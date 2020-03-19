在川普正式決定發送振興資金之前，Facebook為首等數家科技業者，已率先給予每位員工1,000美元的防疫津貼。

當武漢肺炎威脅升級，川普政府還在喊話想付給每個美國人民1,000美元振興資金時，社群巨頭Facebook已默默宣佈將給予每位員工1,000美元的抗疫獎金。

根據《The Information》報導，Facebook執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）在本週二對公司內部公佈了獎金消息，聲稱理由是希望可以為因疫情而不得不遠端工作的員工提供些支持與幫助，這筆獎金將會在4月份到帳。

不只發獎金，全體員工績效一齊拔高

截至2019年底，Facebook全職員工總數已經接近4.5萬人，換句話說這筆獎金將花費公司約4,500萬美元（約台幣13億6624萬元），與此同時，Facebook宣佈2020上半年所有員工的考績都會評定為「優秀（exceeds）」，這是Facebook第二高等級的評等，意謂著員工可能還會拿到更多的公司分紅。

但一些負責監督平台上內容的承包商，能否拿到這筆獎金還不得而知，因為疫情導致人手短缺，尤其疫情期間假新聞、不實消息更是猖獗，Facebook員工也承攬了部份原先發包出去的業務。

疫情期間假新聞、不實資訊滿天飛，Facebook員工也因此承攬了部份外包的業務。 AlexandraPopova via shutterstock

不過就如同其餘科技巨頭的作法，Facebook同樣不吝於給予這些因疫情而無法到辦公室作業的承包商員工完整薪資。

另外，祖克伯本身對援助抗疫也付出許多，旗下祖克伯基金會就資助舊金山灣區篩檢測試，同時也與美國政府共同建立冠狀病毒資料庫，希望各方AI技術人員能共同利用機器學習、自然語言處理加速克服醫療難題。

不只有Facebook，科技業紛發防疫津貼

Facebook不是第一間發防疫獎金的企業，電商技術業者Shopify在上週就率先宣佈將給付每位員工1,000美元的防疫津貼，雖然並非直接發送現金，但員工可以購買燈具、辦公桌等辦公設備，再申請這筆津貼補助。

Shopify人資長Brittany Forsyth表示因為疫情爆發，他們目前有約1,000名員工正施行遠端工作，這1,000美元津貼便是希望為在家工作的員工給予點幫助。Shopify員工總計約5,000人，其中絕大多數位於加拿大。

而人資管理軟體供應商Workday也宣佈，將提供低階員工每人兩週的薪水作為防疫補助金，預計4月底財季結束時發送。

目前Workday共有約1.2萬名員工，雖未公佈合乎資格的員工數有多少，但透露預計本次發送獎金將花掉8,000多萬美元。此外，Workday還打算成立一個急難基金，並針對疫情擴大育兒、病假等員工福利。

雖然武漢肺炎疫情對各國造成重大衝擊，但各大企業願意與員工共體時艱的作為，對在疫情恐慌下惴惴不安的員工，想必多多少少能達到點安撫的效果。

資料來源：CNBC、The Information