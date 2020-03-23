台股交易迎來新變革！現行的「集合競價」在今（23）日走入歷史，「逐筆交易」正式上路，進入以「秒」為單位的快速交易時代。此外，下單委託的方式也一口氣增加成六種。
究竟「逐筆交易」是什麼？有哪些主要的改變及影響？《數位時代》帶你一次看懂。
不可不知的四大改變
第一：撮合速度更快、更即時
過去無論在盤前（08：30~09：00）、盤中（09：00：30~13：30）、盤後（13：30：30~14：30）都是採用「集合競價」，就是每五秒蒐集到一定程度的買賣單後，再一次搓合，是以「最大成交張數」為標準，因此只會有一個成交價格，要是出價錯過集體競價的時間，就要等下一個5秒才能交易，就像是高鐵，每一個班次只能載走固定的乘客，錯過就要搭下一班。
新制上路後，盤前、盤後依然維持「集合競價」，盤中則是改成隨到隨撮的「逐筆交易」方式，也就是投資人下單後，立即進行撮合，只要委買、委賣價格符合條件就成交，因此會一次產生多個成交價格，像是商場的排班計程車，隨時上車隨時出發。
【逐筆交易案例】
假設有100張「委賣單」，價格低於、等於市面上最高的委買價時，系統會由最高的委買價開始，一路向下成交，直到完成100張委賣單為止。
反過來說，假設有100張「委買單」，價格高於、等於市面上最低的委賣價時，系統會由最低的委賣價開始，一路向上成交，直到完成100張委買單為止。
過程中，如果價格重複，系統會依據下單時間，作為成交順序。
第二：委託價格更彈性
過去，投資人下單時，需要限制一個價格，稱為「限價單（限定價格才交易）」，也就是報價要比掛的價格低，才會成交買單；報價比掛的價格高，才會成交賣單。
逐筆交易上路後，會新增「市價單（不指定價格，由市場決定）」選項，也就是買賣雙方出價，就立即成交，投資人不需要事先指定價格，撮合順序是市價單優先於限價單，其中交易順序有兩大原則。
1. 價格優先原則： 「較高買進」委託單優先於「較低買進」委託單，「較低賣出」委託單優先於「較高賣出」委託單，若是同價位委託單，則依時間優先原則，決定先後順序。
2. 時間優先原則： 開盤（09:00）前的委託單，會優先於開盤後的委託單，且開盤前的委託，是依電腦隨機排列決定優先順序，開盤後的委託單，會依提出委託時間決定先後順序。
市價單的優點，是成交速度比限價委託快、成交率高；缺點是有可能會買貴或賣便宜，具有一定風險，投資人需要留意。
第三：交易條件增加為六種
過去只有一種交易制度，也就是「ROD（Rest of Day，當日有效單）」，也就是掛出委託價格後，到收盤前都有效，直到委託數量全部交易完為止。
舉例來說，投資人想用每股12塊，買10張長榮航股票，而當天長榮航成交價是13塊，因此無法成交，不過這張委託單會一直存在到當天收盤為止，目的是看看股價是否有掉到12塊的可能。
逐筆交易上路後，會增加兩種委託交易選項。
1. IOC（Immediate or Cancel，立即成交或取消）： 假設掛單20張，卻只成交10張，剩下未成交的10張，會直接取消。
2. FOK（Fill or Kill，全部成交或取消）： 假設掛單20張，需全部成交，否則會全部刪單。
搭配三種委託單、再加上二種價格（限價單、限價單），台股會增加六種不同的委託方式。
雖然委託方式數量增加，看起來眼花撩亂，仔細觀察會發現，背後規則都跟下單張數有關，除非有特殊需求，否則對交易量小的一般散戶來說，選擇「限價ROD」就可以，跟過去基本上並無太多差別。
第四：瞬間價格穩定措施
隨到隨撮，台股進入以秒成交時代，卻可能造成市場行情價格劇烈變動，導致成交價超出投資人預期，為此，證交所設計了「瞬間價格穩定措施」，從開盤（09:00）的第一次搓合，到收盤前10分鐘（13:20）之間實施。
當成交價超過前5分鐘加權平均價的3.5%，就會啟動這項措施，延緩2分鐘撮合，2分鐘後，會以「集合競價」撮合1次，再恢復成「逐筆交易」。目的是讓投資人在這2分鐘內冷靜，避免做出不理智的決策。
為什麼要實施逐筆交易？
逐筆交易早已是國際主流，證交所表示，背後的核心精神，除了與國際市場接軌，藉此吸引更多外資，更重要的，是要讓台股交易效率提升，逐筆交易在交易效率及資訊透明度上，都更優於集合競價。
此外，權證、選擇權等衍生性商品，都已經採用逐筆交易，唯獨股票撮合方式不同，會影響投資人在現貨與衍生性商品間交易策略，現在全部改為逐筆交易後，對投資人來說，操作會更順暢一致。
目前，包括紐約、德國、英國、日本、香港、新加坡等已開發市場，以及上海、深圳、泰國、馬來西亞、印尼等新興市場，都是採用逐筆交易方式，只有台灣仍採用集合競價方式。其實，過去證交所曾多次縮短時間優化，2013年首次將20秒的撮合時間，由20秒調整為15秒，接著在2014年，再度調降10秒。
台股在2018年9月3日拍板逐筆交易，並於今（3/23）日正式上路，這一步，已經醞釀了10多年。
投資人好處、風險有哪些？
優點：貼近真實行情，讓交易價值極大化
逐筆交易的優點，在於提供較為多次的成交機會，價格更貼近真實行情，流動性、效率性、波動性都比較好，有助於活絡股市。
舉例來說，若限價100塊，買進100張A股票，若運氣好，買到98元20張、99元30張、100元50張，成本比起原本設定的限價100元更低，也可能更高，會極大化買賣股票價值。
逐筆交易上路後，價格跳動會變快，那麼，過去的五檔報價，還有參考價值嗎？
【什麼是五檔報價？】
股票每日買賣的單子很多，交易所會將「買+賣」共10組「最佳未成交單」揭示出來，提供市場做參考，就是所謂的「五檔報價」。
新制上路後，投資人可以直接看到可以買賣到的價格和數量，也就是「成交前資訊」。好處是，可以避免有人透過五檔報價掛假單，來影響行情；此外，上下五檔的價量資訊會更透明，比起過去更有利於投資參考。
缺點：下單秒成交，沒有後悔的空間
新制上路後，交易條件一口氣增加為六種，下單規格變複雜，價格波動性比過去高，也因為隨到隨撮、抽單不易，若是下錯單，就沒有後悔的空間。
對單張下單投資人來說：逐筆交易的影響不大，維持既有投資策略就可以。
對喜歡快速買賣價差的人說：新制上路，買賣價格一次就成交，追價速度很快，不過要特別注意價格的起伏。
對下單張數很多的大戶來說：如果看好價格，以及標的，採用限價ROD或IOC，就能維持有紀律的投資。
責任編輯：蕭閔云