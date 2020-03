以時速110公里的速度,在高速公路上一路前行,完全不必放慢車速,過路費就已經從電子錢包中扣除;另一個場景,駛入停車場時,閘門自動感應開啟,離場時,停車費從信用卡自動扣款,完全不需要伸手拿取票卡。

這些,全都是黏在擋風玻璃前電子標籤(eTag),可以做到的事情。

事實上,這些創新的成績,都從過去的失敗經驗中汲取養分,「我們現在是起死回生!」背後主導的遠通電收總經理張永昌,回憶起過去的挫折,如今充滿自信地說,遠通電收做的不只這些,接下來,eTag還要化身每一輛車的「身分證」,這些年,究竟做了那些突破?

台灣,是全球首個高速公路全部採用電子收費的國家,只要在車上黏上一塊小小的eTag,通過高速高路上的收費閘門時,會透過無線射頻辨識(RFID)掃描扣款。

這套系統精準度極高,電子收費交易正確率高達99.9%、可收費成功率也有99.97%。遠通電收曾做過測試,在不同天候狀況下,讓一台保時捷以時速180公里通過收費閘門,都能在0.02秒內成功扣款,目前,全台目前汽車數量約790萬輛,eTag總用戶數已經突破714萬大關,安裝普及率高達94%,遠遠超過當初高公局所設定的65%目標。

KPI達標、運作又穩定,論技術,這套系統近乎滿分,但在服務上,卻幾乎沒有讓消費者「有感」的功能,這讓總經理張永昌不禁感嘆:「太注重技術層面、營運效率,卻忽略了我們每天服務的,是700多萬客人每天使用的支付工具,這是我們犯過最大的錯誤。」

為什麼這麼說?遠通電收副總經理陳聲鏗回憶,六年前,國道電子計程收費系統(Electronic Toll Collection,簡稱ETC)剛上路時,「有用路人的小孩半夜把車偷開出去,收到帳單,就說我們亂計費,只好找出監視器等資料證明,他確實有把車開出來。」

雖然事實證明,遠通電收的系統精準、不會扣錯錢,卻也凸顯了這套系統對於使用者的不體貼,沒有一個平台可以即時查詢扣款紀錄,於是他們開發出「ETC APP」,除了將扣款帳戶公開透明,讓車主可以隨時查看扣款交易紀錄,也結合超商儲值條碼等功能,截至目前,下載量已經超過300萬次。

不過,「ETC APP」僅能服務現有的車主國道使用資訊,「專注在國道上的服務很好沒錯,但這樣就夠了嗎?」陳聲鏗認為,絕不能就此安於現狀,以目前數字來看,仍有6%民眾沒有安裝eTag,必須在既有的國道收費服務外,提供消費者更多跟「交通」有關的便民服務,達到進一步提升ETC的普及率的目標。

去年12月,推出以車主為服務訴求的APP「uTagGO」,與查詢國道收費資訊為主的「ETC APP」做出區隔。陳聲鏗指出,第一階段會將重點放在停車服務上,原因是,離開高速公路後,車主在繳費上最常遇到的場景,就是繳停車費。

並在近期推出「eTag智慧停車場」服務。車主透過eTag感應,停車場柵門會自動開啟,過程中不需要取票、碰觸機台,進出場、扣款金額,都會透過手機簡訊即時通知,停車費每月可跟過路費一起繳交。

現階段,uTagGO會跟公有停車場合作,截至目前,全台有超過300個停車場,已升級為「eTag智慧停車場」,陳聲鏗表示,未來希望吸引更多民間業者加入,所有的設備,皆由遠通建置後,租賃提供停車費代收服務,停車業者不需背負沉重的設備成本。

此外,eTag智慧停車功能,也能支付台北市、新北市及高雄市三都的路邊停車費。

跟用其他行動支付繳費最大的不同是,「自動儲值過路費、代扣路外停車費及停車費」,三項服務皆隨信用卡出帳,一張帳單同時管理三項費用;uTagGO還跟同屬遠東集團的點數平台Happy Go合作,讓用戶可以用4點Happy Go,兌換一元eTag儲值金,希望觸及更多用戶。

目前也看到初步成績,uTagGO自去年12月上線以來,已經累積超過10萬個會員,每日平均有1,500人註冊成為會員,在Android、ios系統上,這款APP都拿下4.9顆星的高評分。

eTag的出現,等同讓每一台車有了一張身分證,採用RFID技術、符合ISO 18000-6C公開化標準技術,只要建置讀取器,就能讀取eTag的外碼(無法讀取敏感個資),進而延伸許多應用,「這對台灣智慧交通發展,有非常大的貢獻。」陳聲鏗說。

遠通電收表示,eTag產生的大量交通資料,在不涉及個資的情況下,高公局已經在2015年,將這些數據開放給政府、學術單位,以及民間企業,用於交通管理、研究等用途。