逐筆交易正式上路！究竟「逐筆交易」是什麼？有哪些主要的改變及影響？《數位時代》帶你一次看懂。

台股交易迎來新變革！現行的「集合競價」在今（23）日走入歷史，「逐筆交易」正式上路，進入以「秒」為單位的快速交易時代。此外，下單委託的方式也一口氣增加成六種。

究竟「逐筆交易」是什麼？有哪些主要的改變及影響？《數位時代》帶你一次看懂。

不可不知的四大改變

第一：撮合速度更快、更即時

過去無論在盤前（08：30~09：00）、盤中（09：00：30~13：30）、盤後（13：30：30~14：30）都是採用「集合競價」，就是每五秒蒐集到一定程度的買賣單後，再一次搓合，是以「最大成交張數」為標準，因此只會有一個成交價格，要是出價錯過集體競價的時間，就要等下一個5秒才能交易，就像是高鐵，每一個班次只能載走固定的乘客，錯過就要搭下一班。

新制上路後，盤前、盤後依然維持「集合競價」，盤中則是改成隨到隨撮的「逐筆交易」方式，也就是投資人下單後，立即進行撮合，只要委買、委賣價格符合條件就成交，因此會一次產生多個成交價格，像是商場的排班計程車，隨時上車隨時出發。

新制上路後，盤中改成隨到隨撮的「逐筆交易」方式。 臺灣證券交易所

【逐筆交易案例】



假設有100張「委賣單」，價格低於、等於市面上最高的委買價時，系統會由最高的委買價開始，一路向下成交，直到完成100張委賣單為止。



反過來說，假設有100張「委買單」，價格高於、等於市面上最低的委賣價時，系統會由最低的委賣價開始，一路向上成交，直到完成100張委買單為止。



過程中，如果價格重複，系統會依據下單時間，作為成交順序。

第二：委託價格更彈性

過去，投資人下單時，需要限制一個價格，稱為「限價單（限定價格才交易）」，也就是報價要比掛的價格低，才會成交買單；報價比掛的價格高，才會成交賣單。

逐筆交易上路後，會新增「市價單（不指定價格，由市場決定）」選項，也就是買賣雙方出價，就立即成交，投資人不需要事先指定價格，撮合順序是市價單優先於限價單，其中交易順序有兩大原則。

1. 價格優先原則： 「較高買進」委託單優先於「較低買進」委託單，「較低賣出」委託單優先於「較高賣出」委託單，若是同價位委託單，則依時間優先原則，決定先後順序。

2. 時間優先原則： 開盤（09:00）前的委託單，會優先於開盤後的委託單，且開盤前的委託，是依電腦隨機排列決定優先順序，開盤後的委託單，會依提出委託時間決定先後順序。

市價單的優點，是成交速度比限價委託快、成交率高；缺點是有可能會買貴或賣便宜，具有一定風險，投資人需要留意。

第三：交易條件增加為六種

過去只有一種交易制度，也就是「ROD（Rest of Day，當日有效單）」，也就是掛出委託價格後，到收盤前都有效，直到委託數量全部交易完為止。

舉例來說，投資人想用每股12塊，買10張長榮航股票，而當天長榮航成交價是13塊，因此無法成交，不過這張委託單會一直存在到當天收盤為止，目的是看看股價是否有掉到12塊的可能。

逐筆交易上路後，會增加兩種委託交易選項。

1. IOC（Immediate or Cancel，立即成交或取消）： 假設掛單20張，卻只成交10張，剩下未成交的10張，會直接取消。

2. FOK（Fill or Kill，全部成交或取消）： 假設掛單20張，需全部成交，否則會全部刪單。

搭配三種委託單、再加上二種價格（限價單、限價單），台股會增加六種不同的委託方式。

價格 有效期別 委託種類 限價

當日有效

（ROD，Rest of Day）

限價ROD

市價ROD

立即成交或取消

（IOC，Immediate or Cancel）

限價IOC

市價

市價IOC 全部成交或取消

（FOK，Fill or Kill）

限價FOK 市價FOK

雖然委託方式數量增加，看起來眼花撩亂，仔細觀察會發現，背後規則都跟下單張數有關，除非有特殊需求，否則對交易量小的一般散戶來說，選擇「限價ROD」就可以，跟過去基本上並無太多差別。

第四：瞬間價格穩定措施

隨到隨撮，台股進入以秒成交時代，卻可能造成市場行情價格劇烈變動，導致成交價超出投資人預期，為此，證交所設計了「瞬間價格穩定措施」，從開盤（09:00）的第一次搓合，到收盤前10分鐘（13:20）之間實施。

當成交價超過前5分鐘加權平均價的3.5%，就會啟動這項措施，延緩2分鐘撮合，2分鐘後，會以「集合競價」撮合1次，再恢復成「逐筆交易」。目的是讓投資人在這2分鐘內冷靜，避免做出不理智的決策。

為什麼要實施逐筆交易？

逐筆交易早已是國際主流，證交所表示，背後的核心精神，除了與國際市場接軌，藉此吸引更多外資，更重要的，是要讓台股交易效率提升，逐筆交易在交易效率及資訊透明度上，都更優於集合競價。

此外，權證、選擇權等衍生性商品，都已經採用逐筆交易，唯獨股票撮合方式不同，會影響投資人在現貨與衍生性商品間交易策略，現在全部改為逐筆交易後，對投資人來說，操作會更順暢一致。

目前，包括紐約、德國、英國、日本、香港、新加坡等已開發市場，以及上海、深圳、泰國、馬來西亞、印尼等新興市場，都是採用逐筆交易方式，只有台灣仍採用集合競價方式。其實，過去證交所曾多次縮短時間優化，2013年首次將20秒的撮合時間，由20秒調整為15秒，接著在2014年，再度調降10秒。

台股在2018年9月3日拍板逐筆交易，並於今（3/23）日正式上路，這一步，已經醞釀了10多年。

集合競價

（現有制度） 逐筆撮合

（2020年新制） 撮合方式 撮合方式 每五秒撮合一次 隨到隨撮 價格形成 滿足到最大成交量

只有單一成交價 下單價格依序成交

可能產生多個價格 優先順序 價格優先 時間優先

市價委託優於限價委託 行情揭示 資訊 前5秒撮合的結果

（較不透明） 連續逐筆撮合

（較透明） 揭露速度 行情揭露慢 行情揭露快速 新增功能 委託種類 限單價 新增「市單價」、改單功能

投資人好處、風險有哪些？

優點：貼近真實行情，讓交易價值極大化

逐筆交易的優點，在於提供較為多次的成交機會，價格更貼近真實行情，流動性、效率性、波動性都比較好，有助於活絡股市。

舉例來說，若限價100塊，買進100張A股票，若運氣好，買到98元20張、99元30張、100元50張，成本比起原本設定的限價100元更低，也可能更高，會極大化買賣股票價值。

逐筆交易上路後，價格跳動會變快，那麼，過去的五檔報價，還有參考價值嗎？

【什麼是五檔報價？】

股票每日買賣的單子很多，交易所會將「買+賣」共10組「最佳未成交單」揭示出來，提供市場做參考，就是所謂的「五檔報價」。

新制上路後，投資人可以直接看到可以買賣到的價格和數量，也就是「成交前資訊」。好處是，可以避免有人透過五檔報價掛假單，來影響行情；此外，上下五檔的價量資訊會更透明，比起過去更有利於投資參考。

缺點：下單秒成交，沒有後悔的空間

新制上路後，交易條件一口氣增加為六種，下單規格變複雜，價格波動性比過去高，也因為隨到隨撮、抽單不易，若是下錯單，就沒有後悔的空間。

對單張下單投資人來說：逐筆交易的影響不大，維持既有投資策略就可以。

對喜歡快速買賣價差的人說：新制上路，買賣價格一次就成交，追價速度很快，不過要特別注意價格的起伏。

對下單張數很多的大戶來說：如果看好價格，以及標的，採用限價ROD或IOC，就能維持有紀律的投資。

責任編輯：蕭閔云