急速升溫的肺炎疫情，令各地都出現醫療物資不足的情況，而3D列印技術就在這樣的背景下，默默站上了舞台。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球蔓延，各國醫療物資緊缺之際，3D列印技術得以在這樣的情況中發光發熱，從HP這樣的印表機大廠到一些地方新創，都開始運用這項技術協助彌補醫療缺口。

知名印表機大廠HP在本週宣佈，他們將聯手購買其3D印表機產品的客戶，一同利用3D列印技術生產口罩、面罩、開門裝置，甚至計畫用於生產陽春版的呼吸裝置，以應對美國當前日益緊張的醫療物資與器材需求。

歐美各國武漢肺炎疫情正急速加劇，多種醫療物資都陷入匱乏。稍早特斯拉與底特律三大車廠（通用、福特、飛雅特克萊斯勒）才紛紛加入生產呼吸裝置的行列，特斯拉更從中國進口了1,000台呼吸裝置，準備運往洛杉磯。

HP在新聞稿中表示，他們在巴塞隆納、奧勒岡州、加州、華盛頓特區及溫哥華等地的3D研發中心，經由與各界夥伴的合作，已為地方醫院提供上千個3D列印的醫療物資。

在醫療物資缺乏的現況下，印表機大廠HP也動員其客戶網路，投入從口罩到呼吸裝置零件的3D列印生產。 HP

同時HP也在網站放上口罩、面罩等各種醫療用品的3D列印文件供人免費下載，讓有需要的機構可以下載使用，或尋求當地HP合作夥伴的技術支援。

24小時內生產百個呼吸裝置閥門，義大利新創靠3D列印緩解病患性命危機

而在現在疫情最為嚴重的義大利，當地3D列印新創Isinnova則藉由這項技術，在24小時內生產了100個呼吸裝置的閥門，且成本不到1歐元，不單解決醫院的燃眉之急，更大幅降低了物資的成本。

義大利布雷西亞當地醫院收治多達250位肺炎患者，每8小時就必須更換一次的閥門很快面臨短缺的危機。這關係到上百位病人的性命，醫院很快向供應商尋求支援，然而對方卻已無貨可出。

知悉這個消息的義大利記者Nunzia Vallini，便向在3D列印領域相當權威的Massimo Temporelli教授求助，經過數十通電話聯繫後，他們終於找到了願意提供支援的3D列印公司Isinnova。

Isinnova執行長Cristian Fracassi則在了解詳情後，僅花3個小時生產出閥門原型，並在確認使用無礙後，無償生產提供醫院使用。

義大利新創Isinnova在極短時間內利用3D列印量產呼吸裝置閥門，緩解了醫院物資不足的緊急危機。 Facebook via Cristian Fracassi

「（病患）性命垂危，而我們採取行動，僅此而此。」Fracassi後續在Facebook上表示，他們沒有打算藉此謀利，也不會釋出閥門的設計圖。根據《BBC》報導，目前已有更多家同樣面臨閥門缺乏的醫院聯繫上這間新創，希望得到支援。

另外，在解決這起事件後，Isinnova也投入研發利用3D列印技術，將潛水面罩轉換為呼吸裝置，並在網路上釋出設計圖，希望能緩解醫療物資急缺的現況。

克服醫療物資短缺，各地3D列印公司齊動員

全球最有價值3D列印新創Carbon也在疫情壟罩下，投入醫療物資的生產。Carbon曾與Adidas等運動品牌合作、也生產過矯正器、假牙等牙醫器材，在3D列印應用的經驗豐富。

Carbon共同創辦人德西蒙（Joseph DeSimone）本週初表示，他們會盡速將醫療面罩的設計圖發送給客戶，共同協助對抗疫情。該面罩是Carbon與Alphabet旗下生技公司Verily攜手設計。

為了提供面罩設計的泛用性，Carbon特地提供了3種材料與3種設計，希望無論各種情況的合作夥伴都有辦法即時進行生產。

另外，Carbon也在設計篩檢所需的拭子，目前美國也相當缺乏這些篩檢工具，這是政府準確掌握疫情的重要關鍵。Carbon過去擁有生產牙醫器材的經驗，在使用的材料及法律規管上都具有優勢，距離實際為醫院供應實品可能不必等待太久。

Carbon曾與Adidas等運動品牌合作，也生產過牙醫器材，在3D列印運用上擁有豐富經驗。 Carbon

在與300多位合作夥伴舉行的網路會議中，德西蒙表示，從各個角度來講，現在都是積層製造技術登場的時刻，「當天災或疫情擾亂供應鏈時，分散式製造將會大放異彩。」

Carbon表示，本週可以率先供應300付面罩給醫療機構，並預估未來幾週產量將大幅增長。「我們正像個瘋子般狂奔。」德西蒙說，「我認為這是Carbon非常重要的一刻，國家需要我們的幫助。」

另一間同樣投入3D列印醫療器材的Stratasys，其創辦人澤夫（Yoav Zeif）則表示，3D列印的優勢就在於可隨時隨地進行製造，這使它能應付當今口罩、面罩、呼吸裝置等面臨短缺的問題。

Stratasys要求員工及合作夥伴進入備戰狀態，全天候24小時趕工生產緩解對這些醫療用品的需求，預計本週內將生產5,000個一次性免洗面罩，並同樣計畫在未來幾週加快生產腳步。

資料來源：Forbes、Cnet、3D Printing Media