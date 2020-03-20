武漢肺炎疫情持續升溫，就連原先認為大眾對疫情過於恐慌的馬斯克，也聲稱特斯拉將投入呼吸裝置的生產，為抗疫貢獻一份心力。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續蔓延的非常時刻，許多企業巨頭相繼走上「不務正業」的道路。特斯拉執行長馬斯克（ELon Musk）就在推特上表示，他們願意協助生產製造呼吸裝置，這番發言也引來紐約市長的關注。

美國疫情正在快速惡化，截至今（20）日中午為止，美國感染人數已經接近1.5萬人，同時死亡人數也飆漲至超過200人，每天確診案例數都不斷攀升，加州更預估未來8週逾半數州民遭到感染，下令所有人非必要不得外出。

快速增長的確診人數，可能讓美國各地醫療機構陷入呼吸裝置短缺的危機之中，《紐約時報》一篇文章提到，有醫院透露現在已經買不到呼吸裝置，對於不幸罹患武漢肺炎的患者來說，這是個生死攸關的嚴肅問題。

當網路聲充斥著協助生產呼吸裝置的呼聲時，馬斯克出面表示，如有需要特斯拉也會傾力相助製造呼吸裝置。隨後紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）在推特上回應馬斯克，希望他能就製造呼吸裝置給予協助，而馬斯克也答應與政府團隊進行聯繫確認實際需求。

「聽起來不錯，我們會與你的團隊進行聯絡，了解（呼吸裝置的）潛在需求數量。」馬斯克說。

特斯拉生產得了呼吸裝置嗎？

馬斯克向來對武漢肺炎疫情不屑一顧，稍早更在公司內部信中預測，最終感染人數不會超過美國總人口的0.1%，當灣區各城市發布原地避難命令時，初期仍聲稱工廠將繼續營運（最後還是關了），但隨著疫情惡化，似乎也無法堅持過去的看法。

不過，呼吸裝置應屬於醫療器材，專注於生產電動車的特斯拉，有能力製造這款醫院所需的裝置嗎？馬斯克解釋，特斯拉有著生產汽車空調的經驗，而SpaceX則有在打造具有生命維持系統的航太裝置，雖然無法立刻開始生產，但要製造呼吸裝置並不困難。

不過有個現實的問題，特斯拉已經沒有地方可生產呼吸裝置了。特斯拉在美國一共只有3間工廠，由於疫情不斷加劇，不光加州弗里蒙特的廠房被迫關閉，超級工廠（gigafactory）所在的內華達州也發布了類似的命令，同時特斯拉也宣佈下週起將關閉位於紐約州的工廠。紐約州是全美國疫情最嚴重的地區。

這是否意謂著特斯拉有望與政府交涉，以協助生產呼吸裝置為由重新啟動工廠呢？恐怕還要一點時間才能清楚。

疫情持續加劇，企業紛紛開始「不務正業」

另外，底特律三大車廠（通用、福特、飛雅特克萊斯勒）中，也有兩家正在考慮生產呼吸裝置。通用汽車、福特在關閉所有美國工廠後，也與美國、英國政府聯繫，衡量能否協助製造呼吸裝置。

通用汽車表示，他們正努力為國家在這個艱困時期尋找紓困之道，並已經投入研究如何製造呼吸裝置；而福特則聲稱，作為全美最大的汽車廠商，福特願意傾力相助政府，協助生產呼吸裝置和其他設備等事宜。

美國經濟委員會會長賴利．庫德洛（Larry Kudlow）透露，他已與兩家車廠接洽過，他們都想盡快開始（生產呼吸裝置）。

企業轉將產能用於生產防疫物資的情況，在世界各地如雨後春筍般萌芽。奢侈品界巨擘LVMH原先用於生產香水的工廠，也暫時改為製造洗手液，並已經開始出貨，免費提供法國當地醫院使用，預計第一週產量將達到12噸。

不光是大公司這麼做，一間位於紐約以二氧化碳生產伏特加的科技新創，也將全部產能投入製造洗手液，免費供應政府在防疫措施上使用。創辦人康斯坦丁（Gregory Constantine）透露，公司是基於公益使命而建立，他們希望可以在對抗肺炎疫情上，盡自己的一份心力。

電競設備品牌雷蛇創辦人陳民亮也在本週宣佈，雖然由於「宅經濟」崛起導致產品需求大漲，他們已將部份生產線轉為製造口罩，並計畫向全球各地捐贈100萬付口罩，共同為遏止疫情蔓延付出努力。

資料來源：The Verge、Forbes、TechCrunch

責任編輯：蕭閔云