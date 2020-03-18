台灣新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例破百，隨著居家檢疫者及居家隔離者的人數劇增，防疫追蹤系統再升級，政府設了一個「電子圍籬」。

中央流行疫情指揮中心在今（18）日公布，台灣本日新增23例新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，是單日史上最高，目前累積確診個案已達100例。

如今所有入境者都需進行居家檢疫14天，隨著居家檢疫者及居家隔離者的人數劇增，此時政府能否準確地掌握隔離檢疫情況，顯得至關重要。

中央流行疫情指揮中心在下午的記者會上，正式宣布和HTC DeepQ、LINE合作，不用再靠衛生局人員一個一個打電話、發簡訊追蹤隔離檢疫者的情況，未來透過LINE公共服務帳號，他們主動回報便可，還能依靠手機定位來掌握行蹤，確保是否有乖乖在家隔離。

LINE台灣董事總經理陳立人、HTC醫療健康事業部DeepQ資深處長游山逸今日都到記者會上親自說明。 YouTube

防疫追蹤，Before and After

這一套科技追蹤防疫系統，大致可分為三個環節：入境時的「入境檢疫系統」，再到關懷及追蹤時的「防疫追蹤系統」，其中包括了讓隔離檢疫者可回報自身狀況的LINE公共服務帳帳號，以及透過手機定位，就能知道當事人是否超出檢疫範圍的「電子圍籬系統」。

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中央流行疫情指揮中心資訊組組長簡宏偉解釋，一切從入境這一步開始。在旅客起飛前或落地後，透過掃描QR Code的方式，就可提供電子版的「旅客入境線上聲明」以及「居家檢疫通知書」，線上便可填寫，以利加速入境通關程序。

接著，這些旅客的資料，都會被整合串接進14天居家關懷的「防疫追蹤系統」中。

先回頭看看現階段追蹤／關懷隔離檢疫者的方式，是一人發一台手機，靠衛生局人員、里長、里幹事，每天透過打電話、發簡訊的方式，詢問紀錄身體健康狀況，像是體溫、是否有不適症狀⋯⋯等等。

至於如何確保隔離檢疫者，是否有乖乖待在規定範圍內？則是靠當事人所在基地台範圍來監測，超出範圍則會立即被通報，官方則將聯繫當事人了解狀況，若當事人未回覆，警政單位也會出面參與。

現有的作法，除了打電話關懷外，也會定時發簡訊詢問隔離檢疫者的狀況。 手機截圖

然而，在新的「防疫追蹤系統」中，建置了一套「電子圍籬系統」，除了可以讓縣市政府準確地知道，該縣市中有多少居家隔離和居家檢疫的人，此外，透過他們的手機定位便可掌握行蹤，倘若超出範圍，系統則會自動發送「告警簡訊」給當事人、民政單位、衛政單位與轄區警察，以確保準確掌握行蹤。

「當他們沒有回報時，民政單位會收到通知，民政人員會做關懷，接著就回到和現在執行的傳染病防治法一樣的流程，」簡宏偉說道。

此外，在關懷及回報的環節，將由HTC DeepQ規劃設計，讓居家隔離檢疫者可以透過LINE公共服務帳號主動回報健康狀況，分擔第一線關懷人員的作業負擔。

靠科技追蹤，一切從大年初四說起

根據了解，LINE在其中扮演的角色，是為疾管署提供一個需要客製的公共服務帳號，至於具體的功能為何，大多數由HTC DeepQ擬定，雖然HTC DeepQ在此前已商討此事許久，但隨著疫情快速變化，不少功能及細節還需要調整，目上線時間還未定。

但是，一切的緣起，卻從大年初四就開始了。

簡宏偉透露，早在大年農曆初四晚上，由行政院副院長陳其邁發起，邀集國家通訊傳播委員會（NCC）、法務部、行政院資安處成立了「大數據小組」，在傳染病防治法的授權下，要以去識別化的方式善用相關資訊，來做有效的高科技防疫。

官方也指出，與LINE、HTC DeepQ官方帳號的合作，屬於輔助性質，與原先「手機電子追蹤」的方式也將並行，願意採用的隔離檢疫者則可使用，藉由官方帳號透露更多衛教訊息，也是重要的目的之一。

責任編輯：蕭閔云