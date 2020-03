此刻你可能已經宅在家很久了,疫情讓大量線下活動停擺,同時也衍生出「雲端蹦迪(編按:網路用語,意指夜店跳舞)」、「雲端逛展」、「雲端旅遊」等新玩法。

隨著疫情在全球蔓延,短期內要外出旅行恐怕是不可能了。除了在直播鏡頭中「雲端旅遊」,還有什麼可以安慰一顆想到遠方的心呢?

Xbox說,來玩遊戲⋯⋯不,來「逛遊戲」吧!最近Xbox聯合英國的《易行指南》(ROUGH GUIDES)推出了一份旅行指南,想讓每個宅在家中的人在遊戲中觀光旅行。

這是《Xbox易行指南》中的一段摘要,這本書已經正式出版,目前在微軟官方商店已經可以買到,售價為8.99英鎊(約新台幣332元),這應該也是史上第一本針對遊戲出版的旅行指南。

《易行指南》是英國的老牌旅行指南出版物,有點類似於《孤獨星球》,目前已經出版了400多本旅行指南,涵蓋全球120多個目的地,不過為遊戲中的虛擬目的地出版旅行指南還是第一次。

如果不玩遊戲,你可能會以為旅行指南上的地方都是真實存在的。因為《Xbox易行指南》的介紹豐富全面,地圖也十分細緻實用,還貼心地為你規劃了不同的主題線路。

比如關於《聖歌》黎明要塞地圖的一頁,除了有詳細的介紹,還列出了最值得遊覽的5個景點,以及7個不可錯過的體驗。

此外Xbox還從平台上所有遊戲中挑選出十佳旅遊聖地,並附上專業遊戲攝影師所拍攝的風光大片。

你可以在《極限競速4:地平線》中,漫步在波光粼粼的德文特湖附近的鄉間小道步,也可以來一場懷舊的公路旅行,從英格蘭的切斯特郡風車駛向蘇格蘭格倫芬南的高架橋,再進入威爾士山谷。

當你身處《刺客教條:奧德賽》中的古希臘,那就盡情感受史詩般的景色、史詩般的冒險、史詩般的旅程,指南中寫道:

你還可以從幾千年前的古城穿越到《最後一戰5:守護者》中2558年的外太空異世界,提前感受一場太空旅行,在外星文明的廢墟中度過悠閒的午後時光。

Xbox推薦的遊戲景點還有很多,比如《全境封鎖2》的傑佛遜貿易中心,《古墓麗影:暗影》中的克勞馥莊園,《地鐵:逃離》裡的伏爾加河⋯⋯

其實這已經不是Xbox第一次嘗試推廣這種在遊戲中旅遊的體驗,去年Xbox就推出了一系列以「Visit Xbox」為主題的行銷活動,宣傳視訊中一句台詞已經十分清晰表達了這個活動的核心。

Not to play, to visit.