面對2024年上看百億市場的雲端串流遊戲，微軟的服務為何一直在測試，卻看不到上線時程？而韓國三星卻無聲無息的終止服務，真的是要放棄這塊大餅嗎？

根據Markets and Markets對於雲端串流遊戲（Streaming Game）市場的統計，2019年達3.06億美元（約合91.8億新台幣），預計到2024年將上看31.07億美元（約合932.1億新台幣），年複合成長率達到59％，能有這樣驚人成長幅度，主要是5G普及的因素所致，以及物聯網用戶數量增加，也造就了推升的雲端串流遊戲。

雲端串流遊戲大餅，科技巨頭垂涎爭奪

看準了遊戲市場未來的發展趨勢，包括Google、Nvidia、微軟，甚至是Amazon都有意來分一杯羹。

微軟自去年推出Project xCloud（Previrw）後，就持續在開放的國家進行玩家的測試、並搜集反饋的意見。 張庭瑜攝影

2019年3月GDC遊戲開發者大會上，微軟對外發表了雲端串流遊戲服務Project xCloud（Preview），並陸續在美國、英國以及韓國等地開放給玩家試用。直到今年2月，不僅台灣加入了體驗行列，iOS系統的用戶也能支援Project xCloud。

微軟狹自有雲端服務Azure的優勢，希望提供遊戲玩家以及開發者更好的遊戲體驗。

在開放部分試玩一些時間後，微軟在美國時間3月17日舉辦的線上活動Microsoft Game Stack分享了來自全球試用玩家的心得，雖然正式上線的時間仍然是未知數，但玩家反饋同樣提供了開發者一個好的建議與方向。

玩家付費意願高，串流遊戲仍需解決三大問題

就目前開放體驗的近90款遊戲來說，依舊無法讓玩家們滿足，微軟表示，收到最多的反饋就是消費者願意付費來支持他所喜歡的遊戲，不過IDC（國際數據資訊）曾針對遊戲付費模式的問題進行討論。

IDC從過去Google Stadia付費的經驗表示，遊戲開發商有必要針對付費的模式找出一個簡單的策略，才能真正開啟串流遊戲的大門。 Depositphotos

Google的雲端串流遊戲Stadia採用訂閱服務，要玩家除了支付訂閱費用、玩遊戲也要額外再購買，這與過去Sony PS NOW飽受抨擊的早期版本付費模式相近，IDC對此指出，雖玩家有意願負擔費用換取更好體驗，但遊戲開發商有必要針對付費模式找出一個更簡單的策略，才能真正開啟串流遊戲的大門。

此外，微軟從玩家反饋也發現，由於雲端串流的遊戲模式旨在，讓玩家悠遊不同裝置，包括電腦、平板、手機等，因此也隨之衍生出3個問題。

1.觸控相容性

由於目前行動裝置都是觸控螢幕為主，因此從電腦或電視端轉移的遊戲，都必須要有額外的遙控裝置搭配，不少玩家就希望遊戲大作能順應觸控潮流、提供相關支援。

2.跨平台內容優化

再者，遊戲於不同裝置間的轉換，內容優化也是對遊戲開發者的一大考驗。微軟就表示，文字的大小對使用者來說是體驗關鍵，目前有些遊戲到了手持裝置端，文字就會過小而不易閱讀。

微軟也表示將提供遊戲開發者有關Azure SDK（軟體開發工具）的協助，透過API（應用程式介面）串接，讓遊戲開發者能掌握使用者正在使用的裝置為何、對應進行校正。

雲端串流遊戲因為遊走在不同裝置，所造成的包括觸控螢幕的體驗、不同裝置的優化，都是遊戲開發者要挑戰的困難。 shutterstock

3.多人遊玩的流暢性

另外，雲端串流遊戲最重視的就是順暢。微軟除了自豪Azure雲端服務可讓遊戲運行、切換不同裝置時能夠保持流暢，當多人同時進行遊戲，卻又各處不同網路環境時，如何確保玩家的體驗一致遂成為關鍵。

微軟表示，將提供管理連接狀態以及伺服器位置的API予遊戲開發者，並讓開發人員可模擬不同網路狀況的影響，以解決網路可能帶來的問題。

三星默默終止服務，與微軟的合作是另一伏筆？

當微軟正積極的測試Project xCloud，預期上線時可提供玩家更好體驗，但另一頭，韓國大廠三星卻默默結束了串流遊戲相關服務。據悉，三星已經決定於3月27日終止上線僅半年多的PlayGalaxy Link服務。

PlayGalaxy Link原是三星支援手機串流PC遊戲的串流服務，但官方並無明言終止原因，團隊僅表示此舉將能更有效率的集中資源，投入下一個新產品。

從三星公告的內容中，無從獲得為何結束此一服務，但團隊表示此舉將能更有效率的集中資源投入下一個新產品。 翻攝網路

外界推測，市場上相同類型的競爭愈來愈多，讓三星評估自身條件不足與之抗衡外，由於今年2月三星在Galaxy Unpacked活動上宣布，將與微軟進行雲端串流遊戲的合作，可能是為避免在雲端串流遊戲重複投入資源，才有此一決定。但三星與微軟的合作埋下一個伏筆，是否暗示著三星仍不放棄雲端串流遊戲市場，有待市場觀察。

資料來源：Windows Central、Thurrott、ccn、androidcentral

責任編輯：張庭銉