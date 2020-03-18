因疫情關係，許多人想在短期內來個小旅行似乎有些困難，不過Xbox推出了一份旅行指南，讓在家也可以在遊戲內來個觀光旅行。

此刻你可能已經宅在家很久了，疫情讓大量線下活動停擺，同時也衍生出「雲端蹦迪（編按：網路用語，意指夜店跳舞）」、「雲端逛展」、「雲端旅遊」等新玩法。

隨著疫情在全球蔓延，短期內要外出旅行恐怕是不可能了。除了在直播鏡頭中「雲端旅遊」，還有什麼可以安慰一顆想到遠方的心呢？

Xbox說，來玩遊戲⋯⋯不，來「逛遊戲」吧！最近Xbox聯合英國的《易行指南》（ROUGH GUIDES）推出了一份旅行指南，想讓每個宅在家中的人在遊戲中觀光旅行。

Xbox這次不想讓你玩遊戲

穿過隧道進入茂密的叢林、攀上陡峭的懸崖，呼嘯而來的暴風雨讓你墜入深谷，衝進噴湧而出的瀑布，陽光被濺得粉碎，你的腎上腺素急速飆升，彷彿身處天堂……

這是《Xbox易行指南》中的一段摘要，這本書已經正式出版，目前在微軟官方商店已經可以買到，售價為8.99英鎊（約新台幣332元），這應該也是史上第一本針對遊戲出版的旅行指南。

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《易行指南》是英國的老牌旅行指南出版物，有點類似於《孤獨星球》，目前已經出版了400多本旅行指南，涵蓋全球120多個目的地，不過為遊戲中的虛擬目的地出版旅行指南還是第一次。

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如果不玩遊戲，你可能會以為旅行指南上的地方都是真實存在的。因為《Xbox易行指南》的介紹豐富全面，地圖也十分細緻實用，還貼心地為你規劃了不同的主題線路。

比如關於《聖歌》黎明要塞地圖的一頁，除了有詳細的介紹，還列出了最值得遊覽的5個景點，以及7個不可錯過的體驗。

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此外Xbox還從平台上所有遊戲中挑選出十佳旅遊聖地，並附上專業遊戲攝影師所拍攝的風光大片。

你可以在《極限競速4：地平線》中，漫步在波光粼粼的德文特湖附近的鄉間小道步，也可以來一場懷舊的公路旅行，從英格蘭的切斯特郡風車駛向蘇格蘭格倫芬南的高架橋，再進入威爾士山谷。

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當你身處《刺客教條：奧德賽》中的古希臘，那就盡情感受史詩般的景色、史詩般的冒險、史詩般的旅程，指南中寫道：

令人心碎的美妙光芒，溫水拂過腳麵，輕舟漫遊，一望無垠的景色，這一切都在不斷提醒你，你還活著。

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你還可以從幾千年前的古城穿越到《最後一戰5：守護者》中2558年的外太空異世界，提前感受一場太空旅行，在外星文明的廢墟中度過悠閒的午後時光。

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Xbox推薦的遊戲景點還有很多，比如《全境封鎖2》的傑佛遜貿易中心，《古墓麗影：暗影》中的克勞馥莊園，《地鐵：逃離》裡的伏爾加河⋯⋯

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其實這已經不是Xbox第一次嘗試推廣這種在遊戲中旅遊的體驗，去年Xbox就推出了一系列以「Visit Xbox」為主題的行銷活動，宣傳視訊中一句台詞已經十分清晰表達了這個活動的核心。

Not to play, to visit.

如果說你很難從《Xbox易行指南》中的靜態圖片中想像遊戲中的旅行體驗，那麼Visit Xbox系列廣告的影片則讓你更直觀感受到這些美景。

如果不是在最後露出了「Visit Xbox」的字幕，你甚至會以為這是一個真實的風光大片。

這個廣告系列去年在廣告界上歷史最悠久的克里奧獎中斬獲了四項大獎，而最近出版的《Xbox易行指南》，其實也是「Visit Xbox」系列行銷的一部分。

Xbox希望向用戶傳達一種叫做「數位旅行」（digital tourism）的概念，《Xbox易行指南》的編輯湯姆·弗萊明（Tom Fleming）認為，隨著技術的發展，玩家在虛擬世界的體驗與真實世界越來越相似，一種新的旅行方式正在誕生。

難道在遊戲中旅遊的體驗真的可以取代現實世界嗎？

《Xbox易行指南》在官網上給出了自己的理由，在遊戲中旅遊無需預訂機票酒店，提前準備行李和路線，真的說走就走，也不用和陌生人打交道，但卻可以和全世界的玩家暢談。

在遊戲中旅行，可能比你想像中有趣

其實隨著遊戲畫質不斷提升，如今在很多玩家在遊戲中也不僅僅是為了升級打怪，那些細節逼真的風景和建築，就足以讓玩家流連忘返。

去旅行一定離不開拍照，在遊戲中旅遊也是一樣。去年就有玩家在《碧血狂殺2》中製作製作了風光延時攝影，不仔細看可能還會和現實世界中的攝影作品混淆，遊戲攝影（In－game photography）已經成為一個專業名詞。

在《Xbox易行指南》中選用的圖片，也不是隨便從遊戲中截的圖，背後都有專業遊戲攝影師「掌鏡」，遊戲攝影師已經發展成一個新的職業，甚至有職業的遊戲攝影師年收入高達80萬美元（約新台幣2,418萬元）。

愛范兒之前也介紹過遊戲攝影師，他們每天在遊戲廣袤的地圖上尋找合適拍攝地點，利用專門的截圖工具選取不同的角度、位置、焦距和景深進行「拍攝」，有時還要調節光線和陰影等參數，一點也不比拍攝一張真的照片容易。

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正如《Xbox易行指南》所說，在遊戲中旅行尤其適合社交恐懼症患者。這也是33歲的遊戲玩家拉斯穆斯·弗博（Rasmus Furbo）迷上游戲攝影的理由。

如果我自己去旅行，我真的提不起勇氣去向陌生人詢問是否願意配合我拍一張肖像，但在遊戲裡不用擔心這些。

一些遊戲廠商也會鼓勵玩家在遊戲中「拍照打卡」，《魔獸世界》裡，當玩家在若干個指定的地點用「自拍神器」拍一張照片，就能獲得一項叫做「野外攝影師」的成就。

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而那些世界觀宏大、細節考究的遊戲大作，似乎就是為遊戲旅行而生的。

比如去年因為巴黎聖母院大火而被人多次提起的《刺客教條：大革命》，據悉育碧的遊戲設計師不止多次實地造訪，還請來歷史學家作為顧問，遊戲中里面的巴黎聖母院幾乎和真實版完全一樣。

《刺客教條》中的巴黎聖母院。 愛范兒

《刺客教條》對古建築嚴謹的考究吸，也吸引了更多非玩家的建築和旅行愛好者進入遊戲參觀，有一位知乎網友特地在去旅遊前玩了《刺客教條：啟示錄》，他表示在「親眼看到伊斯坦布爾的聖索菲亞大教堂時就哭了」，建築內部和遊戲的契合度幾乎是100％。

《刺客教條》中的聖索菲亞大教堂 愛范兒

此外《刺客教條：起源》還推出過一個探索模式，就是為了讓玩家在沒有戰鬥和任務打擾的情況下，遊覽亞歷山大城等古埃及名勝，每個景點都配有語音導覽，可以說是一部生動的古埃及紀錄片。

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類似的遊戲還有不少，在知乎上有一個話題：《有哪些遊戲地圖夠廣、畫質夠好，以至於都可以在裡面旅行、觀光了？》，除了《刺客教條》，《孤島驚魂》、《上古卷軸5》、《秘境探險系列》都是被提及較多的遊戲。

你可能已經註意到了，在這個話題中有一個前提，那就是「地圖夠廣、畫質夠好」，這也是在遊戲中旅遊越來越越受歡迎的關鍵。

越來越逼真的畫面，模糊了真實和虛擬的界限

去年9月，一位叫做庫拉姆·納瓦茲·甘達普爾（Khurram Nawaz Gandapur）的巴基斯坦政客在Twitter上分享了一段視訊，視訊中，在一架客機正在降落，跑道上突然出現了一輛油罐車，千鈞一發之際，客機及時拉升，避免了一場災難。

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庫拉姆·納瓦茲·甘達普爾（Khurram Nawaz Gandapur）對機長的英勇表現表達了由衷的敬意：

一架原本會遭遇嚴重災難的飛機，在飛行員處變不驚的處理下奇蹟般地脫險了。

正當人們以為又一個「薩利機長」般的英雄誕生時，卻發現了一些不妥。原來他分享的這段視訊並非真實發生，而是來自《GTA5》遊戲，發現自己擺烏龍後，庫拉姆·納瓦茲·甘達普爾（Khurram Nawaz Gandapur） 很快也刪除了這條Twitter。

這也引發了一個討論：「遊戲已經可以逼真到讓人分不清真實和虛擬嗎？」儘管這種情況很少出現，但某些遊戲畫面恍惚之間也會讓人產生錯覺，而不斷成熟的技術正在模糊真實和虛擬的界限。

比如這兩年被玩家們津津樂道的光線追蹤技術，突破了光影無法實時渲染的瓶頸，借助演算法來處理、構建出更逼真的光影效果，無論是太陽光和水面的折射，還是雲層移動而變化的陰影，都更趨近於真實，可以讓遊戲畫面的逼真程度媲美電影大片。

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從3D、4K、高幀率、光線追蹤技術，到數得清毛孔和髮絲的人臉建模，這一切都讓我們距離真實的遊戲世界越來越近，但只有這些是無法和真實世界的體驗相提並論的。

上面這些都只是視覺層面的體驗，要構建《一級玩家》裡那樣的虛擬世界，各種觸覺的反饋和交互不可或缺。儘管如今遊戲畫面幾乎可亂真，但在遊戲中旅遊同樣會失去很多樂趣。

其實《Xbox易行指南》在官網上一篇文章中已經說得很清楚了。

當你走下飛機時，你會感受到；

當你第二天早晨醒來，打開臥室的窗戶時，你會感受到；

當你第一次走進陌生城市的黃昏時，你會感受到；

當你達到一個新的地方，那種新鮮感會從全方位注入你體內；

這與你輕鬆決定的景點無關，也不僅僅是目的地的累加；

不過，這正是我們旅行的原因。

當以上這些感受都能在虛擬世界體驗到的那一天，在遊戲中旅遊或許才會真正流行起來。不過這樣不妨礙我們現在就進入遊戲感受別樣的旅行體驗，剩下的只能交給時間了，就像我們之前在《為了追求一個更真實的遊戲世界，我們還缺乏什麼？》一文中曾說過的：

也許在那個技術更為領先的未來，遊戲會無限趨近於現實，但又無關乎現實。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自愛范兒