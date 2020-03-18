受新冠病毒疫情影響，文化部宣布：2020臺灣文博會今年將停辦，原訂延期至5月的2020台北國際書展也確定停辦。

受新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，文化部今日一連宣布兩個重大訊息：原訂4月舉行的「2020臺灣文博會」將停辦；一月因應疫情影響而預定延期至5月的「2020台北國際書展」也決定停辦，展位費將全數退還。

原訂4月舉行，2020臺灣文博會確定停辦

部分參展業者受停工斷鏈影響、國際參展者恐無法來台、三個場地下半年已無檔期。

「2020臺灣文博會」原訂將於4月17日至4月26日於華山1914文化創意產業園區、松山文創園區及花博公園爭艷館舉辦，受到疫情影響，陸續有參展業者反映國外原物料無法到貨，恐影響產品製作時程，有些則是工產線已停工斷鏈；另一方面，文博會歷年來都有國際買家及創作者參與，已有獲邀之國外創作者及買家無法來台，若如期辦理，文博會品質及成效恐難符預期。

文化部參考中央流行疫情指揮中心發布的公眾集會因應指引，審慎評估及協調後，洽詢原訂場地且協調過後確認，三個場地下半年已無合適檔期可配合。綜合各種考量，為維持展會成效及品質，決定「2020臺灣文博會」暫緩舉辦，待疫情趨緩後，再行研議是否辦理及辦理方式。並已請執行單位將全額退還業者已繳納之攤位費用。

2019臺灣文博會主題館 圖片提供／衍序規劃設計 攝影／李易暹

原訂延期至5月，2020台北國際書展確定停辦

國際參展單位恐無法來台、展會形式人與人接觸密切、再往下半年延，都已經要開始籌辦2021台北書展了。

一月因疫情影響，原訂延期至5月7日至12日辦理的「2020台北國際書展」一直持續留意疫情相關訊息。在中央流行疫情指揮中心3月5日發布最新公眾集會指引後，考量到，台北書展歷年都有近60萬人次參觀，其中包含50國國際人士參與，展會中人與人接觸密切，風險較高。同樣也考量到會有國際參展單位及創作者無法來台參與，展會成效會不如預期，如果再延期，就會與下半年的其他國際書展重疊，而且再來就很接近下一屆2021台北國際書展的籌辦時間。

綜合評估後，文化部與台北書展基金會共同決定「2020台北國際書展」停辦，書展基金會將退還參展單位已繳納之全額展位費。已預購門票者，即日起至5月31日前，亦可依各購票系統退票辦法辦理全額退票，不另扣手續費。

2018台北國際書展現場（圖為以色列主題國館） 一百分設計工作室

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2020新一代設計展改採線上展覽

同步舉辦的「金點新秀設計獎」也改為線上評選，不舉辦頒獎典禮

與設計藝文相關的，還有由經濟部工業局負責，原訂5月22日要在台北南港展覽館2館舉行的「2020第39屆新一代設計展」，經調查參展學校意向後，此展已確定將改採線上展覽方式，而「金點新秀設計獎」則是改採線上評選、寄送實物等方式進行，學生無須親自出席解說。獲獎者則會透過學校轉交獎狀或獎金，不另舉辦頒獎典禮。

針對疫情對於台灣藝文產業的衝擊，文化部已於3月12日公告《文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法》，其中有減輕營運衝擊補助、貸款利息補貼等紓困機制，以及疫情趨緩後的振興措施，只要是從2020年1月15日起受疫情影響而發生營運困難的我國藝文事業及自然人都具備申請紓困的資格，詳情可上文化部官網查詢。

責任編輯：蕭閔云