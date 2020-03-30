不只是「收過路費」，接下來，eTag還要化身每一輛車的「身分證」，這些年，究竟做了那些突破？

以時速110公里的速度，在高速公路上一路前行，完全不必放慢車速，過路費就已經從電子錢包中扣除；另一個場景，駛入停車場時，閘門自動感應開啟，離場時，停車費從信用卡自動扣款，完全不需要伸手拿取票卡。

這些，全都是黏在擋風玻璃前電子標籤（eTag），可以做到的事情。

事實上，這些創新的成績，都從過去的失敗經驗中汲取養分，「我們現在是起死回生！」背後主導的遠通電收總經理張永昌，回憶起過去的挫折，如今充滿自信地說，遠通電收做的不只這些，接下來，eTag還要化身每一輛車的「身分證」，這些年，究竟做了那些突破？

意識到轉型方向錯誤，全是因為KPI都達標

台灣，是全球首個高速公路全部採用電子收費的國家，只要在車上黏上一塊小小的eTag，通過高速高路上的收費閘門時，會透過無線射頻辨識（RFID）掃描扣款。

這套系統精準度極高，電子收費交易正確率高達99.9％、可收費成功率也有99.97％。遠通電收曾做過測試，在不同天候狀況下，讓一台保時捷以時速180公里通過收費閘門，都能在0.02秒內成功扣款，目前，全台目前汽車數量約790萬輛，eTag總用戶數已經突破714萬大關，安裝普及率高達94%，遠遠超過當初高公局所設定的65%目標。

KPI達標、運作又穩定，論技術，這套系統近乎滿分，但在服務上，卻幾乎沒有讓消費者「有感」的功能，這讓總經理張永昌不禁感嘆：「太注重技術層面、營運效率，卻忽略了我們每天服務的，是700多萬客人每天使用的支付工具，這是我們犯過最大的錯誤。」

「我們現在是起死回生！」背後主導的遠通電收總經理張永昌，回憶起過去的挫折，如今充滿自信的說。 攝影 / 蔡仁譯

為什麼這麼說？遠通電收副總經理陳聲鏗回憶，六年前，國道電子計程收費系統（Electronic Toll Collection，簡稱ETC）剛上路時，「有用路人的小孩半夜把車偷開出去，收到帳單，就說我們亂計費，只好找出監視器等資料證明，他確實有把車開出來。」

雖然事實證明，遠通電收的系統精準、不會扣錯錢，卻也凸顯了這套系統對於使用者的不體貼，沒有一個平台可以即時查詢扣款紀錄，於是他們開發出「ETC APP」，除了將扣款帳戶公開透明，讓車主可以隨時查看扣款交易紀錄，也結合超商儲值條碼等功能，截至目前，下載量已經超過300萬次。

不過，「ETC APP」僅能服務現有的車主國道使用資訊，「專注在國道上的服務很好沒錯，但這樣就夠了嗎？」陳聲鏗認為，絕不能就此安於現狀，以目前數字來看，仍有6%民眾沒有安裝eTag，必須在既有的國道收費服務外，提供消費者更多跟「交通」有關的便民服務，達到進一步提升ETC的普及率的目標。

突破一：智慧停車場

去年12月，推出以車主為服務訴求的APP「uTagGO」，與查詢國道收費資訊為主的「ETC APP」做出區隔。陳聲鏗指出，第一階段會將重點放在停車服務上，原因是，離開高速公路後，車主在繳費上最常遇到的場景，就是繳停車費。

並在近期推出「eTag智慧停車場」服務。車主透過eTag感應，停車場柵門會自動開啟，過程中不需要取票、碰觸機台，進出場、扣款金額，都會透過手機簡訊即時通知，停車費每月可跟過路費一起繳交。

截至目前，全台共有超過300個停車場，已經升級為「eTag智慧停車場」。 遠通電收

現階段，uTagGO會跟公有停車場合作，截至目前，全台有超過300個停車場，已升級為「eTag智慧停車場」，陳聲鏗表示，未來希望吸引更多民間業者加入，所有的設備，皆由遠通建置後，租賃提供停車費代收服務，停車業者不需背負沉重的設備成本。

此外，eTag智慧停車功能，也能支付台北市、新北市及高雄市三都的路邊停車費。

跟用其他行動支付繳費最大的不同是，「自動儲值過路費、代扣路外停車費及停車費」，三項服務皆隨信用卡出帳，一張帳單同時管理三項費用；uTagGO還跟同屬遠東集團的點數平台Happy Go合作，讓用戶可以用4點Happy Go，兌換一元eTag儲值金，希望觸及更多用戶。

uTagGO還跟同屬遠東集團的點數平台Happy Go合作，讓用戶可以用4點Happy Go，兌換一元eTag儲值金，希望觸及更多用戶。 遠通電收

目前也看到初步成績，uTagGO自去年12月上線以來，已經累積超過10萬個會員，每日平均有1,500人註冊成為會員，在Android、ios系統上，這款APP都拿下4.9顆星的高評分。

突破二：讓每台車都有身分證，成為智慧交通最強根基

eTag的出現，等同讓每一台車有了一張身分證，採用RFID技術、符合ISO 18000-6C公開化標準技術，只要建置讀取器，就能讀取eTag的外碼（無法讀取敏感個資），進而延伸許多應用，「這對台灣智慧交通發展，有非常大的貢獻。」陳聲鏗說。

遠通電收表示，eTag產生的大量交通資料，在不涉及個資的情況下，高公局已經在2015年，將這些數據開放給政府、學術單位，以及民間企業，用於交通管理、研究等用途。

新北市交通局，預計在2022年前，結合eTag偵測器、智慧監視器等設備，來藉此推估即時車流，並將資訊傳給第一線值勤單位。 All About Space via shutterstock

舉例來說，因為eTag能夠精準辨識車輛位置，像是新北市交通局，預計在2022年前，結合eTag偵測器、智慧監視器等設備，來藉此推估即時車流，並將資訊傳給第一線值勤單位，應用在防災以及交通疏導。陳聲鏗表示，這麼做可以讓準確率近乎100%，比Google Maps的即時路況更精準；社區大樓也能透過eTag，做到停車場門禁管理。

突破三：技術輸出海外

台灣的高速公路電子收費系統，創下許多世界第一，像是「全球首個全部高速公路採用電子收費」、「電子計程收費總長度（926公里）全球最長」、「交易正確率99.9%全球最高」等。

能夠有這樣的成績，陳聲鏗認為，關鍵在於高公局從1997年起，就開始研究電子收費可能性，加上台灣擅長的資通訊技術、系統整合能力，才能讓台灣電子收費系統技術走在前端， 反觀多數國家的技術，仍無法做到全數高速公路電子收費、自動感應扣款，以及無柵欄（不須停車、減速）的模式。

累積十多年的經驗後，近年陳聲鏗也帶著團隊，到東南亞、伊朗、波蘭、哈薩克等國家交流，除了擔任當地政府技術顧問，今年，也預計將整套技術解決方案，輸出到泰國。

ETC風暴：使用率僅四成，一度瀕臨解約危機

事實上，遠通過去也曾有過慘澹歲月。

台灣從2006年開始推動「國道計次收費」，讓收費員、收費站正式走入歷史，邁入國道電子收費時代。

第一代的電子收費，車主必須先在車上安裝「車上單元（OBU）」，接著還要跟遠通電收購買「e通卡」儲值過路費，再將儲值好的e通卡插入OBU，在通過收費門架時，會透過外線系統自動扣款。收費方式是以經過的收費門架數量來計算，每經過一個門架，就會收一次錢。

遠通電收副總陳聲鏗回憶，當年達不到高公局要求的標準，公司面臨解約危機。 攝影 / 蔡仁譯

遠通電收遇上的大挑戰：車主都不買單。

這套系統採用BOT模式委外建置，當時遠通電收跟政府約定，系統上線使用率要達到65%，如果達不到，就要承擔鉅額罰款。然而，無論祭出任何的優惠措施，數字一直衝不上去，只有42%的車主願意安裝。

【遠通電收靠什麼賺錢？】



用路人繳交的通行費是政府規費，並不會進入遠通的口袋，而是會進到政府國道信託基金當中，政府再依ETC契約，給付「委辦服務費」給遠通，做為遠通代為執行國道收費的酬勞，遠通就像是位電子收費員，付出勞務和收取酬勞。

遠通電收副總陳聲鏗回憶：「有6成民眾不願意用電子收費，主要是大家會覺得，『為什麼我繳個錢還要花錢買設備？』當時瀕臨解約，團隊承受來自高公局、社會大眾的壓力。」

政府提出「計程收費（以里程計費）」的想法，希望透過電子收費紓解國道車流，但前提是利用率要夠、普及度要高，為了協助政府如期推動計程收費，遠通因此決定：整套系統打掉重練。

為了快速落實，遠通電收出面，收購車主舊型的OBU感應裝置，並免費贈送車主一個eTag，為了挽回社會大眾的信心，遠通電為此一共投入了超過15億元的資金，才解決這場危機，正式進入eTag時代。

解約危機、OBU的失敗，成了遠通電收轉型最強的養分。陳聲鏗認為，uTagGO只是開端，內部已經著手規劃一連串跟交通服務有關的應用，未來eTag還能如何顛覆大眾對「交通」的想像，很快就會有答案。

責任編輯：蕭閔云