不過，也正因為這些商品在市面上相當少見，因此這些消費者對於到貨時間的容忍度比較高。「他們非常有耐性，就是可以等，甚至有一些不在乎價格。」他說，與一般零售用品相比，ACG商品的客單價高出了3倍之多。

另一方面，有閑電商也觀察到，站上曾經購買電玩遊戲類商品的消費者中，約有31%會購買玩具動漫類商品，27%的人也會去買餐券美食等商品，另外也會有18%的消費者購買數位家電商品。

因此，施凱文也期許，藉由開發Cosplay用品這樣利基型市場之後，能夠吸引不同的用戶群來到有閑電商，並可以讓他們在站上滿足其他的購物需求。

責任編輯：陳映璇