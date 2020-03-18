面板巨頭友達如何大船轉向？「友達寶寶」執行長柯富仁上任半年，正逢友達營運最壞局面，他如何在大虧191億元下，帶領集團朝場域經濟佈局，建造生態圈？

友達集團旗下數位看板內容系統整合商ComQi 2月初宣佈併購美國金融資訊管理服務業者JohnRyan，擴大場域經濟佈局，也是執行長柯富仁上任以來的新投資。

JohnRyan客戶來自美國500大銀行，超過5,000家分行導入，將是友達搶攻智造生態圈新棋。

友達積極拼轉型，2019年底成立系統暨解決方案事業總部，加速轉型佈局場域經濟，建造生態圈，比方投資友達頤康經營智慧照護，宇沛永續科技經營水處理，投資達智匯及艾聚達負責智慧製造。

友達寶寶柯富仁回鍋，肩負轉型生態圈建造重任

執行長柯富仁在2019年回鍋友達接任執行長後，一舉一動備受矚目，根據最新財報，2019年友達由盈轉虧大損191.9億元，值此時機，柯富元的回鍋，能否讓友達重振昔日榮耀也被高度檢視。

彭双浪指出，柯富仁加入友達的時機，正好是友達最辛苦的時候，但有遠見的人看的是未來。他也稱讚柯富仁「總是能在最谷底的時候找到方向，」這個時候選擇加入友達，應該是看好友達未來發展的潛力。

友達發表UHD 4K顯示器採用800R曲面設計，訴求場域經濟 王郁倫攝影

對於今年又遇到疫情，彭双浪認為，以柯過去經驗來說，「相信真的能接受挑戰的人才能擔負起重大責任。」

柯富仁也發表半年到職感言，他表示他一進入產業就在友達成長學習，所以是友達寶寶，現在他是站在友達過去20年基礎上繼續向前，協助友達轉型，彭双浪也給友達新的方向是「 AUO NEXT 」，將走新的道路。

柯富仁說，友達靠的是過去20年技術的積累及人才，過去友達面板產能市占率從18%降至11%，但若細看，友達的產品結構覆蓋更多元，可以支應的市場更多，由於客群很廣，友達對面板的場域應用很有信心，接下來的挑戰在於經營生態圈。

防疫作戰嚴密度高，復工率上看95%

隨著武漢肺炎疫情越演越烈，竹科拉高防疫作戰層級，友達17日舉行媒體說明會，除要求訪客要先在大門口外洗手、量額溫、填寫旅遊史聲明，戴口罩進入後，各會議室門口放滿酒精噴手，每一場會議都以梅花座規劃，並把與會人士座位表附在會議記錄後。

友達董事長彭双浪（右）與執行長柯富元（左）主持記者會 王郁倫攝影

會議前，進入會議室除需要酒精噴手，再發放會議文件，甚至洗手間也貼上指示：馬桶請蓋上再沖，避免病菌飄散空氣中。「我們中國工廠管理比台灣更嚴格！」友達董事長彭双浪表示，台幹陸續回中國上班，由於中國員工14天行蹤手機立刻可查，防堵疫情作得比台灣更嚴密。

記者會開始，董事長彭双浪跟執行長柯富仁也是帶著口罩入場。「我們過年期間生產線也沒停，兩岸正常生產，所以沒有復工問題。」彭双浪說，對上游供應鏈，友達則是提供完整防疫手冊，協助復產。

疫情下，通路需求三好一壞

在這波疫情中，友達工廠在3月復工率已經達到95%，4月就恢復正常，而面板同業因復工進度不一，彭双浪坦言確實有些特定工廠產能開不出來，客戶轉而對友達有更多需求。

但他更看到4點特殊現象，首先是教育市場興旺，遠端教學讓電子裝置需求大增，甚至電子白板也在近期加裝。

友達發表全球最高屏占比8K無邊框電視面板，已經獲得三星採用3月在美國Bestbuy開賣。 王郁倫攝影

其次是醫療顯示器需求加溫，「我們面板訂單非常多！」客戶積極追量，第三是宅娛樂發燒，許多人在家隔離或上班，由於通路大尺寸TV面板庫存低，許多需求正在釋出。

最後是汽車需求大幅萎縮，彭双浪舉例，2月中國汽車銷售量是往年的10分之1，加上中國及歐洲車廠陸續關閉，對零件需求也帶來打擊。

對於疫情過後，全球製造供應鏈是否再度洗牌？彭双浪坦言，大家必須體認過去30年生產製造模式是最有效、最經濟的，若要重新分配製造版圖，消費品就不會如此便宜，迫使人們要重新思考，手上可支配所得該如何運用。

友達強化醫療應用的佈局，除具備高解析、高對比及廣色域面板，亦投入X光感測器產品開發。 王郁倫攝影

在疫情衝擊，韓國面板業減產下，TV面板價格3月緩升，彭双浪預期中國政府將大舉振興產業發展，減少對面板單一產業補貼，不理性擴充產能與競爭的情況可望減緩，讓產業趨於理性。

責任編輯：陳映璇