由於疫情導致電商需求攀升，亞馬遜決定在4月5日以前謝絕非必需品入庫，專注於為民眾遞送防疫物資。

武漢肺炎（新型冠狀病毒）在美國持續延燒，因疫情直線攀升的電商需求，已經令亞馬遜難以負荷，該公司宣布將暫停所有非必需品的入庫，讓醫療物資、食物等超高需求商品能優先送達消費者手中。

截至今（18）日為止，美國確診案例已達到6,524人，並有116人因此死亡。進入本週以來，美國罹患武漢肺炎的人數已經成長近1倍，顯示疫情正在急速爆發。

「非必需品」不准入庫，亞馬遜專注運送防疫物資

為此，亞馬遜決定採取「防疫優先」策略，在4月5日以前暫停非必需品入庫，騰出人力與空間，在疫情期間專注供應民眾最需要的各種日用品，幫助度過眼下的難關。

這不代表亞馬遜會停止販售手機、玩具等商品，但由於這段期間將不再補充庫存，消費者必須做好遇上商品缺貨的心理準備。

為了讓消費者更快獲得平台上訂購的物資，亞馬遜宣佈將暫停非必需品入庫。 shutterstock

根據《Business Insider》報導，電商顧問公司Zentail執行長丹．舒格曼（Dan Sugarman）認為，現在亞馬遜上所有商品銷售都在快速上升，如果無法補貨的話，那可能會出現缺貨的情形。

雖然缺貨情形不會立刻到來，有專家認為，這些商品屬於非必需品的賣家，很可能將開始尋找第三方物流業者協助處理他們的訂單，甚至引導客戶至不同的平台上消費。

至於哪些商品屬於「優先處理」的必需品，亞馬遜對平台賣家公告的信中提到，食品、嬰兒用品、寵物用品、醫療及家庭用品、洗髮精等個人護理用品等類別，會是亞馬遜物流近期優先處理的對象。

亞馬遜表示，他們注意到因為電商需求增加，導致家庭用品、醫療物資等商品缺貨的情形，決定暫時專注於這些高需求商品，在疫情期間更即時將貨物送抵消費者手上。

疫情引爆物流，亞馬遜為員工全部加薪、急徵10萬人

從3月初開始，亞馬遜便持續被人力不足所苦，有媒體發現其快速到貨服務紛紛出現延遲、可選時段有限的情況，隨後亞馬遜也發布公告，提醒消費者近期可能會送貨延遲。龐大的物流需求在當時就已讓這位電商龍頭感到吃力，隨著疫情加劇，這樣的情形又更為嚴重。

亞馬遜因疫情出現物流人手不足的情形，宣佈將開徵10萬名員工應對直線攀升的物流需求。 Frederic Legrand - COMEO via shutterstock

亞馬遜賣家流量分析公司Jungle Scout透露，過去一週裡，亞馬遜的銷售量達到了最高級別，足以匹敵黑色星期五或年度促銷活動Prime Day。也有顧問公司聲稱，一位銷售成藥、家庭用品的客戶，過去兩週裡銷量超過預期的15倍之多。

然而疫情緣故，亞馬遜的物流人手反倒縮水，也無怪乎應付不來高漲的網購需求，連原先1日、2日到貨服務中，有的也延遲到4天之久。本週亞馬遜就宣布，將大舉開徵10萬名倉儲及物流員工，並且4月期間相關員工時薪將每人上調約2美元。

亞馬遜鼓勵那些在疫情中被迫放假、失去工作的旅遊業或飯店業員工，可以趁這個機會彌補工作空窗，「我們希望在一切恢復正軌之前，他們能夠加入我們的團隊。」

電商業者對人力需求激增情形不光在美國發生，但不是所有人都像亞馬遜員工這麼好運。

韓國最大電商業者Coupang也因為疫情的緣故，訂單暴增40％至每日300萬筆，隨著民眾紛紛上網採買物資，其物流員工勢必得面臨更大的送貨壓力。就在這段期間，一位負責大夜班的物流員工，被發現於工作途中死在送貨的公寓樓梯間。

隨疫情而來的消費趨勢，令各家電商業者搶得紅利，但若面對難以負荷的物流需求增長，或許勢必得像亞馬遜一樣有所取捨，才能創造賣家、員工、消費者三贏的局面。

責任編輯‵:張庭銉

資料來源：Business Insider、New York Times