在今年2月，受到武漢肺炎疫情影響，許多零售業者都受到衝擊。不過電商平台卻逆勢成長，許多平台的年增率都創下史上新高的成績。

日前國發會提出報告表示，武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒）疫情雖然對傳統內需型產業造成不小影響。不過， 依據財政部電子發票資料顯示，今年2月主要電商平台銷售金額推估約新台幣138.5億元，較去年同期成長約4成。

從近日各大電商平台發布的2月營收成績看來，與去年同期相比，確實都有27%~55%不等的成長幅度。

總體來看，在本該是電商淡季的2月份，由於疫情影響，除了引發群眾恐慌帶動日用品囤貨風潮之外，也因民眾減少外出頻率而帶動食品以及室內健身品項的銷售量。這些現象都是帶動2月電商淡季不淡的原因。

武漢肺炎疫情帶動，眾電商平台2月創佳績

momo富邦媒、PChome網路家庭、創業家兄弟旗下的生活市集與松果購物近日發布今年2月份的營收成績，在疫情影響下，各家平台都逆勢成長賣出佳績。

momo富邦媒在今年2月全公司合併營收為新台幣49.5億元，刷新歷年同期新高紀錄，年增39.95%，其中網路購物的部分，年增率達47.5%。而PChome網路家庭的2月份合併營收為新台幣35.21億元，為歷年同期新高紀錄，比去年成長27%。

PChome與momo都提到，2月來自行動端業績也大幅成長，相較去年同期，PChome24h成長了60％，momo購物網成長了62%。值得注意的是，PChome雖然沒有公布二月的行動端業績占比，但若依照去年雙11曾公布過的55％（包含ONE PChome集團10大服務）來看，與momo購物網的70％有明顯差距，可能是造成PChome與momo之間成長幅度落差的部分原因。

另外，生活市集的2月份合併營收為4.16億元，年增率達55.24%。松果購物的2月營收為3,452萬，較去年同期成長達143%。這兩間創業家兄弟旗下的電商平台，也都在今年2月創下歷年單月營收新高紀錄。

momo富邦媒在今年2月全公司合併營收為新台幣49.5億元，刷新歷年同期新高紀錄。 momo富邦媒

疫情影響熱賣品項，居家用品、料理食材成長顯著

受到疫情影響，各家什麼品項賣最好呢？由各家2月銷售細節可以看出，抗菌防疫、居家清潔用品、料理食材與即時食品品類大幅成長。

生活市集就提到，疫情帶來的自煮商機，在站上顯著崛起，讓即食商品銷量較去年同期飆升了1.3倍。另外，室內運動風潮也明顯湧現，大幅拉抬生活市集站上居家健身品類銷售，相關商品業績年成長近70%。蝦皮購物也觀察到，站上的瑜珈周邊商品（如瑜珈墊、拉力帶、瑜珈球），在今年2月的銷售量較1月近50%成長。

生活市集與松果購物這兩間創業家兄弟旗下的電商平台，都在今年2月創下歷年單月營收新高紀錄。 松果購物

展望3月，各大平台也都表示3月8日左右的婦女節檔期將是行銷重點，松果購物總經理吳佩雯就說，「在整體的消費市場中，女性經濟獨立伴隨消費力提升，以松果購物來看，整體的消費客群女性占8成，可見女性消費力道不容小覷。」眾平台也都在3月份推出相對應的促銷活動，把握女性消費力，力拚延續2月買氣。

以往年成績來看，過了雙11與春節購物旺季後，一直到6月年中慶前，屬於電商的淡季。資策會MIC資深產業分析師張筱祺也認為，「在1～2月疫情爆發初期，消費者可能會因恐慌心理而產生爆買行為，但隨著時間過去，消費者將逐漸轉回理性消費。」

另一方面，由於全球疫情升溫，來自海外的貨源是否能夠穩定供貨還是未知數。因此，今年3月眾電商平台的營收表現會如何？還必須要持續觀察。

責任編輯：陳映璇