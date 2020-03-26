IBM攜手旗下氣象資訊平台The Weather Channel，整合全美至全球的新冠病毒數據，並以事件地圖來清楚呈現，讓民眾快速掌握疫情即時訊息。

提供氣象資訊的The Weather Channel及其母公司IBM聯手將新型冠狀病毒的確診案例，整合至The Weather Channel的事件地圖（incident map）中呈現，讓民眾能隨時掌握確診案例的所在地區，進行防疫工作。

IBM事件地圖的特色是擁有小至美國各區各州、大至全球各國的確診數據，來源包括世界衛生組織（WHO）、約翰霍普金斯大學、各地政府組織的資訊等，讓民眾能大致了解鄰近確診案例在美國及全球範圍內的分佈。

新冠病毒確診案例追蹤數據，同步顯示在以AI驅動的The Weather Channel App及網站的儀表板（dashboard），The Weather Channel將這些大量的全球數據轉換成地圖、圖表、以及儀表板的方式呈現，讓民眾能清楚了解新冠病毒在全球各地蔓延的狀況及控制情形。

此外，The Weather Channel也提供防疫相關的公衛資訊，以及疫情報導的新聞連結，讓民眾能更了解疫情發展，做好防疫措施保護自己的健康。

雖然The Weather Channel僅是將新冠病毒的全球數據整理在自家平台上，但透過這些數據以及IBM強大的運算分析能力，日後將可進行疫情相關的數據分析。The Weather Channel所整理的新冠病毒數據儲存在IBM的公有雲世上，並使用IBM的超級電腦Watson來獲取及數據分析，在新冠病毒疫情爆發之前，IBM就曾透過Watson掌握流感的數據，並提醒用戶預防流感爆發。

The Weather Company總經理卡梅倫·克萊頓（Cameron Clayton）表示：「我們認為提供民眾可靠且受信賴的訊息至關重要，讓更多人能及時了解新型冠狀病毒的覆蓋範圍，進而重視社交距離的重要性，並且聽從各層級政府單位的指示進行防疫工作。」

在全球積極抵抗新冠病毒蔓延之時，多家科技公司都透過自家產品整合新冠病毒數據提供民眾相關訊息，包括Whatsapp與WHO共同創建一個聊天機器人（chatbot）提供民眾最新的統計數據並回答民眾問題，CDC攜手微軟打造「新冠病毒症自檢聊天機器人」，Facebook的Messenger與政府單位合作開發提供新冠病毒最新訊息的App及聊天機器人。

資料來源：IBM、The Weather Channel、Tech Crunch、Engadget